    మారుతీ సుజుకీ క్యూ3 ఫలితాలు: లాభం ₹3,794 కోట్లు, ఆదాయం 29% జంప్

    Maruti Suzuki Q3 Results: దేశీయ కార్ల దిగ్గజం మారుతీ సుజుకీ ఇండియా 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికంలో (Q3) అద్భుతమైన ఫలితాలను నమోదు చేసింది. ఆదాయం ఏడాది ప్రాతిపదికన 29% పెరగగా, నికర లాభం 3,794 కోట్లకు చేరింది. రికార్డు స్థాయి విక్రయాలు ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం.

    Published on: Jan 28, 2026 3:49 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్యాసింజర్ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతీ సుజుకీ ఇండియా, క్యూ3 (అక్టోబర్-డిసెంబర్) ఫలితాలను విడుదల చేసింది. కంపెనీ తన వ్యాపారంలో పటిష్టమైన వృద్ధిని కనబరుస్తూ ఆదాయం, విక్రయాల్లో కొత్త రికార్డులను సృష్టించింది.

    క్యూ3 ఫలితాల ముఖ్యాంశాలు

    మారుతీ సుజుకీ ఈ త్రైమాసికంలో సాధించిన కీలక ఆర్థిక గణాంకాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    • నికర లాభం (Net Profit): గతేడాది ఇదే కాలంలో ఉన్న 3,659.3 కోట్లతో పోలిస్తే, ఈసారి 3.7% వృద్ధి చెంది 3,794 కోట్లకు చేరింది.
    • ఆదాయం (Revenue): కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం 28.7% పెరిగి 49,891.5 కోట్లకు చేరింది (గతేడాది 38,752.3 కోట్లు).
    • విక్రయాలు (Sales): కంపెనీ మొత్తం 6,67,769 వాహనాలను విక్రయించింది. ఇది కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యధిక త్రైమాసిక అమ్మకాలు.
    • దేశీయ విక్రయాలు: 5,64,669 యూనిట్లు.
    • ఎగుమతులు: 1,03,100 యూనిట్లు.

    లాభంపై ప్రభావం చూపిన అంశాలు

    కంపెనీ ఆదాయం భారీగా పెరిగినప్పటికీ, లాభం కేవలం 4% లోపే పెరగడానికి ప్రధాన కారణం కొత్త లేబర్ కోడ్లు (New Labour Codes). దీని కోసం కంపెనీ ఒకేసారి 593.9 కోట్ల నిధుల కేటాయింపు (Provision) చేయాల్సి వచ్చింది. ఇది లేకపోతే నికర లాభం ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అలాగే, ఎబిటా (EBITDA) మార్జిన్ 13% నుంచి 11.2%కి తగ్గింది.

    షేర్ మార్కెట్ అప్‌డేట్

    ఫలితాల విడుదల తర్వాత మారుతీ సుజుకీ షేరు ధర స్వల్పంగా పడిపోయింది. మధ్యాహ్నం 2:35 గంటల సమయంలో బిఎస్ఈ (BSE)లో షేరు ధర 1.81% తగ్గి 14,965.00 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గత 6 నెలల్లో షేరు 21% లాభపడింది. గత 5 ఏళ్లలో ఇన్వెస్టర్లకు సుమారు 97% లాభాన్ని పంచింది.

