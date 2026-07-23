మెర్సిడెస్-ఏఎమ్జీ E 53 హైబ్రిడ్ 4MATIC+ లాంచ్.. రూ. 1.45 కోట్ల ప్రారంభ ధర
మెర్సిడెస్-బెంజ్ భారత మార్కెట్లో సరికొత్త 'మెర్సిడెస్-ఏఎమ్జీ E 53 హైబ్రిడ్ 4MATIC+'ను రూ. 1.45 కోట్ల ప్రారంభ ధరతో జూలై 23, 2026న విడుదల చేసింది. ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ (PHEV) టెక్నాలజీతో వచ్చిన ఈ ఈ-క్లాస్ సెడాన్ 612 హార్స్పవర్ వరకు సామర్థ్యాన్ని, 100 కిలోమీటర్లకు పైగా ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్ను అందిస్తుంది.
భారత లగ్జరీ కార్ల దిగ్గజం మెర్సిడెస్-బెంజ్ దేశంలో తన తొలి ఎలక్ట్రిఫైడ్ ఏఎమ్జీ ఈ-క్లాస్ మోడల్ 'మెర్సిడెస్-ఏఎమ్జీ E 53 హైబ్రిడ్ 4MATIC+' (Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+) ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. భారత లగ్జరీ ఆటోమొబైల్ విభాగంలో గత మూడు దశాబ్దాలుగా ప్రాచుర్యం పొందిన ఈ-క్లాస్ బ్రాండ్ ఆధారంగా ఈ కొత్త మోడల్ను రూపొందించారు.
ఈ కారు 'పెర్ఫార్మెన్స్ ఎడిషన్', 'రేసింగ్ ఎడిషన్' అనే రెండు వర్షన్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. పెర్ఫార్మెన్స్ ఎడిషన్ ధర రూ. 1.45 కోట్లు కాగా, రేసింగ్ ఎడిషన్ ధర రూ. 1.48 కోట్లుగా (ఎక్స్-షోరూమ్, పాన్-ఇండియా) నిర్ణయించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మెర్సిడెస్-బెంజ్ డీలర్షిప్లలో దీని బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి.
అదిరిపోయే ఇంజిన్, అద్భుత వేగం
ఈ కారులో 3.0-లీటర్ ఇన్-లైన్ 6-సిలిండర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను (330 kW/449 hp) 120 kW ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో అనుసంధానించారు. రెండూ కలిపి మొత్తం 430 kW (585 hp) సామర్థ్యాన్ని, 750 Nm టాప్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ‘రేస్ స్టార్ట్’ (RACE START) ఫంక్షన్ను ఉపయోగించినప్పుడు దీని గరిష్ట పవర్ 612 hp (450 kW) వరకు పెరుగుతుంది.
ఈ పవర్ ఫుల్ సెడాన్ కేవలం 3.8 సెకన్లలోనే 0 నుండి 100 km/h వేగాన్ని అందుకుంటుంది. సాధారణంగా దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 250 km/h కి పరిమితం చేయబడింది. అయితే ఆప్షనల్ ఏఎమ్జీ డ్రైవర్స్ ప్యాకేజీతో దీని వేగాన్ని గంటకు 280 km/h వరకు పెంచుకోవచ్చు.
100 కిమీకి పైగా ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్
ఈ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ మోడల్లో 28.6 kWh (21.2 kWh గ్రాస్/యూజబుల్) బ్యాటరీ ప్యాక్ అమర్చారు. కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లోనే గంటకు 140 km/h వేగంతో 100 కిలోమీటర్లకు పైగా (WLTP) ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది. ఇందులో 11 kW ఆన్బోర్డ్ ఏసీ ఛార్జర్ ప్రామాణికంగా లభిస్తుంది.
డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఏఎమ్జీ రైడ్ కంట్రోల్ సస్పెన్షన్, ఏఎమ్జీ పెర్ఫార్మెన్స్ 4MATIC+ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్, యాక్టివ్ రియర్-యాక్సిల్ స్టీరింగ్ (2.5 డిగ్రీల వరకు) సాంకేతికతలు ఉన్నాయి. కారు అంతర్భాగంలో 17 స్పీకర్లు, 730 వాట్ల అవుట్పుట్తో కూడిన బర్మెస్టర్ (Burmester) 4D సరౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ అమర్చారు.
"దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఈ-క్లాస్ సుదీర్ఘకాలంగా ప్రాచుర్యం పొందిన మోడల్. కొత్త ఏఎమ్జీ E 53 హైబ్రిడ్ రేస్ ట్రాక్ పెర్ఫార్మెన్స్తో పాటు రోజువారీ వాడకానికి తగిన ఎలక్ట్రిక్ సమర్థతను ఇస్తుంది. భారతదేశం కోసం మా 'పవర్ట్రెయిన్ ఆగ్నోస్టిక్' వ్యూహాన్ని ఇది ముందుకు తీసుకెళుతుంది, దీని ద్వారా కస్టమర్లు తమ అవసరానికి తగిన పవర్ట్రెయిన్ను ఎంచుకోవచ్చు" అని మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ సంతోష్ అయ్యర్ పేర్కొన్నారు.
ఇండియన్ ప్యాడెల్ టూర్ 2026–27తో భాగస్వామ్యం
ఈ వాహన ఆవిష్కరణతో పాటు, 2026–27 సీజన్కు గానూ 'ఇండియన్ ప్యాడెల్ టూర్' (Indian Padel Tour) కు టైటిల్ పార్టనర్గా వ్యవహరించనున్నట్లు మెర్సిడెస్-బెంజ్ ప్రకటించింది. ఈ టూర్ పరిధిలో గోవా, హైదరాబాద్, ముంబై, ఛండీగఢ్, బెంగళూరు నగరాల్లో 5 ప్రధాన గ్రాండ్ స్లామ్ ఈవెంట్లతో సహా మొత్తం 15 టోర్నమెంట్లు జరగనున్నాయి. ఏఎమ్జీ E 53 హైబ్రిడ్ కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్లకు ఇండియన్ ప్యాడెల్ టూర్ గ్రాండ్ స్లామ్కు నేరుగా ఎంట్రీ లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More