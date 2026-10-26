దుబాయ్ ఐఫోన్ 18 ప్రో సీజ్: కొచ్చి ఎయిర్పోర్ట్లో ప్యాసింజర్ నిరసన
దుబాయ్ నుంచి తెచ్చిన ఐఫోన్ 18 ప్రోను కస్టమ్స్ అధికారులు సీజ్ చేయడంతో కొచ్చి విమానాశ్రయంలో ఓ వ్యక్తి నిరసనకు దిగాడు. వ్యక్తిగత వినియోగానికి తెచ్చుకున్న ఫోన్కు సుంకం చెల్లించేది లేదంటూ బైఠాయించడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
దుబాయ్లో కొనుగోలు చేసిన కొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro) మొబైల్కు కస్టమ్స్ డ్యూటీ చెల్లించేందుకు నిరాకరించిన ఓ ప్రవాస భారతీయుడు కొచ్చిలోని నెడుంబస్సేరి విమానాశ్రయంలో వినూత్న నిరసనకు దిగాడు. అధికారులు తన వద్ద ఉన్న ఐఫోన్ను జప్తు చేయడంతో విమానాశ్రయంలోనే బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టాడు.
ఎడ్యుపోర్ట్ (Eduport) లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వ్యవస్థాపకుడు అజాస్ మహమ్మద్ ఇటీవల దుబాయ్ నుంచి కొచ్చి విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన వెంట తెచ్చుకున్న కొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రోను కస్టమ్స్ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. ఫోన్పై కస్టమ్స్ సుంకం చెల్లించాలని సూచించగా.. అది తన సొంత వినియోగం కోసమే తెచ్చుకున్నానని, డ్యూటీ కట్టేది లేదని అజాస్ తేల్చి చెప్పారు.
అన్యాయంగా ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించను
కస్టమ్స్ నిబంధనలపై అజాస్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. "అన్యాయంగా ఒక్క రూపాయి కూడా కస్టమ్స్ సుంకం చెల్లించను" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మిగిలిన ప్రయాణికులు ఐఫోన్ ప్రో మోడళ్లపై రూ. 20,000 నుంచి రూ. 30,000 వరకు సుంకం చెల్లిస్తున్నారని, కానీ తాను మాత్రం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా డబ్బులు కట్టనని భీష్మించుకూర్చున్నారు. ఫోన్ తిరిగి ఇచ్చేంతవరకు ప్రశాంతంగా నిరసన తెలుపుతానని ప్రకటించారు.
సమాచారం అందుకున్న సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (సిఐఎస్ఎఫ్) బలగాలు ఆయనను అక్కడి నుంచి బలవంతంగా ఖాళీ చేయించాయి. అధికారుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారనే ఆరోపణలపై నెడుంబస్సేరి పోలీసులు అజాస్పై కేసు నమోదు చేశారు.
కస్టమ్స్ వర్గాల వాదన ఏమిటంటే?
అజాస్ వాదనను కస్టమ్స్ అధికారులు తోసిపుచ్చారు. ఆయన వద్ద ఇప్పటికే మరొక ఐఫోన్ ఉందని, కొత్తగా తెచ్చిన ఫోన్ రిజిస్టర్ కూడా కాలేదని అధికారులు తెలిపారు. ప్రయాణికులు ఇప్పటికే కొంతకాలంగా ఉపయోగిస్తున్న పాత ఫోన్లకు మాత్రమే మినహాయింపులు వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేశారు.
రూ. 75,000 దాటితే సుంకం వర్తిస్తుందని కస్టమ్స్ సిబ్బంది చెప్పగా.. అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన ఐఫోన్లను విదేశాల నుంచి భారత్కు ఎలా తీసుకురావాలని అజాస్ ప్రశ్నించారు.
నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
బ్యాగేజ్ రూల్స్ 2026 నిబంధనల ప్రకారం అర్హులైన ప్రయాణికులు రూ. 75,000 విలువైన వస్తువులను పన్ను లేకుండా భారత్కు తీసుకురావచ్చు. అయితే ఇందుకు కొన్ని షరతులు వర్తిస్తాయి. ప్రయాణికుడి వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఉపయోగించే రోజువారీ వస్తువులకు (వాడినవి) మాత్రమే పరిమితి లేని ఉచిత సుంకం మినహాయింపు ఉంటుంది. కొత్తగా కొనుగోలు చేసిన ఖరీదైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు పరిమితికి మించి విలువ ఉంటే కస్టమ్స్ సుంకం చెల్లించాల్సిందేనని అధికారులు పునరుద్ఘాటించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More