    కుర్రాళ్లకు పండగే! మార్కెట్లోకి KTM RC 160.. యమహా R15కు గట్టి పోటీ

    కేటీఎం తన సరికొత్త 'RC 160'ని రూ. 1.85 లక్షల ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ చేసింది. 164.2cc ఇంజిన్, ట్రాక్-ఫోకస్డ్ డిజైన్‌తో వచ్చిన ఈ బైక్, యమహా R15కు గట్టి పోటీనిచ్చేలా కనిపిస్తోంది.

    Published on: Jan 08, 2026 11:59 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్పోర్ట్స్ బైక్ ప్రియులకు, ముఖ్యంగా ట్రాక్ రేసింగ్ అంటే ఇష్టపడే యువతకు కేటీఎం (KTM) అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించింది. తన పాపులర్ ఆర్‌సీ (RC) సిరీస్‌లో అత్యంత సరసమైన ధరలో లభించే RC 160 బైక్‌ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. స్టైలిష్ లుక్, పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్‌తో వచ్చిన ఈ బైక్ ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం..

    కుర్రాళ్లకు పండగే! మార్కెట్లోకి KTM RC 160.. యమహా R15కు గట్టి పోటీ
    కుర్రాళ్లకు పండగే! మార్కెట్లోకి KTM RC 160.. యమహా R15కు గట్టి పోటీ

    KTM RC 160 ధర, లభ్యత

    భారతదేశంలోని యువ రైడర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని కేటీఎం ఈ బైక్‌ను రూపొందించింది. ఢిల్లీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ప్రకారం దీని ధర రూ. 1.85 లక్షలు. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేటీఎం డీలర్‌షిప్‌లలో ఈ బైక్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. మార్కెట్లో దీని ప్రధాన ప్రత్యర్థి యమహా ఆర్‌15 (Yamaha R15) అని చెప్పవచ్చు.

    KTM RC 160 పవర్ ప్యాక్డ్ ఇంజిన్

    కేటీఎం బైక్ అంటేనే స్పీడ్. ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెడుతూ ఆర్‌సీ 160లో పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు:

    ఇంజిన్: 164.2 సీసీ, లిక్విడ్ కూల్డ్ ఇంజిన్ (ఇది 160 డ్యూక్‌లో కూడా ఉంటుంది).

    పవర్: 18.74 bhp @ 9,500 rpm.

    టార్క్: 15.5 Nm @ 7,500 rpm.

    గేర్ బాక్స్: 6-స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ తో పాటు అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్ సౌకర్యం ఉంది.

    టాప్ స్పీడ్: గంటకు 118 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.

    ఈ ఇంజిన్ 10,200 ఆర్‌పీఎం వరకు వెళ్లగలదు (Redline), అంటే హై-స్పీడ్ రేసింగ్ అనుభూతిని ఇది ఇస్తుందన్నమాట.

    KTM RC 160 డిజైన్.. అదిరిపోయే రేసింగ్ లుక్!

    పెద్ద ఆర్‌సీ బైక్‌ల తరహాలోనే ఇది కూడా అగ్రెసివ్ ఫ్రంట్ లుక్, ఫుల్ ఫెయిరింగ్ డిజైన్‌తో వస్తుంది. రైడర్ కూర్చునే విధానం (Riding Posture) కూడా పూర్తిగా ట్రాక్ రేసింగ్ బైక్‌లాగా వంగి నడిపేలా ఉంటుంది. దీనివల్ల గాలిని చీల్చుకుంటూ వేగంగా వెళ్లడం సులభమవుతుంది.

    KTM RC 160 భద్రత, హార్డ్‌వేర్

    ప్రమాదాలను నివారించేందుకు కేటీఎం అత్యాధునిక బ్రేకింగ్ సిస్టమ్‌ను అందించింది:

    బ్రేక్స్: ముందు వైపు 320 మిమీ, వెనుక 230 మిమీ డిస్క్ బ్రేక్స్ ఉన్నాయి.

    ABS: డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబీఎస్ తో పాటు 'సూపర్‌మోటో ఏబీఎస్' మోడ్ ఇచ్చారు. దీని ద్వారా అవసరమైతే వెనుక చక్రం ఏబీఎస్‌ను డిసేబుల్ చేసుకోవచ్చు.

    సస్పెన్షన్: ముందు వైపు 37 మిమీ అప్‌సైడ్ డౌన్ (USD) ఫోర్క్స్, వెనుక మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి.

    టైర్లు: 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్‌తో పాటు ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లు వస్తాయి.

    KTM RC 160 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్స్

    లైటింగ్: పూర్తిస్థాయి ఎల్ఈడీ (LED) లైటింగ్ సిస్టమ్.

    డిస్ప్లే: ఎల్‌సీడీ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంటుంది. దీని 'TA' వేరియంట్‌లో నావిగేషన్ సదుపాయం కూడా ఉంటుంది.

    ట్యాంక్ కెపాసిటీ: 13.75 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్.

    నిపుణుల మాట: “మొదటిసారి స్పోర్ట్స్ బైక్ కొనాలనుకునే వారికి, కాలేజీ కుర్రాళ్లకు ఆర్‌సీ 160 ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్. తక్కువ ధరలో కేటీఎం బ్రాండ్ వాల్యూతో పాటు రేసింగ్ ఫీచర్లు లభించడం దీని ప్లస్ పాయింట్.”

    KTM RC 160 స్పెసిఫికేషన్లు

    స్పెసికేషన్వివరాలు
    ఇంజిన్164.2 cc, liquid-cooled, SOHC
    మాక్స్ పవర్18.7 bhp @ 9,500 rpm
    మాక్స్ టార్క్15.5 Nm @ 7,500 rpm
    గేర్ బాక్స్6-speed
    క్లచ్Assist and slipper clutch
    రెడ్‌లైన్10,200 rpm
    టాప్ స్పీడ్118 km/h
    ఫ్రేమ్Trellis frame
    ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్37 mm upside-down forks
    రేర్ సస్పెన్షన్Monoshock
    ఫ్రంట్ బ్రేక్320 mm disc
    రేర్ బ్రేక్230 mm disc
    ఏబీఎస్Dual-channel with Supermoto mode
    ఫ్రంట్ టైర్110/70 R17, tubeless
    రేర్ టైర్140/60 R17, tubeless
    వీల్స్17-inch alloy wheels
    ఫ్యుయల్ టాంక్ కెపాసిటీ13.75 litres
    లైటింగ్All-LED
    ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్LCD display
    నావిగేషన్Available on TA variant
    ధర 1.85 lakh ex-showroom Delhi
    © 2026 HindustanTimes