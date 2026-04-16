LIC HFL రిక్రూట్మెంట్ 2026: 180 జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ విడుదల
LIC HFL Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (LIC HFL) నుంచి మంచి అవకాశం వచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తన శాఖల్లో 180 జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
బ్యాంకింగ్ లేదా ఫైనాన్స్ రంగంలో స్థిరపడాలనుకునే వారికి ఇది గొప్ప అవకాశం. అయితే, దరఖాస్తు గడువు చాలా తక్కువగా ఉంది, కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా వివరాలు తెలుసుకోండి.
|అంశం
|వివరాలు
|సంస్థ
|ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (LIC HFL)
|పోస్టు పేరు
|జూనియర్ అసిస్టెంట్ (Junior Assistant)
|మొత్తం ఖాళీలు
|180
|దరఖాస్తు ప్రారంభం
|ఏప్రిల్ 16, 2026
|చివరి తేదీ
|ఏప్రిల్ 30, 2026
|పరీక్ష తేదీ
|జూన్ 2026 మొదటి వారం
|అధికారిక వెబ్సైట్
|lichousing.com
అర్హతలు (Eligibility Criteria)
- విద్యార్హత: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 55% మార్కులతో ఏదైనా డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- గమనిక: డిస్టెన్స్ (Correspondence), పార్ట్-టైమ్ లేదా ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా డిగ్రీ చేసిన వారు ఈ పోస్టులకు అర్హులు కారు. కేవలం రెగ్యులర్ అభ్యర్థులు మాత్రమే అప్లై చేయాలి.
- వయస్సు: ఏప్రిల్ 1, 2026 నాటికి 21 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. (అభ్యర్థులు 02.04.1996 - 01.04.2005 మధ్య జన్మించి ఉండాలి).
ఎంపిక ప్రక్రియ (Selection Process)
ఎంపిక ప్రక్రియ రెండు దశల్లో ఉంటుంది:
- ఆన్లైన్ పరీక్ష: ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలో 200 మార్కులకు ఉంటుంది.
- ఇంటర్వ్యూ: పరీక్షలో మెరిట్ సాధించిన వారిని ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు.
పరీక్షా విధానం:
- సబ్జెక్టులు: ఇంగ్లీష్, లాజికల్ రీజనింగ్, జనరల్ అవేర్నెస్, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, కంప్యూటర్ స్కిల్స్.
- ప్రశ్నలు: 200 (మార్కులు: 200).
- సమయం: 120 నిమిషాలు (2 గంటలు).
- నెగటివ్ మార్కింగ్: ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కులు కట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త!
దరఖాస్తు రుసుము (Application Fee)
- దరఖాస్తు ఫీజు: రూ. 800
- దీనికి అదనంగా 18% GST వర్తిస్తుంది.
- ఫీజును కేవలం ఆన్లైన్ మోడ్లో మాత్రమే చెల్లించాలి.
ఎలా అప్లై చేయాలి?
- ముందుగా lichousing.com వెబ్సైట్లోకి వెళ్లండి.
- 'Careers' సెక్షన్పై క్లిక్ చేసి, జూనియర్ అసిస్టెంట్ రిక్రూట్మెంట్ను ఎంచుకోండి.
- మీ వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని, అప్లికేషన్ ఫారమ్ నింపండి.
- అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను అప్లోడ్ చేసి, ఫీజు చెల్లించండి.
- చివరగా అప్లికేషన్ ప్రింట్ తీసుకుని దగ్గర పెట్టుకోండి.
