PPF ఖాతాదారులకు అలర్ట్: ఏప్రిల్ 5 లోపు ఈ చిన్న పని చేస్తే గరిష్ఠ వడ్డీ
కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) ప్రారంభమైంది. పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) లో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి ఒక అద్భుతమైన చిట్కా ఉంది. గరిష్ట వడ్డీని ఎలా పొందాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) మొదలైపోయింది. దాంతో పాటు మన పొదుపు, పన్ను ఆదా ప్రణాళికలు కూడా మళ్లీ మొదలయ్యాయి. భవిష్యత్తు కోసం సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గాలను వెతుకుతున్న వారికి ఎప్పుడూ ముందుండే ఆప్షన్ 'పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్' (PPF). ఇది పన్ను ఆదా చేయడమే కాకుండా దీర్ఘకాలంలో మంచి లాభాలను అందిస్తుంది.
మీరు పాత పన్ను విధానాన్ని (Old Tax Regime) ఎంచుకుంటే నేరుగా సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది. ఒకవేళ కొత్త పన్ను విధానాన్ని (New Tax Regime) ఎంచుకున్నా కూడా, పీపీఎఫ్ ద్వారా వచ్చే వడ్డీపై ఎలాంటి పన్ను ఉండదు. కాబట్టి ఎలా చూసినా ఇది లాభదాయకమే. అయితే, మీ పీపీఎఫ్ పెట్టుబడిపై గరిష్టంగా లాభాలు రావాలంటే మీరు ఏప్రిల్ 5 లోపే ఒక చిన్న పని చేయాల్సి ఉంటుంది.
అసలు పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) అంటే ఏమిటి?
ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఒక అద్భుతమైన చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకం. దీనిలో మనం పెట్టే పెట్టుబడికి నూటికి నూరు శాతం భద్రత ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ త్రైమాసికానికి ప్రభుత్వం 7.1 శాతం వడ్డీని ఫిక్స్ చేసింది. దీనిలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే... మనం పెట్టే పెట్టుబడి, దానిపై వచ్చే వడ్డీ, చివరకు చేతికి వచ్చే మెచ్యూరిటీ మొత్తం... ఈ మూడింటికీ పన్ను నుంచి పూర్తి మినహాయింపు ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని 'EEE' (Exempt-Exempt-Exempt) కేటగిరీ అంటారు.
మీరు ఏదైనా పోస్టాఫీసులో గానీ, ప్రభుత్వ బ్యాంకులు (ఎస్బీఐ, కెనరా బ్యాంక్, పీఎన్బీ వంటివి), లేదా కొన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో కూడా ఈ ఖాతాను తెరవవచ్చు. నెలకు కనీసం రూ.100 నుండి రూ.500 డిపాజిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆధార్ కార్డు, అడ్రస్ ప్రూఫ్, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఇచ్చి సులభంగా కేవైసీ (KYC) పూర్తి చేయవచ్చు. ఇప్పుడు చాలా బ్యాంకులు ఆన్లైన్ లేదా మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కూడా పీపీఎఫ్ ఖాతా తెరిచే వెసులుబాటును ఇస్తున్నాయి. పాత పన్ను విధానంలో ఏడాదికి రూ.1.5 లక్షల వరకు పెట్టుబడిపై పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు.
