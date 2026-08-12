జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మను దోషిగా తేల్చిన లోక్సభ విచారణ కమిటీ: ఇంట్లో బయటపడిన నగదు కేసులో నివేదిక సమర్పణ
అధికారిక నివాసంలో లెక్కల్లో లేని భారీ మొత్తంలో నగదు లభించిన వ్యవహారంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మను లోక్సభ విచారణ కమిటీ దోషిగా నిర్ధారించింది. బుధవారం పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో ప్రవేశపెట్టిన ఈ నివేదికలో, ఆ నగదుపై న్యాయమూర్తి ఇచ్చిన వివరణ సంతృప్తికరంగా లేదని స్పష్టం చేసింది.
న్యూఢిల్లీలోని 30, తుగ్లక్ క్రెసెంట్లో ఉన్న జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ అధికారిక నివాసంలో గత ఏడాది మార్చి 14 రాత్రి ప్రమాదవశాత్తూ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. మంటలను అదుపు చేయడానికి వచ్చిన అగ్నిమాపక సిబ్బందికి అక్కడి స్టోర్రూమ్లో కాలిన స్థితిలో ఉన్న భారీ మొత్తంలో ₹500 నోట్ల నగదు కనిపించింది. ఈ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించడంతో ఆయనపై పదవీ తొలగింపు (రిమూవల్) చర్యల కోసం లోక్సభ విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ కేసుపై సమగ్ర విచారణ జరిపిన ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ తన నివేదికను మే నెలలోనే లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు సమర్పించగా, బుధవారం ఈ నివేదికను పార్లమెంటు ముందుకు తీసుకొచ్చారు.
కమిటీ నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలు:
"న్యూఢిల్లీలోని 30 తుగ్లక్ క్రెసెంట్ నివాసంలోని స్టోర్రూమ్లో భారీగా లెక్క తేలని ₹500 నోట్ల నగదు లభ్యమైంది. ఆ నగదు మూలం, యాజమాన్యం లేదా దాని ఉనికిపై న్యాయమూర్తి సమర్పించిన వివరణలో నేర రహిత పారదర్శకత కానీ, సంస్థాగత బాధ్యత కానీ కనిపించలేదు. ఆయన నుంచి సంతృప్తికరమైన సమాధానం రాలేదు" అని లోక్సభ విచారణ కమిటీ నివేదిక తేల్చింది.
సాక్ష్యాధారాల ధ్వంసం: చట్టబద్ధంగా ఆ ప్రాంతాన్ని సీల్ చేసి తనిఖీ చేయడానికి ముందే స్టోర్రూమ్లోని పరిస్థితులను చెరిపివేశారని, ఆ తర్వాత ఆ నగదు ఏమైందో ఇప్పటికీ స్పష్టత లేదని కమిటీ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
పదవికి రాజీనామా: వివాదం బయటపడిన వెంటనే ఆయనను ఢిల్లీ హైకోర్టు నుంచి మాతృకోర్టు అయిన అలహాబాద్ హైకోర్టుకు బదిలీ చేశారు. అనంతరం పార్లమెంటులో తొలగింపు ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడంతో జస్టిస్ వర్మ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.
నోటిఫికేషన్ విడుదల కావాల్సి ఉంది: జస్టిస్ వర్మ రాజీనామాతో ఆయనపై పార్లమెంటులో సాగుతున్న తొలగింపు ప్రక్రియ దాదాపు నిరర్థకమైంది. అయితే, ఆయన రాజీనామాను కేంద్ర న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఇంకా అధికారికంగా నోటిఫై చేయాల్సి ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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