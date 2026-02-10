Edit Profile
    నెలకు రూ. 30 వేల జీతం.. ఇప్పుడు రోజుకు లక్షల్లో సంపాదన: మిలన్ ర్యాంప్‌పై..

    ముంబైలో సివిల్ ఇంజనీర్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించి, నెలకు 30 వేల రూపాయల జీతానికి పనిచేసిన శుభమ్ వైద్కర్.. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ 'అర్మానీ'కి మోడల్‌గా మారి లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నాడు. ఒక సాధారణ యువకుడి అసాధారణ ప్రయాణం ఇది.

    Published on: Feb 10, 2026 4:43 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ముంబైలోని తరగతి గదుల నుంచి పారిస్, మిలన్ వంటి అంతర్జాతీయ ఫ్యాషన్ నగరాల ర్యాంప్‌ల వరకు.. శుభమ్ వైద్కర్ ప్రయాణం ఒక సినిమాను తలపిస్తుంది. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పట్టా పుచ్చుకుని, ఆఫీసు ఫైళ్లతో కుస్తీ పట్టాల్సిన ఈ 24 ఏళ్ల యువకుడు.. ఇప్పుడు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ 'జార్జియో అర్మానీ' (Giorgio Armani) కి మోడల్‌గా వ్యవహరిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు.

    నెలకు రూ. 30 వేల జీతం.. ఇప్పుడు రోజుకు లక్షల్లో సంపాదన: మిలన్ ర్యాంప్‌పై.. (Instagram/@shubham_vaidkar)
    ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్ మార్చిన జీవితం

    ముంబైలో పుట్టి పెరిగిన శుభమ్.. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ రెండో ఏడాదిలో ఉన్నప్పుడు కేవలం సరదా కోసం మోడలింగ్‌పై దృష్టి పెట్టాడు. "చాలా యాదృచ్ఛికంగా ఇది జరిగింది. ఒకరోజు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మోడలింగ్‌కు సంబంధించిన రీల్ చూసి, నాకూ ఆసక్తి కలిగింది. అప్పట్లో నేను 84 కిలోల బరువుతో కాస్త లావుగా ఉండేవాణ్ణి. అసలు మోడల్ ఎలా అవ్వాలో గూగుల్‌లో వెతికి, కొన్ని ఏజెన్సీలకు నా ఫోటోలు పంపాను" అని శుభమ్ తన ఆరంభ రోజులను గుర్తు చేసుకున్నాడు.

    అయితే, ఒక ఏజెన్సీ అతన్ని కలిసి.. మోడల్ అవ్వాలంటే బరువు తగ్గాలని స్పష్టంగా చెప్పింది. పట్టుదలతో శ్రమించిన శుభమ్, కేవలం నెల రోజుల్లోనే బరువు తగ్గి ఆ ఏజెన్సీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు.

    ఇంజనీరింగ్ ఉద్యోగం నుంచి రాజీనామా వరకు

    చదువు పూర్తయ్యాక శుభమ్ ఒక సివిల్ ఇంజనీర్‌గా ఉద్యోగంలో చేరాడు. అప్పట్లో అతని జీతం నెలకు కేవలం రూ. 30,000 (ఏడాదికి రూ. 3.6 లక్షలు). ఓవైపు ఉద్యోగం చేస్తూనే మోడలింగ్‌ను కొనసాగించాడు. జనవరి 2024లో మొదటిసారి అర్మానీ షో కోసం ఇటలీలోని మిలన్ నగరం వెళ్లే అవకాశం వచ్చింది. విదేశాలకు వెళ్లడం అతనికి అదే మొదటిసారి. ఆ తర్వాత మోడలింగ్‌లో అవకాశాలు పెరగడంతో, ఆరు నెలల క్రితం తన ఇంజనీరింగ్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి పూర్తిస్థాయి మోడల్‌గా మారిపోయాడు.

    ఆదాయం.. అక్షరాలా లక్షల్లో!

    ఇంజనీర్‌గా నెలకు రూ. 30 వేలు సంపాదించిన శుభమ్, ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక్క రోజు షూటింగ్‌కే లక్షల్లో రెమ్యునరేషన్ అందుకుంటున్నాడు.

    • ర్యాంప్ షోలు: మిలన్‌లో ఒక్క ర్యాంప్ షో చేస్తే దాదాపు 1,500 నుండి 2,000 యూరోలు (సుమారు రూ. 1.35 లక్షల నుండి రూ. 1.8 లక్షలు) వస్తాయి.
    • క్యాంపెయిన్ షూట్స్: ఒక పెద్ద బ్రాండ్ క్యాంపెయిన్ షూట్ కోసం రోజుకు 5,000 నుండి 6,000 యూరోలు (సుమారు రూ. 4.5 లక్షల నుండి రూ. 5.4 లక్షలు) సంపాదిస్తున్నాడు.

    వచ్చిన ఆదాయంలో 30 శాతం ఏజెన్సీ కమీషన్‌గా తీసుకుంటుందని, మిగిలిన 70 శాతం మోడల్‌కు దక్కుతుందని అతను వివరించాడు. ఇప్పటివరకు ఐదుసార్లు అర్మానీ ర్యాంప్‌పై నడిచిన శుభమ్, ఒక భారీ క్యాంపెయిన్‌లో కూడా భాగమయ్యాడు.

    గ్లామర్ వెనుక కఠిన శ్రమ

    బయట ప్రపంచానికి మోడలింగ్ రంగం చాలా గ్లామరస్‌గా కనిపిస్తుంది కానీ, దీని వెనుక ఎంతో ఒత్తిడి ఉంటుందని శుభమ్ అంటున్నాడు. "సరైన డైట్ పాటించడం, క్రమం తప్పకుండా వర్కవుట్స్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే.. మానసిక ఒత్తిడిని తట్టుకోవడం మరో ఎత్తు. వందలాది మందిలో ఒకరిగా ఎంపికైన తర్వాత కూడా, చివరి నిమిషంలో షో నుంచి తొలగించే అవకాశాలు ఉంటాయి. అవకాశాలు లేనప్పుడు డిప్రెషన్‌కు గురయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది" అని మోడలింగ్‌లోని చీకటి కోణాన్ని బయటపెట్టాడు.

    ముంబైలోని తన చిన్ననాటి స్నేహితులు ఇప్పటికీ తనను చూసి ఆశ్చర్యపోతుంటారని, కానీ ఈ స్థాయికి చేరడానికి పడిన కష్టం, ఎదుర్కొన్న తిరస్కరణలు తనకే తెలుసని శుభమ్ వైద్కర్ గర్వంగా చెబుతున్నాడు.

