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    కోచింగ్ సెంటర్‌లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం: 15 మంది మృతి, భవనంపై నుంచి దూకిన విద్యార్థులు

    ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాజధాని లక్నోలోని ఒక కోచింగ్ సెంటర్‌లో సోమవారం ఘోర అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ దుర్ఘటనలో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మంటల నుంచి తప్పించుకోవడానికి విద్యార్థులు భవనంపై నుండి కిందకు దూకారు.

    Published on: Jun 22, 2026 9:10 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాజధాని లక్నోలో గుండెలవిసే విషాదం జరిగింది. అలీగంజ్ పరిధిలోని పురానియా (సెక్టర్ డి) ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక కోచింగ్ సెంటర్ భవనంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో కనీసం 15 మంది మరణించినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం అందుతోంది. ప్రమాద సమయంలో భవనంలో భారీగా మంటలు ఎగిసిపడటంతో పాటు దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి. ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు కొందరు విద్యార్థులు పై అంతస్తుల నుంచి కిందకు దూకడంతో వారికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

    కోచింగ్ సెంటర్‌లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం: 15 మంది మృతి, భవనంపై నుంచి దూకిన విద్యార్థులు
    కోచింగ్ సెంటర్‌లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం: 15 మంది మృతి, భవనంపై నుంచి దూకిన విద్యార్థులు

    సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఎనిమిది ఫైర్ టెండర్లు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేసేందుకు శ్రమిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు 12 మందిని రెస్క్యూ టీమ్ సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చింది. అయితే భవనం లోపల ఇంకా పలువురు విద్యార్థులు చిక్కుకుపోయినట్లు అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సహాయక చర్యల్లో భాగంగా అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఒక పిల్లిని కూడా సురక్షితంగా రక్షించారు.

    ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం.. ఊపిరాడని స్థితిలో విద్యార్థులు

    ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో లోపల ఉన్న పరిస్థితులపై స్థానికులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. "భవనం నుంచి దట్టమైన పొగలు రావడం చూసి మేము పరుగెత్తాం. అక్కడ కంప్యూటర్ కోర్సు లేదా లైబ్రరీ నడుస్తోంది. ఐదారుగురిని కాపాడాం. మంటల భయంతో ఒకరు పైనుంచి కిందకు దూకడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. లోపల ఇంకా చాలా మంది చిక్కుకున్నారు" అని ప్రత్యక్ష సాక్షి అమన్ తెలిపారు.

    మరో స్థానికుడు మాట్లాడుతూ, భవనంలో విద్యుత్ స్పార్క్ రావడం వల్లే ఈ మంటలు వ్యాపించి ఉంటాయని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. అయితే దీనిపై ఇంకా అధికారికంగా నిర్ధారణ రాలేదు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో 20 నుంచి 25 మంది విద్యార్థులు లోపల ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

    రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ను పర్యవేక్షిస్తున్న డిప్యూటీ సీఎం

    కింగ్ జార్జ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ (KGMU) ట్రామా సెంటర్ సీఎంఎస్ ప్రొఫెసర్ ప్రేమ్‌రాజ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, గాయపడిన ఇద్దరిని ఇప్పటికే అత్యవసర వార్డుకు తరలించామని, మరో 15 మంది వరకు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆరుగురు క్షతగాత్రులకు ట్రామా సెంటర్‌లో తీవ్ర చికిత్స అందిస్తున్నారు.

    ఉత్తరప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి బ్రజేష్ పాఠక్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పురానియా కోచింగ్ సెంటర్‌లో జరిగిన ప్రమాదం అత్యంత బాధాకరమన్నారు.

    "కొందరు విద్యార్థులు ఇంకా భవనం లోపల చిక్కుకుని ఉన్నారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది వారిని వెతికే పనిలో ఉన్నారు. చిక్కుకున్న విద్యార్థులను సురక్షితంగా రక్షించడమే మా మొదటి ప్రాధాన్యత" అని బ్రజేష్ పాఠక్ స్పష్టం చేశారు. ఆయన పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు స్వయంగా ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.

    వాష్ రూములపై ప్రత్యేక నిఘా

    బయటకు వచ్చిన ముగ్గురు, నలుగురు విద్యార్థులు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, కొందరు విద్యార్థులు లోపల ఉన్న వాష్ రూములలో దాక్కున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రతి గదిని, వాష్ రూమ్‌ను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. రెస్క్యూ టీమ్స్ పక్కనే ఉన్న భవనం ద్వారా లోపలికి ప్రవేశించి, గోడకు రంధ్రం చేసి స్ట్రెచర్లను లోపలికి తీసుకెళ్లారు. బట్టతో పూర్తిగా కప్పేసిన ఇద్దరిని స్ట్రెచర్లపై బయటకు తీసుకురావడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

    ఘటనా స్థలంలో నిపుణులైన వైద్యుల బృందాన్ని, ఆరు అంబులెన్సులను అధికారులు సిద్ధంగా ఉంచారు. గాయపడిన వారందరూ త్వరగా కోలుకోవాలని డిప్యూటీ సీఎం బ్రజేష్ పాఠక్ సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' (X) వేదికగా ప్రార్థించారు. ప్రస్తుతం లక్నోలో శోధన, సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/కోచింగ్ సెంటర్‌లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం: 15 మంది మృతి, భవనంపై నుంచి దూకిన విద్యార్థులు
    Home/News/కోచింగ్ సెంటర్‌లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం: 15 మంది మృతి, భవనంపై నుంచి దూకిన విద్యార్థులు
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