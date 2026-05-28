ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్లో పెయిడ్ సర్వీసులు.. ‘ప్లస్’ సబ్స్క్రిప్షన్లు షురూ
సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా (Meta) తన ప్లాట్ఫామ్లపై కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ వినియోగదారుల కోసం 'ప్లస్' పేరిట పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సాధారణంగా ఉచితంగా లభించే ఫీచర్లకు అదనంగా, యూజర్లకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించే లక్ష్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది.
ఏ యాప్నకు ఎంత ధర?
మెటా ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ ధరలు ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంటాయి. ప్రస్తుతం ప్రకటించిన అంతర్జాతీయ ధరల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్లస్ (Instagram Plus): నెలకు 3.99 డాలర్లు (సుమారు ₹330).
- ఫేస్బుక్ ప్లస్ (Facebook Plus): నెలకు 3.99 డాలర్లు (సుమారు ₹330).
- వాట్సాప్ ప్లస్ (WhatsApp Plus): నెలకు 2.99 డాలర్లు (సుమారు ₹250).
"ఈ కొత్త ప్లాన్లు మా యాప్ల ద్వారా యూజర్లు తమ క్రియేటివిటీని చాటుకోవడానికి మరిన్ని మార్గాలను అందిస్తాయి. భవిష్యత్తులో మరిన్ని వినూత్న ఫీచర్లను ఇందులో జోడిస్తాం" అని మెటా ప్రొడక్ట్ హెడ్ నయోమి గ్లెయిట్ ఓ వీడియో సందేశంలో వెల్లడించారు.
సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే వచ్చే లాభాలేంటి?
కేవలం డబ్బులు వసూలు చేయడమే కాకుండా, యూజర్లు ఆశించే కొన్ని ప్రత్యేక ఫీచర్లను మెటా ఈ 'ప్లస్' వెర్షన్లలో చేర్చింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్లస్:
- మీ స్టోరీని ఎవరైనా మళ్ళీ మళ్ళీ చూశారా (Rewatch) అనేది తెలుసుకోవచ్చు.
- అవతలి వారికి తెలియకుండానే వారి స్టోరీలను రహస్యంగా (Anonymous Preview) చూడవచ్చు.
- క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కాకుండా మరిన్ని ప్రైవేట్ లిస్టులను రూపొందించుకోవచ్చు.
- స్టోరీలను 24 గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం ఉంచుకోవచ్చు.
- ప్రొఫైల్ కోసం ప్రత్యేకమైన ఫాంట్లు, ఐకాన్లు వాడుకోవచ్చు.
వాట్సాప్ ప్లస్:
- చాట్ బాక్స్లకు నచ్చిన థీమ్స్ మార్చుకోవచ్చు.
- కాంటాక్ట్ వారీగా కస్టమ్ రింగ్టోన్లు సెట్ చేసుకోవచ్చు.
- ఎక్కువ చాట్లను పిన్ (Pin) చేసుకునే వెసులుబాటు.
- ప్రీమియం స్టిక్కర్లు, మెసేజింగ్ పర్సనలైజేషన్ ఫీచర్లు.
ఏఐ ప్రియుల కోసం ప్రత్యేక ప్లాన్లు
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వాడకం పెరిగిన నేపథ్యంలో, మెటా ఏఐ కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా 'మెటా వన్ ప్లస్' ($7.99), 'మెటా వన్ ప్రీమియం' ($19.99) ప్లాన్లను టెస్ట్ చేస్తోంది. సాధారణ వినియోగదారులకు ఏఐ ఉచితంగానే అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, క్లిష్టమైన పనుల కోసం, వేగవంతమైన ఇమేజ్, వీడియో జనరేషన్ కోసం ఈ పెయిడ్ ప్లాన్లు ఉపయోగపడతాయి. వచ్చే వారం నుంచి సింగపూర్, గ్వాటెమాల వంటి దేశాల్లో ఇవి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
క్రియేటర్లు, బిజినెస్ వెర్షన్లు
వ్యాపారవేత్తలు, కంటెంట్ క్రియేటర్ల కోసం మెటా రెండు భారీ ప్లాన్లను ప్రవేశపెట్టింది.
- మెటా వన్ ఎసెన్షియల్ ($14.99): ఇందులో వెరిఫైడ్ బ్యాడ్జ్, ప్రొఫైల్ ప్రొటెక్షన్ వంటివి ఉంటాయి.
- మెటా వన్ అడ్వాన్స్డ్ ($49.99): సెర్చ్ రిజల్ట్స్లో టాప్లో కనిపించడం, అడ్వాన్స్డ్ అనలిటిక్స్ టూల్స్ వంటి ప్రీమియం సదుపాయాలు లభిస్తాయి.
గతంలో ఉన్న మెటా వెరిఫైడ్ (బ్లూ టిక్) సర్వీసు యథాతథంగా కొనసాగుతుందని, ఈ కొత్త సబ్స్క్రిప్షన్లు దానికి అదనం అని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటేనే ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడాలా?
కాదు. సాధారణ ఫీచర్లతో మీరు ఎప్పటిలాగే ఉచితంగా వాడుకోవచ్చు. కేవలం అదనపు ఫీచర్లు, కస్టమైజేషన్ కావాలనుకునే వారు మాత్రమే ఈ 'ప్లస్' ప్లాన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
2. మెటా వెరిఫైడ్ (బ్లూ టిక్) తీసుకున్న వారికి ఇవి ఉచితంగా వస్తాయా?
లేదు. మెటా వెరిఫైడ్ అనేది వేరు, ఇప్పుడు లాంచ్ చేసిన ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్లు వేరు. రెండింటికీ విడివిడిగానే రుసుములు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
3. వాట్సాప్ ప్లస్ వల్ల భద్రతకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా?
ఇది మెటా సంస్థ అధికారికంగా లాంచ్ చేసిన ఫీచర్. కాబట్టి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ లాగా డేటా సెక్యూరిటీ సమస్యలు ఉండే అవకాశం లేదు.
4. ఇండియాలో ఈ ధరలు ఎంత ఉండవచ్చు?
ప్రస్తుతం మెటా అంతర్జాతీయ ధరలను డాలర్లలో ప్రకటించింది. భారత మార్కెట్లోకి వచ్చేసరికి ప్రాంతీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ధరలను సవరించే అవకాశం ఉంది.
