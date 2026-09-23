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ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్: 20% లాభాల అంచనాతో 'బై' రేటింగ్

ప్రముఖ గృహోపకరణాల సంస్థ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా షేరుపై ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ బీఓబీ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ సానుకూల దృక్పథం వ్యక్తం చేసింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ స్టాక్ 20 శాతం మేర పెరిగి రూ. 1,980 టార్గెట్ ధరకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేసింది.

Published on: Sep 23, 2026, 16:56:27 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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భారతీయ గృహోపకరణాల (కన్జ్యూమర్ అప్లయన్సెస్) మార్కెట్లో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా షేర్లకు సంబంధించి ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ బీఓబీ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ (BOB Capital Markets) కీలక నివేదిక విడుదల చేసింది. ఈ కంపెనీ షేర్లను రూ. 1,980 టార్గెట్ ధరతో కొనుగోలు (Buy) చేయవచ్చని సిఫార్సు చేసింది. ప్రస్తుత ట్రేడింగ్ ధరలతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 20 శాతం లాభాలను సూచిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 2028 నాటి అంచనా ఈపీఎస్ (EPS) కు 50 రెట్లు వ్యాల్యుయేషన్‌తో ఈ టార్గెట్‌ను నిర్ణయించినట్లు సంస్థ పేర్కొంది.

ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్: 20% లాభాల అంచనాతో 'బై' రేటింగ్
ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్: 20% లాభాల అంచనాతో 'బై' రేటింగ్

గడిచిన మూడు దశాబ్దాలుగా భారతదేశంలో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఎల్జీ సంస్థ.. ఇన్వర్టర్ ఏసీలు, ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మెషీన్లు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, టెలివిజన్ విభాగాల్లో బలమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. బలమైన బ్రాండ్ ప్రతిష్ట, ప్రీమియం ఉత్పత్తుల వైపు కస్టమర్ల మొగ్గు, నిరంతరం విస్తరిస్తున్న డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్‌వర్క్ వల్ల రాబోయే మూడేళ్లలో కూడా కంపెనీ తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకుంటుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

స్థానిక తయారీతో తగ్గుతున్న వ్యయం

కంపెనీ అమలు చేస్తున్న బ్యాక్‌వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, లోకలైజేషన్ (దేశీయంగానే విడిభాగాల తయారీ) వ్యూహాలు దానికి అదనపు బలాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని శ్రీసిటీలో నిర్మిస్తున్న కొత్త తయారీ కేంద్రం కంపెనీకి ఎంతో కీలకమని బీఓబీ క్యాపిటల్ అభిప్రాయపడింది. ఇక్కడ కంప్రెషర్లు వంటి ప్రధాన విడిభాగాలను సొంతంగా తయారు చేయడం ద్వారా ఉత్పాదక వ్యయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

రాగి (కాపర్), అల్యూమినియం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు, విదేశీ మారకద్రవ్యం ఉత్పాదనల హెచ్చుతగ్గుల నుంచి ఈ నిర్ణయం కంపెనీ లాభాల మార్జిన్లను కాపాడుతుంది. పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నాణ్యతా ప్రమాణాల నియంత్రణ (QCO) నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తున్న నేపథ్యంలో, స్థానిక తయారీ సామర్థ్యం ఎల్జీకి నిలకడైన ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తుందని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

ఎగుమతులు, బీ2బీ వ్యాపార విస్తరణ

దేశీయంగా ఏసీలు, రిఫ్రిజిరేటర్ల విక్రయాలు ప్రధానంగా వేసవి మరియు పండుగల సీజన్లపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. ఈ రకాల హెచ్చుతగ్గులను భర్తీ చేసేందుకు ఎల్జీ సంస్థ ఎగుమతులు, బీ2బీ (B2B) విభాగాలపై దృష్టి సారించింది. శ్రీసిటీ, నోయిడా, పూణేలలో ఉన్న తయారీ కేంద్రాలు మాతృ సంస్థ 'గ్లోబల్ సౌత్' వ్యూహానికి అనుగుణంగా ఎగుమతుల వాటాను పెంచడంలో తోడ్పడుతున్నాయి.

కమర్షియల్ విభాగంలో ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే, హెచ్‌వీఏసీ (HVAC) ఉత్పత్తులైన విఆర్‌ఎఫ్ (VRF), క్యాసెట్ ఏసీ వ్యవస్థలను కంపెనీ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. అలాగే వార్షిక నిర్వహణ కాంట్రాక్టుల (AMC) ద్వారా అధిక మార్జిన్లు ఇచ్చే క్రమబద్ధమైన ఆదాయ మార్గాలను పెంచుకుంటోంది. ఇవి కంపెనీ ఆధారపడే విధానాన్ని సీజనల్ డిమాండ్ పరిధి నుంచి విస్తృత పరిధికి తీసుకెళ్తున్నాయి.

ఆదాయం, లాభాల వృద్ధి అంచనాలు

2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 2029 ఆర్థిక సంవత్సరం మధ్య కాలంలో ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా రెవెన్యూ (ఆదాయం), ఎబిటా (EBITDA), నికర లాభం (PAT) వరుసగా 13%, 23%, 20% వార్షిక చక్రవడ్డీ రేటుతో (CAGR) వృద్ధి చెందుతాయని బీఓబీ క్యాపిటల్ అంచనా వేసింది. స్మార్ట్‌ఫోన్లు మినహా మిగిలిన గృహోపకరణాలకు భారతదేశంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న డిమాండ్ కంపెనీ వృద్ధికి ఊతమిస్తుందని బ్రోకరేజ్ సంస్థ విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్: 20% లాభాల అంచనాతో 'బై' రేటింగ్
Home/News/ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్: 20% లాభాల అంచనాతో 'బై' రేటింగ్
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