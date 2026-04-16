Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    LIC HFL రిక్రూట్‌మెంట్ 2026: 180 జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ విడుదల

    LIC HFL Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు ఎల్‌ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (LIC HFL) నుంచి మంచి అవకాశం వచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తన శాఖల్లో 180 జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.

    Updated on: Apr 16, 2026 3:00 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బ్యాంకింగ్ లేదా ఫైనాన్స్ రంగంలో స్థిరపడాలనుకునే వారికి ఇది గొప్ప అవకాశం. అయితే, దరఖాస్తు గడువు చాలా తక్కువగా ఉంది, కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా వివరాలు తెలుసుకోండి.

    LIC HFL రిక్రూట్‌మెంట్ 2026: 180 జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ విడుదల (REUTERS)
    అంశంవివరాలు
    సంస్థఎల్‌ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (LIC HFL)
    పోస్టు పేరుజూనియర్ అసిస్టెంట్ (Junior Assistant)
    మొత్తం ఖాళీలు180
    దరఖాస్తు ప్రారంభంఏప్రిల్ 16, 2026
    చివరి తేదీఏప్రిల్ 30, 2026
    పరీక్ష తేదీజూన్ 2026 మొదటి వారం
    అధికారిక వెబ్‌సైట్lichousing.com

    అర్హతలు (Eligibility Criteria)

    • విద్యార్హత: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 55% మార్కులతో ఏదైనా డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
    • గమనిక: డిస్టెన్స్ (Correspondence), పార్ట్-టైమ్ లేదా ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా డిగ్రీ చేసిన వారు ఈ పోస్టులకు అర్హులు కారు. కేవలం రెగ్యులర్ అభ్యర్థులు మాత్రమే అప్లై చేయాలి.
    • వయస్సు: ఏప్రిల్ 1, 2026 నాటికి 21 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. (అభ్యర్థులు 02.04.1996 - 01.04.2005 మధ్య జన్మించి ఉండాలి).

    ఎంపిక ప్రక్రియ (Selection Process)

    ఎంపిక ప్రక్రియ రెండు దశల్లో ఉంటుంది:

    • ఆన్‌లైన్ పరీక్ష: ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలో 200 మార్కులకు ఉంటుంది.
    • ఇంటర్వ్యూ: పరీక్షలో మెరిట్ సాధించిన వారిని ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు.

    పరీక్షా విధానం:

    • సబ్జెక్టులు: ఇంగ్లీష్, లాజికల్ రీజనింగ్, జనరల్ అవేర్‌నెస్, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, కంప్యూటర్ స్కిల్స్.
    • ప్రశ్నలు: 200 (మార్కులు: 200).
    • సమయం: 120 నిమిషాలు (2 గంటలు).
    • నెగటివ్ మార్కింగ్: ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కులు కట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త!

    దరఖాస్తు రుసుము (Application Fee)

    • దరఖాస్తు ఫీజు: రూ. 800
    • దీనికి అదనంగా 18% GST వర్తిస్తుంది.
    • ఫీజును కేవలం ఆన్‌లైన్ మోడ్‌లో మాత్రమే చెల్లించాలి.

    ఎలా అప్లై చేయాలి?

    • ముందుగా lichousing.com వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లండి.
    • 'Careers' సెక్షన్‌పై క్లిక్ చేసి, జూనియర్ అసిస్టెంట్ రిక్రూట్‌మెంట్‌ను ఎంచుకోండి.
    • మీ వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని, అప్లికేషన్ ఫారమ్ నింపండి.
    • అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను అప్‌లోడ్ చేసి, ఫీజు చెల్లించండి.
    • చివరగా అప్లికేషన్ ప్రింట్ తీసుకుని దగ్గర పెట్టుకోండి.
    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/LIC HFL రిక్రూట్‌మెంట్ 2026: 180 జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ విడుదల
    Home/News/LIC HFL రిక్రూట్‌మెంట్ 2026: 180 జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ విడుదల
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes