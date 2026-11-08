ఖైదీకి ఎస్కార్ట్ లేకుండా 6 రోజుల లీవ్.. మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు
ఖైదీ సత్ప్రవర్తన, తల్లిదండ్రుల అనారోగ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పోలీసు ఎస్కార్ట్ లేకుండా ఆరు రోజుల అత్యవసర సెలవు మంజూరు చేయాలని పాళయంకోటై జైలు సూపరిండెంట్ను ఆదేశించింది.
ఖైదీ సత్ప్రవర్తనతో పాటు ఆయన తల్లిదండ్రుల అనారోగ్య పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకున్న మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. పాళయంకోటై సెంట్రల్ జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఒక ఖైదీకి ఎలాంటి పోలీసు ఎస్కార్ట్ లేకుండా ఆరు రోజుల అత్యవసర సెలవు (ఎమర్జెన్సీ లీవ్) మంజూరు చేయాలని జైలు సూపరింటెండెంట్ను ధర్మాసనం ఆదేశించింది.
తల్లి పిటిషన్.. హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం
వి. అరుళ్ పెరుమాళ్ అనే ఖైదీకి ఎస్కార్ట్ లేకుండా ఆరు రోజుల అత్యవసర సెలవు ఇవ్వాలని కోరుతూ ఆయన తల్లి వి. సెల్వి మద్రాస్ హైకోర్టు మదురై బెంచ్లో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్పై జస్టిస్ ఎం. నిర్మల్ కుమార్, జస్టిస్ ఎన్. గుణశేఖరన్లతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది.
"కేసు వాస్తవాలు, ఖైదీ తల్లిదండ్రుల వైద్య పరిస్థితి, జైలులో అతడి సత్ప్రవర్తన, గతంలోనూ ఎస్కార్ట్ లేకుండా సెలవు పొందిన దాఖలాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఆరు రోజుల అత్యవసర సెలవు మంజూరు చేయడమే సరైనది," అని మద్రాస్ హైకోర్టు మదురై బెంచ్ వ్యాఖ్యానించింది.
జైలు అధికారుల ఉత్తర్వుల సవరణ
అంతకుముందు అరుళ్ పెరుమాళ్కి ఆరు రోజుల సెలవు ఇవ్వాలని తల్లి కోరగా, పాళయంకోటై సెంట్రల్ జైలు సూపరింటెండెంట్ అక్టోబర్ 27న జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే అనుమతించారు. అది కూడా పోలీసు ఎస్కార్ట్తో వెళ్లాలని షరతు విధించారు. ఈ ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ బాధితుడి తల్లి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
పోలీసు ఎస్కార్ట్కు అయ్యే ఖర్చులను భరించే శక్తి తనకు లేదని పిటిషనర్ కోర్టుకు తెలిపారు. తన భర్త వయోభారంతో పాటు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారని, తాను కూడా ప్రమాదానికి గురై ఎముకల విరుగుడుతో వైద్య చికిత్స పొందుతున్నానని వివరించారు. ఈ కష్ట సమయంలో తల్లిదండ్రులకు మానసిక, నైతిక మద్దతుగా ఉండేందుకు కొడుకు ఉనికి అత్యంత అవసరమని పేర్కొన్నారు. గతంలోనూ ఎస్కార్ట్ లేకుండా సెలవుపై వెళ్లినప్పుడు తన కొడుకు నిబంధనలు పాటించాడని, జైలు అధికారుల నుంచి ఎలాంటి ప్రతికూల ఫిర్యాదులు లేవని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ప్రతిరోజూ పోలీస్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్ చేయాలని షరతు
ప్రభుత్వ అదనపు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కూడా వాదనలు వినిపిస్తూ ఖైదీకి అత్యవసర సెలవు పొందేందుకు అర్హత ఉందని, ఇప్పటికే ఎస్కార్ట్తో మూడు రోజుల లీవ్ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న హైకోర్టు, అక్టోబర్ 27 నాటి జైలు అధికారుల ఉత్తర్వులను సవరిస్తూ సెలవు కాలాన్ని ఆరు రోజులకు పెంచింది. అదే సమయంలో పోలీసు ఎస్కార్ట్ అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది.
"సెలవు కాలంలో ఖైదీ ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 05.30 గంటలకు తెంకాసి జిల్లాలోని ఆలంగుళం పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ముందు తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలి" అని నవంబర్ 5 నాటి ఉత్తర్వుల్లో కోర్టు స్పష్టం చేసింది. సెలవు ముగిసిన వెంటనే నేరుగా పాళయంకోటై సెంట్రల్ జైలులో రిపోర్ట్ చేయాలని ధర్మాసనం ఆదేశించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More