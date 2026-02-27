Edit Profile
    భారీ భూకంపంతో వణికిన కోల్‌కతా: బెంగాల్‌ వ్యాప్తంగా తీవ్ర ప్రకంపనలు

    పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని కోల్‌కతా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఒక్కసారిగా వణికిపోయింది. నగరంతో పాటు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. మధ్యాహ్నం 1:22 గంటల సమయంలో భూమి తీవ్రంగా కంపించడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఇళ్లు, కార్యాలయాల నుంచి జనం రోడ్లపైకి పరుగులు తీశారు.

    Published on: Feb 27, 2026 2:00 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మోలజీ (NCS) గణాంకాల ప్రకారం, ఈ భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 5.5గా నమోదైంది. భూ అంతర్భాగంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతున కదలికలు సంభవించాయి. దీని కేంద్రం పొరుగు దేశమైన బంగ్లాదేశ్‌లో (22.57°N అక్షాంశం, 89.11°E రేఖాంశం) ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.

    కోల్‌కతాలో భూకంపం (Unsplash)
    కోల్‌కతాలో భూకంపం (Unsplash)

    మరోవైపు, అమెరికా భూగర్భ సర్వే సంస్థ (USGS) ఈ భూకంప తీవ్రతను 5.3గా పేర్కొంది. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని టాకీ పట్టణానికి ఆగ్నేయంగా 26 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు యూఎస్‌జీఎస్ వెల్లడించింది.

    నగరంలో ఆందోళన.. సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు

    భూకంపం వచ్చిన సమయంలో ప్రకంపనలు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయని కోల్‌కతా వాసులు సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటున్నారు. "నా జీవితంలో తొలిసారి ఇలాంటి ప్రకంపనలు అనుభవించాను" అని ఒకరు 'X' (గతంలో ట్విట్టర్) లో పేర్కొనగా, "కోల్‌కతాలో భయంకరమైన ప్రకంపనలు వచ్చినట్టు అనిపించింది" అని మరొకరు తన భయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేవలం కోల్‌కతాలోనే కాకుండా పొరుగున ఉన్న పలు జిల్లాల్లో కూడా భూమి కంపించినట్లు నివేదికలు అందుతున్నాయి.

    ఈ భూకంపం వల్ల జరిగిన ఆస్తి, ప్రాణ నష్టానికి సంబంధించి అధికారులు ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):

    కోల్‌కతాలో భూకంపం ఎప్పుడు సంభవించింది?

    శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1:22 గంటల సమయంలో కోల్‌కతాలో భూకంపం వచ్చింది.

    భూకంప తీవ్రత ఎంత?

    నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మోలజీ ప్రకారం రిక్టర్ స్కేలుపై తీవ్రత 5.5గా నమోదైంది.

    భూకంప కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది?

    ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం భూకంప కేంద్రం బంగ్లాదేశ్‌లో ఉంది. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని టాకీ పట్టణానికి ఇది సమీపంలో ఉంది.

    ఏవైనా నష్టాలు సంభవించాయా?

    ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు నివేదికలు అందలేదు. అధికారులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

