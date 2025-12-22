Edit Profile
    90 రోజుల గడువు.. ఆపై అద్భుత విజయం: అమెరికాలో నిలదొక్కుకున్న తోబుట్టువుల విజయ గాథ

    ఆర్థిక ఇబ్బందులను అధిగమించి, విదేశీ గడ్డపై తమకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ముంబై తోబుట్టువుల సక్సెస్ స్టోరీ ఇది. 90 రోజుల గడువులోగా ఉద్యోగం సాధించాలనే ఒత్తిడిని జయించి, వినయ్ గోర్, పార్థ్వి గోర్ నేడు అమెరికాలో ఉన్నత స్థానాల్లో స్థిరపడ్డారు.

    Published on: Dec 22, 2025 10:19 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ముంబై అంటేనే కలల నగరం. అక్కడ పెరిగిన ఎంతోమంది యువతలాగే వినయ్ గోర్, పార్థ్వి గోర్ కూడా తమ జీవితంలో ఏదో గొప్పగా సాధించాలని కలలు కన్నారు. వారి తల్లి స్వయంగా ఒక ఉపాధ్యాయురాలు కావడంతో, చదువే జీవితాన్ని మారుస్తుందని ఆమె తన పిల్లలకు చిన్నతనం నుంచే నూరిపోశారు. "బాగా చదువుకుంటే మీరు ఊహించిన దానికంటే ఎంతో ఎత్తుకు ఎదుగుతారు" అని ఆమె చెప్పే మాటలే ఆ తోబుట్టువులకు స్ఫూర్తిగా నిలిచాయి.

    వినయ్ గోర్, పార్థ్వి గోర్
    వినయ్ గోర్, పార్థ్వి గోర్

    ఆర్థిక అడ్డంకులను అధిగమించి..

    చదువు పట్ల ఆసక్తి ఉన్నా, విదేశాల్లో చదువుకోవాలంటే అయ్యే ఖర్చు తల్లిదండ్రులకు భారం కాకూడదని వారు భావించారు. ఈ క్రమంలో 'ప్రాడిజీ ఫైనాన్స్' (Prodigy Finance) ఎలాంటి పూచీకత్తు (Collateral) లేకుండా, ఎవరి హామీ అవసరం లేకుండా వారికి విద్యా రుణం మంజూరు చేసింది. ఇది వారి అమెరికా కలకు బలమైన పునాది వేసింది.

    ప్రాడిజీ ఫైనాన్స్ గ్లోబల్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ సోనల్ కపూర్ వీరి ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుతూ.. "వినయ్ తన ప్రయాణంలో ఎదుర్కొన్న అనుభవాలు, నేర్చుకున్న పాఠాలు తన సోదరి పార్థ్వికి ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి. విదేశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు ఇలాంటి గైడెన్స్ తీసుకోవడం వల్ల వారి కెరీర్ సులభమవుతుంది" అని వివరించారు.

    కరోనా కష్టాలను జయించిన వినయ్

    వినయ్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాక, కేవలం సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఆగకుండా నాయకత్వ లక్షణాలను అలవర్చుకోవాలని 'ఇంజినీరింగ్ మేనేజ్‌మెంట్'ను ఎంచుకున్నారు. స్టీవెన్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో అడుగుపెట్టిన కొద్ది రోజులకే కోవిడ్ మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని చుట్టుముట్టింది. క్లాసులు ఆన్‌లైన్‌లోకి మారాయి. ఇంటర్న్‌షిప్‌లు కరువయ్యాయి. అయినా పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా ప్రయత్నించి 'హాసెరా' అనే చిన్న కంపెనీలో డేటా అనలిస్ట్‌గా కెరీర్ మొదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత బీఎండబ్ల్యూ (BMW), బ్యాంక్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ మెల్లన్ వంటి సంస్థల్లో పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన 'బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా'లో వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

    పార్థ్వి: 90 రోజుల సవాల్!

    వినయ్ బాటలోనే నార్త్ ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీలో డిజిటల్ మీడియా మాస్టర్స్ పూర్తి చేసిన పార్థ్వికి అసలైన పరీక్ష ఎదురైంది. అమెరికాలో స్టెమ్ (STEM) ప్రోగ్రామ్ కింద చదువు పూర్తి చేసిన అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు నిబంధనల ప్రకారం కేవలం 90 రోజుల గడువులోగా ఉద్యోగం సాధించాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే దేశం విడిచి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. ఆ ఒత్తిడిని భరిస్తూనే, నాలుగు రౌండ్ల ఇంటర్వ్యూలను తట్టుకుని 'హ్యాకెన్‌సాక్ మెరిడియన్ హెల్త్'లో డిజిటల్ అప్లికేషన్ స్పెషలిస్ట్‌గా ఉద్యోగం దక్కించుకున్నారు.

    ముంబై వెలుగులే మాకు ప్రాణం

    నేడు ఈ తోబుట్టువులిద్దరూ అమెరికాలో ఒకే నగరంలో ఉంటూ ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటున్నారు. ఇటీవల ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌లో తమ అనుభవాలను పంచుకుంటూ.. వీసా సమస్యలతో సతమతమయ్యే భారతీయ కుటుంబాలకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు. "మేము ఉద్యోగాల రీత్యా అమెరికాలో ఉన్నా, మా మనసు మాత్రం ఎప్పుడూ ముంబై గల్లీల్లో, ఆ నగరపు వెలుగుల్లోనే ఉంటుంది. పండుగ వచ్చిందంటే చాలు ముంబైలో వాలిపోతాం" అని వారు మురిపెంగా చెప్పుకొచ్చారు. పట్టుదల ఉంటే విదేశీ గడ్డపై కూడా విజయం సాధించవచ్చని ఈ ముంబై తోబుట్టువులు నిరూపించారు.

