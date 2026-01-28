మారుతీ సుజుకీ క్యూ3 ఫలితాలు: లాభం ₹3,794 కోట్లు, ఆదాయం 29% జంప్
Maruti Suzuki Q3 Results: దేశీయ కార్ల దిగ్గజం మారుతీ సుజుకీ ఇండియా 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికంలో (Q3) అద్భుతమైన ఫలితాలను నమోదు చేసింది. ఆదాయం ఏడాది ప్రాతిపదికన 29% పెరగగా, నికర లాభం ₹3,794 కోట్లకు చేరింది. రికార్డు స్థాయి విక్రయాలు ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం.
భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్యాసింజర్ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతీ సుజుకీ ఇండియా, క్యూ3 (అక్టోబర్-డిసెంబర్) ఫలితాలను విడుదల చేసింది. కంపెనీ తన వ్యాపారంలో పటిష్టమైన వృద్ధిని కనబరుస్తూ ఆదాయం, విక్రయాల్లో కొత్త రికార్డులను సృష్టించింది.
క్యూ3 ఫలితాల ముఖ్యాంశాలు
మారుతీ సుజుకీ ఈ త్రైమాసికంలో సాధించిన కీలక ఆర్థిక గణాంకాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
నికర లాభం (Net Profit): గతేడాది ఇదే కాలంలో ఉన్న ₹3,659.3 కోట్లతో పోలిస్తే, ఈసారి 3.7% వృద్ధి చెంది ₹3,794 కోట్లకు చేరింది.
ఆదాయం (Revenue): కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం 28.7% పెరిగి ₹49,891.5 కోట్లకు చేరింది (గతేడాది ₹38,752.3 కోట్లు).
విక్రయాలు (Sales): కంపెనీ మొత్తం 6,67,769 వాహనాలను విక్రయించింది. ఇది కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యధిక త్రైమాసిక అమ్మకాలు.
దేశీయ విక్రయాలు: 5,64,669 యూనిట్లు.
ఎగుమతులు: 1,03,100 యూనిట్లు.
లాభంపై ప్రభావం చూపిన అంశాలు
కంపెనీ ఆదాయం భారీగా పెరిగినప్పటికీ, లాభం కేవలం 4% లోపే పెరగడానికి ప్రధాన కారణం కొత్త లేబర్ కోడ్లు (New Labour Codes). దీని కోసం కంపెనీ ఒకేసారి ₹593.9 కోట్ల నిధుల కేటాయింపు (Provision) చేయాల్సి వచ్చింది. ఇది లేకపోతే నికర లాభం ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అలాగే, ఎబిటా (EBITDA) మార్జిన్ 13% నుంచి 11.2%కి తగ్గింది.
షేర్ మార్కెట్ అప్డేట్
ఫలితాల విడుదల తర్వాత మారుతీ సుజుకీ షేరు ధర స్వల్పంగా పడిపోయింది. మధ్యాహ్నం 2:35 గంటల సమయంలో బిఎస్ఈ (BSE)లో షేరు ధర 1.81% తగ్గి ₹14,965.00 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గత 6 నెలల్లో షేరు 21% లాభపడింది. గత 5 ఏళ్లలో ఇన్వెస్టర్లకు సుమారు 97% లాభాన్ని పంచింది.