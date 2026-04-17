'డీలిమిటేషన్' బిల్లు ఒక పెద్ద మోసం.. తమిళనాడు ఆ ముప్పును అంగీకరించదు: కేంద్రంపై ఎంకే స్టాలిన్ సమరశంఖం
చెన్నై: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ముసాయిదా బిల్లుపై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, డిఎంకె అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఈ బిల్లు కేవలం "పక్కాగా ప్లాన్ చేసిన ఒక మోసం" అని ఆయన అభివర్ణించారు.
తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో ఇదొక నిర్ణయాత్మక క్షణమని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు. డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియకు వ్యతిరేకంగా తాము చేస్తున్న నిరంతర పోరాటానికి ఇది ఒక పరీక్షా సమయమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. "ఈ బిల్లును మేము పూర్తిగా తిరస్కరిస్తున్నాం. దీనిని నమ్మడానికి వీల్లేదు, అంగీకరించే ప్రసక్తే లేదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తమ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యాన్ని ఏ సమయంలోనైనా మార్చేలా ఈ చట్టాన్ని రూపొందించారని, ఇది ఒక ప్రమాదకరమైన ఉచ్చు అని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
మాట ఒకటి.. చేత ఒకటి!
పార్లమెంటు సాక్షిగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఇచ్చిన హామీలను స్టాలిన్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. తమిళనాడుకు ఉన్న ఎంపీ సీట్ల సంఖ్య తగ్గదని వారు చెబుతున్నా, వారి చర్యలు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయని విమర్శించారు. "బిజెపి అగ్రనేతల మాటలు ఒకలా ఉంటే, వారు ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు మరోలా ఉంది. ఇది ముమ్మాటికీ మోసపూరితమైన చర్య" అని స్టాలిన్ మండిపడ్డారు. తమకున్న సంఖ్యా బలంతో పార్లమెంటులో ఈ బిల్లును బలవంతంగా రుద్దాలని చూస్తే, తమిళనాడులో తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని ఆయన హెచ్చరించారు.
‘దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు శాపం’
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే జనాభా నియంత్రణలో అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించిన తమిళనాడు వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తీరని అన్యాయం జరుగుతుందనేది స్టాలిన్ ప్రధాన వాదన. జనాభా పెరిగిన ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు ఎంపీ సీట్లు పెరిగి, జనాభాను నియంత్రించిన దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు సీట్లు తగ్గడం అంటే.. అభివృద్ధికి శిక్ష వేయడమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇదే విషయాన్ని స్టాలిన్ పరోక్షంగా ప్రస్తావిస్తూ, రాష్ట్రాల హక్కులను కాలరాయవద్దని కోరారు.
ఇందిరా గాంధీ, వాజ్పేయి కాలం నాటి రక్షణ ఏది?
గతంలో మాజీ ప్రధానులు ఇందిరా గాంధీ, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయిలు డీలిమిటేషన్ విషయంలో తీసుకున్న చారిత్రక నిర్ణయాలను స్టాలిన్ గుర్తు చేశారు. రాజ్యాంగ సవరణల ద్వారా నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను నిలిపివేసి (Freeze), రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యానికి భంగం కలగకుండా వారు రక్షణ కల్పించారని పేర్కొన్నారు. "గత ప్రధానులు కల్పించిన ఆ రాజ్యాంగ రక్షణ కవచాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించాలి. తమిళనాడు గళాన్ని కేంద్ర బిజెపి ప్రభుత్వం వినాలి" అని ఆయన తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాలో డిమాండ్ చేశారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. డీలిమిటేషన్ (Delimitation) బిల్లుపై ఎంకే స్టాలిన్ ప్రధాన అభ్యంతరం ఏమిటి?
ఈ బిల్లు రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉందని, ఇది దక్షిణాది రాష్ట్రాల రాజకీయ శక్తిని తగ్గించే కుట్ర అని స్టాలిన్ భావిస్తున్నారు. అందుకే దీనిని 'calculated deception' (పథకం ప్రకారం చేసిన మోసం) అని ఆయన పిలిచారు.
2. పునర్విభజన వల్ల తమిళనాడుకు ఎలాంటి నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది?
జనాభా ప్రాతిపదికన సీట్ల కేటాయింపు జరిగితే, జనాభా నియంత్రణను సమర్థవంతంగా అమలు చేసిన తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాలు పార్లమెంటులో సీట్లను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. దీనివల్ల కేంద్ర రాజకీయాల్లో ఆ రాష్ట్రాల ప్రాధాన్యత తగ్గుతుంది.
3. గత ప్రధానులు ఈ విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు?
మాజీ ప్రధానులు ఇందిరా గాంధీ, వాజ్పేయి హయాంలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను నిర్దిష్ట కాలం పాటు నిలిపివేస్తూ (Freeze) నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. దీనివల్ల జనాభా నియంత్రించిన రాష్ట్రాలకు సీట్ల పరంగా అన్యాయం జరగకుండా రక్షణ లభించింది. ఇప్పుడు కూడా అదే రకమైన రక్షణ కావాలని స్టాలిన్ కోరుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More