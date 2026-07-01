Kylian Mbappe : కిలియన్ ఎంబాపె సరికొత్త రికార్డు.. మెస్సి మార్క్కు చేరువగా ఫ్రాన్స్ స్టార్!
France vs Sweden world cup : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్లో స్వీడన్పై ఫ్రాన్స్ 3-0తో ఘన విజయం సాధించింది. స్టార్ స్ట్రైకర్ కిలియన్ ఎంబాపె రెండు అద్భుతమైన గోల్స్తో చెలరేగి, నాకౌట్ దశలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో ఫ్రాన్స్ స్టార్ ప్లేయర్ కిలియన్ ఎంబాపె తన సంచలన ఫామ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు. స్వీడన్తో జరిగిన రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్లో ఎంబాపె తనదైన శైలిలో అదరగొట్టాడు. రెండు సూపర్ గోల్స్తో జట్టుకు 3-0 తేడాతో భారీ విజయాన్ని అందించడమే కాకుండా, ఈ వారాంతంలో పరాగ్వేతో జరగబోయే రౌండ్ ఆఫ్ 16 పోరుకు ఫ్రాన్స్ను సిద్ధం చేశాడు.
అంతేకాదు, 27 ఏళ్ల ఈ రియల్ మాడ్రిడ్ స్టార్ రెండో హాఫ్లో తన రెండో గోల్ సాధించడంతో.. ప్రస్తుత ప్రపంచకప్ గోల్డెన్ బూట్ రేసులో అర్జెంటీనా దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సి రికార్డును సమం చేశాడు. ప్రస్తుతం ఇద్దరి ఖాతాలోనూ చెరో ఆరు గోల్స్ ఉన్నాయి.
అయితే, ఆరు గోల్స్తో ఇద్దరూ సమానంగా ఉన్నప్పటికీ, గోల్డెన్ బూట్ రేసులో ఎంబాపె స్వల్ప ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఎందుకంటే గోల్స్తో పాటు ఎంబాపె ఈ టోర్నమెంట్లో రెండు కీలకమైన అసిస్ట్లు (సహచరులకు గోల్స్ చేసే అవకాశం కల్పించడం) కూడా అందించాడు.
నాకౌట్ స్టేజ్లో రికార్డుల వేట…
స్వీడన్పై చేసిన ఈ రెండు గోల్స్తో ఫిఫా ప్రపంచకప్ నాకౌట్ మ్యాచ్లలో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా ఎంబాపె ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు. నాకౌట్ దశలో అతని మొత్తం గోల్స్ సంఖ్య ఇప్పుడు 10కి చేరింది. నిజానికి ఈ మ్యాచ్ ఆరంభంలో ఎంబాపె తన అత్యుత్తమ ఫామ్లో లేనట్లు కనిపించాడు. మొదటి కొన్ని నిమిషాల్లో లభించిన పలు అవకాశాలను అతను చేజార్చుకున్నాడు.
కానీ, 45వ నిమిషంలో తన అద్భుతమైన వ్యక్తిగత నైపుణ్యంతో మొదటి గోల్ ఖాతాలో వేశాడు. స్వీడన్ డిఫెండర్ విక్టర్ గ్యోకెరెస్ను చాకచక్యంగా దాటుకుంటూ వెళ్లి, స్వీడిష్ గోల్ కీపర్ జాకబ్ వైడెల్ జెటర్స్ట్రోమ్ను బోల్తా కొట్టిస్తూ బంతిని నెట్లోకి పంపాడు. ఈ గోల్తో ప్రపంచకప్ నాకౌట్ స్టేజ్లో 9వ గోల్ పూర్తి చేసుకుని, బ్రెజిల్ దిగ్గజాలు లియోనిడాస్, రొనాల్డోల రికార్డును ఎంబాపె బ్రేక్ చేశాడు.
మెస్సి ఆల్టైమ్ రికార్డుకు ఒక్క అడుగు దూరంలో..!
ఆ తర్వాత ఆట 74వ నిమిషంలో మైఖేల్ ఒలిసే అందించిన పాస్ను ఎంబాపె ఎంతో నైపుణ్యంతో నెట్ కార్నర్లోకి పంపి మ్యాచ్లో ఫ్రాన్స్ తరఫున రెండో గోల్ నమోదు చేశాడు. ఈ ఆరో గోల్తో అతను మెస్సి సరసన చేరాడు.
ప్రస్తుతం ఎంబాపె.. 18 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ల్లో 18 గోల్స్ సాధించి, ఆల్టైమ్ వరల్డ్ కప్ స్కోరర్ల జాబితాలో లియోనెల్ మెస్సి కంటే కేవలం ఒక్క గోల్ మాత్రమే వెనుకబడి ఉన్నాడు. మెస్సి ఆరు ప్రపంచకప్ టోర్నీల్లో ఆడి మొత్తం 19 గోల్స్ తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. స్వీడన్తో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో ఎంబాపె పూర్తి 90 నిమిషాలు ఆడలేదు. ఫ్రాన్స్ మేనేజర్ డిడియర్ డెషాంప్స్ 84వ నిమిషంలో అతనికి విశ్రాంతినిస్తూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు.
కోచ్కు భావోద్వేగ నివాళి..
ఈ మ్యాచ్లో ఆట పరంగానే కాకుండా ఒక భావోద్వేగ ఘట్టం కూడా అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. మొదటి హాఫ్లో గోల్ చేసిన వెంటనే ఎంబాపె నేరుగా మైదానం వెలుపల ఉన్న తన కోచ్ డిడియర్ డెషాంప్స్ వైపు పరిగెత్తుకెళ్లి కౌగిలించుకున్నాడు. డెషాంప్స్ తల్లి ఇటీవల మరణించడంతో, ఆమె అంత్యక్రియల కోసం ఆయన నార్వేతో జరిగిన గ్రూప్ స్టేజ్ చివరి మ్యాచ్కు దూరమయ్యారు. ఆ విషాదం తర్వాత డెషాంప్స్ మళ్లీ కోచ్గా మైదానంలోకి వచ్చిన మొదటి మ్యాచ్ ఇదే కావడంతో, ఎంబాపె చేసిన ఈ పని ఫ్రాన్స్ శిబిరంలో ఎంతటి సాన్నిహిత్యం ఉందో నిరూపించింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More