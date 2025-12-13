Messi Live Updates: హైదరాబాద్ చేరుకున్న మెస్సీ.. కాసేపట్లో ఉప్పల్లో రేవంత్ రెడ్డితో మ్యాచ్
ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ ఇండియా టూర్ పై ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఎగ్జైట్ మెంట్ తో ఉన్నారు. కోల్కతా తర్వాత మెస్సీ హైదరాబాద్ చేరుకున్నాడు. ఉప్పల్ స్టేడియంలో మెస్సీతో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్బాల్ ఆడనున్నారు. ఈ ఈవెంట్ లైవ్ అప్డేట్స్ ఇక్కడున్నాయి.
మెస్సీ.. మెస్సీ.. ఇప్పుడు ఈ నామజపంతో హైదరాబాద్ మార్మోగుతోంది. గోట్ ఇండియా టూర్ 2025లో భాగంగా ఈ ఫుట్బాల్ లెజెండ్ హైదరాబాద్ వచ్చేశాడు. ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఫుట్బాల్ ఆడబోతున్నాడు.
తన ఆటతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులను సమ్మోహనపరిచే లెజండరీ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సీ తెలుగు ఆడియన్స్ ను అలరించేందుకు వచ్చేశాడు. గోట్ ఇండియా టూర్ 2025లో భాగంగా మెస్సీ హైదరాబాద్ చేరుకున్నాడు....Read More
రూ.10 లక్షలు పెట్టిన ఫ్యాన్స్ తో మెస్సి
హైదరాబాద్ చేరుకున్న మెస్సి ఇప్పుడు తాజ్ ఫలక్ నూమా ప్యాలెస్ లో ఉన్నాడు. అక్కడ ఫ్యాన్స్ తో మాట్లాడుతున్నాడు. రూ.10 లక్షలు పెట్టి మెస్సీతో ఫొటో దిగే అవకాశం దక్కించుకున్న ఫ్యాన్స్ అక్కడున్నారు.
హైదరాబాద్ లో రాహుల్ గాంధీ
గోట్ టూర్ లో భాగంగా హైదరాబాద్ లో మెస్సీ ఈవెంట్ కోసం కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఇక్కడికి చేరుకున్నారు. సీఎం రేవంత్ వెళ్లి ఆహ్వానం పలికారు.
4 వేల మంది పోలీసులు
కోల్ కతాలో ఘటన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లో మెస్సి టూర్ కోసం ఇక్కడి పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. 4 వేల మంది పోలీసులను మోహరించినట్లు రాచకొండ పోలీస్ కమీషనర్ సుధీర్ బాబు తెలిపారు.
హైదరాబాద్ లో మెస్సి
ఫుట్ బాల్ స్టార్ లియోనెల్ మెస్సి హైదరాబాద్ చేరుకున్నాడు. ప్రత్యేక విమానంలో అతను శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ కు వచ్చాడు.