ఏప్రిల్ 5 లోపే ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
పీపీఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం... ప్రతి నెలా 5వ తేదీ నుండి నెలాఖరు వరకు మీ ఖాతాలో ఉన్న కనీస నిల్వ (Minimum Balance) ఆధారంగా వడ్డీని లెక్కిస్తారు. మీరు వడ్డీని ప్రతి నెలా లెక్కించినప్పటికీ, అది ఏడాదికి ఒకసారి మాత్రమే మార్చి 31న మీ ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
అందుకే, మీరు ఏప్రిల్ 5వ తేదీ లోపు మీ పీపీఎఫ్ ఖాతాలో డబ్బులు (ఏడాదికి గరిష్టంగా రూ.1.5 లక్షల వరకు) డిపాజిట్ చేస్తే, మీకు ఆ పూర్తి ఏప్రిల్ నెలకు కూడా వడ్డీ లభిస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ఏప్రిల్ 5 దాటిన తర్వాత డిపాజిట్ చేస్తే, ఆ డబ్బుపై ఏప్రిల్ నెలకు వడ్డీ రాదు. మే నెల నుంచి మాత్రమే వడ్డీ లెక్కించడం మొదలుపెడతారు. అంటే మీరు ఒక పూర్తి నెల వడ్డీని నష్టపోతారన్నమాట.
నెలవారీగా చిన్న మొత్తాల్లో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి దీనివల్ల పెద్దగా తేడా ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో (Lumpsum) పెట్టుబడి పెట్టే వారికి ఇది చాలా ముఖ్యం.
ఏప్రిల్ 5 దాటితే ఎంత నష్టపోతారు?
మీరు ఏడాదికి రూ. 1.50 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారనుకుందాం. ప్రస్తుత 7.1 శాతం వడ్డీ రేటు ప్రకారం చూస్తే, ఒక నెలకు వచ్చే వడ్డీ సుమారు రూ. 887.50 అవుతుంది. అంటే మీరు ఏప్రిల్ 5 లోపు కాకుండా ఆ తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాదాపు రూ. 887.50 నష్టపోతారు. ఏడాదికి రావాల్సిన రూ. 10,650 వడ్డీ కాస్తా రూ. 9,762.50 కి పడిపోతుంది.
ఇది కేవలం ఒక్క నెల నష్టమే కాదు... చక్రవడ్డీ (Compounding) పవర్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ నష్టం ఇంకా పెద్దదవుతుంది. ఈ అదనపు వడ్డీ మీ అసలుకు తోడైతే, వచ్చే నెలలో మరింత ఎక్కువ వడ్డీ వస్తుంది. ఇలా 15 ఏళ్ల మెచ్యూరిటీ కాలంలో చూస్తే చాలా పెద్ద మొత్తమే కోల్పోతారు.
ఉదాహరణకు... ప్రస్తుత 7.1 శాతం వడ్డీ రేటు 15 ఏళ్ల పాటు ఇలాగే ఉందనుకుంటే, ప్రతి ఏటా ఏప్రిల్ 5 లోపు రూ. 1.5 లక్షలు జమ చేసే వ్యక్తికి మొత్తం రూ. 18.18 లక్షల వడ్డీ వస్తుంది. అదే కేవలం ఒక్క సంవత్సరం గడువు తప్పినా, ఆ వడ్డీ రూ. 17.95 లక్షలకు తగ్గిపోతుంది. అంటే దాదాపు రూ. 23,188 నష్టపోవాల్సి వస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పీపీఎఫ్ లో గరిష్టంగా ఎంత పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు?
పీపీఎఫ్ ఖాతాలో ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో కనీసం రూ. 500 నుండి గరిష్టంగా రూ. 1.5 లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేయవచ్చు.
2. పీపీఎఫ్ వడ్డీని ఎప్పుడు లెక్కిస్తారు?
ప్రతి నెలా 5వ తేదీ నుంచి నెలాఖరు వరకు ఉన్న కనీస బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా వడ్డీని గణిస్తారు. అయితే ఇది ఏడాదికి ఒకసారి మార్చి 31న ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
3. పీపీఎఫ్ ఖాతా కాలపరిమితి ఎంత?
పీపీఎఫ్ ఖాతా కాలపరిమితి 15 సంవత్సరాలు. ఆ తర్వాత కావాలనుకుంటే 5 ఏళ్ల చొప్పున ఎంత కాలమైనా పొడిగించుకోవచ్చు.
(గమనిక: ఈ కథనం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాల్సిందిగా మనవి.)
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More