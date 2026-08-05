ఈ కొబ్బరి నూనె స్టాక్కు క్యూ1లో ₹652 కోట్ల నికర లాభం
పారాచూట్ కొబ్బరి నూనె తయారీ సంస్థ మారికో లిమిటెడ్ జూన్ త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించింది. ముడిసరుకు వ్యయాలు తగ్గడంతో కంపెనీ నికర లాభం 27 శాతం పెరిగి రూ. 652 కోట్లకు చేరింది.
ఎఫ్ఎమ్సిజి (FMCG) దిగ్గజం, పారాచూట్ బ్రాండ్ మాతృ సంస్థ మారికో లిమిటెడ్ (Marico Ltd) 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికం (క్యూ1) లో ఆకట్టుకునే ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. ముడిసరుకైన కొబ్బరి (కొప్రా) ధరలు తగ్గడం, దేశీయంగా విక్రయాల పరిమాణం (Volume Growth) పుంజుకోవడంతో కంపెనీ అత్యుత్తమ లాభాలను సొంతం చేసుకుంది.
ఆదాయం, లాభాల్లో భారీ జోరు
ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో మారికో ఏకీకృత నిర్వహణ ఆదాయం వార్షిక ప్రాతిపదికన 22.8 శాతం పెరిగి రూ. 3,957 కోట్లకు చేరుకుంది. కంపెనీ నికర లాభం 27 శాతం వృద్ధితో రూ. 652 కోట్లుగా నమోదైంది. గత 20 త్రైమాసికాల్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా దేశీయంగా వాల్యూమ్ గ్రోత్ 11 శాతంగా నమోదు కావడం విశేషం.
ఇక కంపెనీ ఎబిటా (EBITDA) 25 శాతం పెరిగింది. ఇది గడిచిన 28 త్రైమాసికాల్లో అత్యంత వేగవంతమైన వృద్ధి. దీనికితోడు ఎబిటా మార్జిన్ 40 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 20.7 శాతానికి చేరింది.
తగ్గనున్న ధరల భారం?
కొబ్బరి ధరలు గరిష్ఠ స్థాయిల నుంచి దాదాపు 45 శాతం వరకు తగ్గడంతో కంపెనీ ఉత్పత్తుల ధరలను సవరించింది. నోమురా గ్రూప్ నివేదిక ప్రకారం, మారికో వినియోగదారుల ప్యాక్లపై దాదాపు 17 శాతం వరకు ధరల కోత విధించింది. దీనివల్ల పారాచూట్ పోర్ట్ఫోలియోపై ప్రభావవంతంగా 10 శాతం వరకు ధరల తగ్గింపు అమలులోకి వచ్చింది.
"వచ్చే రెండు నెలల్లో ఆఫ్-సీజన్లోకి అడుగుపెడుతున్నందున, ముడిసరుకుల వ్యయంలో ఇకపై పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి సమీప భవిష్యత్తులో మేం మళ్లీ ధరలను మార్చాల్సిన అవసరం లేదు" అని విశ్లేషకుల సమావేశంలో మారికో యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
బిగ్ ప్యాక్లకే ప్రాధాన్యం
చిన్న ప్యాకెట్లతో పోలిస్తే పెద్ద ప్యాక్లు (Loyalty Packs) కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులపైనే ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం ఎక్కువగా పడింది. అందుకే వాటికే ఎక్కువ ధరల తగ్గింపు ప్రయోజనాన్ని అందించినట్లు మేనేజ్మెంట్ పేర్కొంది. రూ. 5, రూ. 10 వంటి స్థిర ధరల ప్యాకెట్లలో (Price-point packs) ధరల మార్పు లేకుండా ఉత్పత్తుల పరిమాణాన్ని సమతుల్యం చేశామని వివరించింది.
భవిష్యత్తుపై బలమైన ధీమా
తాత్కాలికంగా ఉన్న స్థూల ఆర్థిక సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటామని మారికో ధీమా వ్యక్తం చేసింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2027 నాటికి ఎబిటా వృద్ధిని రెండంకెల స్థాయిలో (High-teen) సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
"కొబ్బరి ధరలు అనుకూలంగా ఉండటంతో పారాచూట్ విక్రయాలు పుంజుకోవడం, హెయిర్ ఆయిల్స్ విభాగానికి వస్తున్న ఆదరణ, డిజిటల్ బ్రాండ్ల విస్తరణ మారికో వృద్ధికి తోడ్పడుతాయి" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు.
ఫలితాల ప్రకటన అనంతరం నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) లో మారికో షేరు ధర 0.68 శాతం తగ్గి రూ. 875 వద్ద ముగిసింది. ఆ రోజు నిఫ్టీ 50 సూచీ కూడా 0.64 శాతం పతనమైంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More