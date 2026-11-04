మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్ బంపర్ ఫలితాలు: క్యూ2 లాభంలో 197% పెరుగుదల
మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో ఆల్టైమ్ రికార్డు ఆర్థిక ఫలితాలను సాధించింది. ఆదాయం రూ.60.81 కోట్లకు చేరగా, నికర లాభం ఏకంగా 197.32 శాతం పెరిగి రూ.9.62 కోట్లుగా నమోదైంది.
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ సేవల సంస్థ మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ (Mold-Tek Technologies Limited) 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో (Q2 FY 2026-27) ఊహించని రీతిలో ఆల్టైమ్ రికార్డు ఫలితాలను ప్రకటించింది. త్రైమాసిక నికర లాభం మరే త్రైమాసికంలోనూ లేని రీతిలో భారీగా పుంజుకుని కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ స్థాయిని తాకింది.
కంపెనీ వెల్లడించిన కన్సాలిడేటెడ్ ఆర్థిక నివేదికల ప్రకారం, క్యూ2లో మొత్తం ఆదాయం ఏడాది ప్రాతిపదికన (YoY) 51.2 శాతం పెరిగి రూ.60.81 కోట్లకు చేరింది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో లభించిన ఆదాయంతో పోలిస్తే ఇది అత్యంత బలమైన వృద్ధి. మరోవైపు, కంపెనీ పన్ను తదుపరి నికర లాభం (PAT) ఏకంగా 197.32 శాతం పెరుగుదలతో రూ.9.62 కోట్లను తాకింది.
గతేడాది మొత్తం లాభం.. ఈ ఒక్క త్రైమాసికంలోనే
కంపెనీ నమోదు చేసిన ఈ త్రైమాసిక నికర లాభం వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం ఉంది. 2025-26 పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరానికి మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్ సాధించిన మొత్తం లాభాన్ని, ఒక్క ఈ రెండో త్రైమాసికంలోనే సాధించడం కంపెనీ సాధించిన అసాధారణ ఆర్థిక పురోగతికి అద్దం పడుతోంది.
కంపెనీ నిర్వహణ లాభం (EBITDA) కూడా ఆల్టైమ్ రికార్డు స్థాయికి చేరింది. గత ఏడాది క్యూ2లో రూ.5.96 కోట్లుగా ఉన్న కన్సాలిడేటెడ్ ఎబిటా, ఈ త్రైమాసికంలో 144.5 శాతం వృద్ధితో రూ.14.58 కోట్లకు ఎగబాకింది.
ఈపీఎస్ (EPS) భారీగా ఎగబాకింది
ఇటీవల కంపెనీ ప్రకటించిన 1:1 బోనస్ షేర్ల కేటాయింపునకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసిన తర్వాత, క్యూ2 ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ (EPS) రూ.1.67గా నమోదైంది. గత ఏడాది క్యూ2లో ఉన్న రూ.0.56తో పోలిస్తే ఒక్కో షేరుపై వచ్చే సంపాదనలో కూడా 197.32 శాతం వృద్ధి కనిపించింది.
లాభాల బాట పట్టించిన వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు
కంపెనీ అనుసరించిన వ్యాపార విస్తరణ, సమర్థవంతమైన నిర్వహణ విధానాలు, అధిక విలువ కలిగిన ఇంజనీరింగ్ సేవల విభాగంలోకి అడుగుపెట్టడమే ఈ ఘన విజయానికి కారణమని యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. ప్రాజెక్టుల వేగవంతమైన అమలు, వనరుల సద్వినియోగం, అన్ని వ్యాపార విభాగాల్లో నమోదు చేసిన నిలకడైన పురోగతి ఈ రికార్డు లాభాలకు దోహదపడ్డాయి.
సివిల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగాల్లో మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్ ఆర్డర్ బుక్ ఎంతో ఆశాజనకంగా ఉంది. బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్, అత్యుత్తమ సేవలందిస్తున్న నిపుణుల బృందంతో మున్ముందు కూడా కంపెనీ లాభదాయక వృద్ధిని కొనసాగిస్తూ తమ వాటాదారులకు సుదీర్ఘకాలంలో మెరుగైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More