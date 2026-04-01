Mohammed Shami:ఏ ఇండియన్ బౌలర్ నాకు సాటిరాడు.. ఐదారేళ్లుగా నా రికార్డు చూడండి.. మీకు ఇంకేం కావాలి: షమీ కామెంట్స్
Mohammed Shami: టీమిండియా వెటరన్ పేసర్ మహమ్మద్ షమీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నా, సెలెక్టర్లు మొండిచేయి చూపడంపై షమీ తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ పేసర్లలో ఒకడిగా గుర్తింపు పొందిన మహమ్మద్ షమీ.. టీమిండియా తరపున తన చివరి మ్యాచ్ ఆడేసినట్లేనా? గత 12 ఏళ్లుగా భారత బౌలింగ్ విభాగానికి వెన్నెముకగా నిలిచిన షమీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఇది నిజమేననిపిస్తోంది. విరాట్ కోహ్లీ-రవిశాస్త్రి ద్వయం హయాంలో జట్టుకు వెన్నెముకగా మారిన షమీ.. మూడు వన్డే ప్రపంచకప్లలో భారత్ తరపున కీలక పాత్ర పోషించాడు.
ముఖ్యంగా 2019, 2023 ప్రపంచకప్లలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్పై భారత్ సాధించిన చారిత్రాత్మక విజయం తర్వాత.. షమీ మళ్లీ బ్లూ జెర్సీలో కనిపించలేదు. పూర్తి ఫిట్నెస్తో ఉన్నప్పటికీ, భారత జట్టులోకి తిరిగి రావడం కోసం అతడు చేస్తున్న పోరాటం ఫలించడం లేదు.
అగార్కర్ నిర్ణయంపై అసహనం
జట్టులోకి పునరాగమనం చేయడానికి ఇంకేం చేయాలో అర్థం కావడం లేదని షమీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తొలుత టీ20లకు, ఆ తర్వాత వన్డేలకు, ఇప్పుడు టెస్టులకు కూడా అతన్ని దూరం పెట్టారు. 2025-26 భారత డొమెస్టిక్ సీజన్లో ఏకంగా 67 వికెట్లు పడగొట్టినప్పటికీ, సెలెక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్ అజిత్ అగార్కర్ మాత్రం షమీ పేరును పరిగణనలోకి తీసుకోవడం లేదు. 2022 టీ20 ప్రపంచకప్ తర్వాత అతన్ని టీ20 సెటప్ నుంచి తొలగించారు. ఆ వెంటనే జరిగిన ఐపీఎల్లో పర్పుల్ క్యాప్ గెలిచినప్పటికీ, సెలెక్టర్ల మనసు మాత్రం మారలేదు.
శుభంకర్ మిశ్రా పాడ్కాస్ట్లో షమీ మాట్లాడుతూ తన రికార్డులను గుర్తు చేశాడు. "ఐపీఎల్ రికార్డులను ఒకసారి పరిశీలించండి. ఏ ఇతర ఇండియన్ బౌలర్ కూడా నా దరిదాపుల్లో లేడు. గత 5-6 ఏళ్లలో నేను దాదాపు 130 వికెట్లు తీశాను. నేనింకా టీ20 బౌలర్ను కాదా? ఇంకేం నిరూపించుకోవాలో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు" అని అతడు ఘాటుగా స్పందించాడు.
సంతృప్తిగానే ఉన్నాను..
35 ఏళ్ల వయసులో మళ్లీ భారత జట్టులోకి రావడం కష్టమని తెలిసినా, షమీ మాత్రం ఎంతో హుందాతనంగా స్పందించాడు. 2013లో పాకిస్థాన్పై అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి 2023 ప్రపంచకప్లో 24 వికెట్లతో సంచలనం సృష్టించడం వరకు తన ప్రయాణం అద్భుతమని అతడు పేర్కొన్నాడు.
టెస్టుల్లో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై భారత్ సాధించిన చరిత్రాత్మక విజయాల్లో అతడు కూడా భాగస్వామి. వన్డేల్లో హ్యాట్రిక్, న్యూజిలాండ్పై 7/57 అత్యుత్తమ గణాంకాలు అతని కెరీర్ ఘనతను చాటిచెబుతాయి.
"నిజం చెప్పాలంటే, జట్టులో చోటు దక్కకపోవడం నాపై పెద్దగా ప్రభావం చూపడం లేదు. నా డొమెస్టిక్ రికార్డులు చూడండి. మీరు నాకు బంతి ఇస్తేనే నేను ఏదైనా చేయగలను. లేదంటే కేవలం వాటర్ బాయ్గా మాత్రమే సేవలు అందించగలను. బంతి చేతిలో ఉంటేనే వికెట్లు తీయగలను, లేదంటే నా చేతులు కట్టేసినట్లే. కానీ నేను దీని గురించి తీవ్రంగా బాధపడటం లేదు. నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను. భారత్ తరపున ఆడినందుకు నాకు పేరు, ప్రఖ్యాతులు, డబ్బు అన్నీ లభించాయి. దేశం కోసం ఎన్నో ఏళ్లు కష్టపడ్డాను.. ఎన్నో ప్రపంచకప్లు ఆడాను" అని షమీ భావోద్వేగంతో వివరించాడు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. మహమ్మద్ షమీ చివరిసారిగా భారత్ తరపున ఏ మ్యాచ్ ఆడాడు?
షమీ చివరిసారిగా 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్లో భారత్ విజయం సాధించింది.
2. 2025-26 డొమెస్టిక్ సీజన్లో షమీ ప్రదర్శన ఎలా ఉంది?
ఆ సీజన్లో షమీ అద్భుతంగా రాణించి 67 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయినప్పటికీ సెలెక్టర్లు అతన్ని జాతీయ జట్టుకు ఎంపిక చేయలేదు.
3. ఐపీఎల్లో షమీ రికార్డు ఏమిటి?
గత 5-6 ఏళ్లలో ఐపీఎల్లో షమీ సుమారు 130 వికెట్లు తీశాడు. 2022 టీ20 ప్రపంచకప్ తర్వాత జరిగిన ఐపీఎల్ సీజన్లో అతడు పర్పుల్ క్యాప్ (అత్యధిక వికెట్లు) కూడా సాధించాడు.
