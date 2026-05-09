    New CDS : భారత రక్షణ రంగంలో కీలక మార్పులు- కొత్త సీడీఎస్‌, నేవీ చీఫ్‌ వీరే..

    NS Raja Subramani : భారత ప్రభుత్వం రక్షణ దళాల్లో అత్యున్నత నియామకాలను చేపట్టింది. దేశ తదుపరి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (సీడీఎస్)గా లెఫ్టినెంట్ జనరల్ (రిటైర్డ్) ఎన్​ఎస్ రాజా సుబ్రమణి, నౌకాదళ కొత్త అధిపతిగా వైస్ అడ్మిరల్ కృష్ణ స్వామినాథన్ నియమితులయ్యారు. మే చివరి వారంలో వీరు బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.

    Published on: May 09, 2026 9:08 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత సాయుధ దళాల ముఖచిత్రంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి! దేశ భద్రతా యంత్రాంగంలో అత్యంత కీలకమైన 'చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్' (సీడీఎస్), నౌకాదళాధిపతి బాధ్యతలను కొత్తవారికి అప్పగిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం శనివారం తెల్లవారుజామునే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. లెఫ్టినెంట్ జనరల్ (రిటైర్డ్) ఎన్​ఎస్ రాజా సుబ్రమణిని తదుపరి సీడీఎస్‌గా, వైస్ అడ్మిరల్ కృష్ణ స్వామినాథన్‌ను కొత్త నేవీ చీఫ్‌గా నియమిస్తూ రక్షణ శాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది.

    లెఫ్టినెంట్​ జనరల్ రాజా సుబ్రమణి, వైస్ అడ్మిరల్ కృష్ణ స్వామినాథన్‌.. (via ANI)
    కొత్త సీడీఎస్: లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఎన్​ఎస్ రాజా సుబ్రమణి..

    ప్రస్తుతం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటేరియట్‌లో మిలిటరీ అడ్వైజర్‌గా సేవలందిస్తున్న లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సుబ్రమణి, మే 30వ తేదీన ప్రస్తుత సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ నుంచి బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో జనరల్ చౌహాన్ పదవీకాలాన్ని ప్రభుత్వం ఎనిమిది నెలల పాటు పొడిగించిన సంగతి తెలిసిందే.

    సుదీర్ఘ అనుభవం - వ్యూహాత్మక చతురత..

    లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సుబ్రమణి గత ఏడాది జులై 31న ఆర్మీ వైస్ చీఫ్‌గా పదవీ విరమణ చేశారు. ఆయనకు సైన్యంలో 39 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది.

    ఖడక్వాస్లాలోని నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ (ఎన్డీఏ), డెహ్రాడూన్‌లోని ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ (ఐఎంఏ) పూర్వ విద్యార్థి అయిన ఆయన, 1985 డిసెంబర్‌లో 'గర్వాల్ రైఫిల్స్'లో కమిషన్ పొందారు.

    గతంలో లక్నో కేంద్రంగా పనిచేసే సెంట్రల్ ఆర్మీ కమాండర్‌గా కూడా బాధ్యతలు నిర్వహించారు.

    పశ్చిమ- ఉత్తర సరిహద్దుల్లోని 'ఆపరేషనల్ డైనమిక్స్' (కార్యాచరణ గతిశీలత)పై ఆయనకు ఉన్న అపారమైన అవగాహన దేశ భద్రతకు కీలకం కానుంది.

    ఆయన లండన్ కింగ్స్ కాలేజ్ నుంచి మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ పట్టాను, మద్రాస్ యూనివర్సిటీ నుంచి డిఫెన్స్ స్టడీస్‌లో ఎంఫిల్ పట్టాను పొందారు. బ్రిటన్‌లోని జాయింట్ సర్వీసెస్ కమాండ్ అండ్ స్టాఫ్ కాలేజీలో కూడా శిక్షణ పొందారు.

    భారత సైన్యంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న 'థియేటరైజేషన్' (దళాల ఏకీకరణ) వంటి భారీ సంస్కరణల దశలో ఆయన సీడీఎస్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టడం గమనార్హం.

    కొత్త నేవీ చీఫ్: వైస్ అడ్మిరల్ కృష్ణ స్వామినాథన్..

    ముంబై కేంద్రంగా పనిచేసే వెస్ట్రన్ నావల్ కమాండ్‌కు ప్రస్తుతం నేతృత్వం వహిస్తున్న వైస్ అడ్మిరల్ కృష్ణ స్వామినాథన్, మే 31న అడ్మిరల్ దినేష్ కే త్రిపాఠి నుంచి నౌకాదళ పగ్గాలను అందుకుంటారు.

    నౌకాదళ నిపుణుడు:

    1987 జులై 1న భారత నౌకాదళంలో చేరిన స్వామినాథన్, కమ్యూనికేషన్, ఎలక్ట్రానిక్ వార్‌ఫేర్ (ఎలక్ట్రానిక్ యుద్ధతంత్రం)లో సుశిక్షితులైన నిపుణుడు.

    ఆయన తన కెరీర్‌లో అత్యంత కీలకమైన బాధ్యతలను నిర్వహించారు. ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య విమాన వాహక నౌకతో పాటు ఐఎన్ఎస్ మైసూరు (గైడెడ్ మిస్సైల్ డిస్ట్రాయర్), ఐఎన్ఎస్ కులిష్, ఐఎన్ఎస్ విద్యుత్ వంటి యుద్ధ నౌకలకు కమాండర్‌గా వ్యవహరించారు.

    గతంలో నేవీ వైస్ చీఫ్‌గా, చీఫ్ ఆఫ్ పర్సనల్‌గా కూడా సేవలు అందించారు.

    నౌకాదళంలో భద్రతా ప్రమాణాలను పర్యవేక్షించే 'ఇండియన్ నావల్ సేఫ్టీ టీమ్' ఏర్పాటులో ఆయన కృషి ఎంతో ఉంది.

    ఆయన యూకేలోని జాయింట్ సర్వీసెస్ కమాండ్ అండ్ స్టాఫ్ కాలేజ్, అమెరికాలోని నావల్ వార్ కాలేజీల పూర్వ విద్యార్థి.

    దేశ రక్షణ అవసరాలు మారుతున్న వేళ, ముగ్గురు దళాధిపతులను సమన్వయం చేసే సీడీఎస్ పదవిలో సుబ్రమణి, నౌకాదళాన్ని ఆధునీకరించే బాధ్యతల్లో స్వామినాథన్ రాక భారత రక్షణ వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేయనుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

