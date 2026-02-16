మ్యూచువల్ ఫండ్ల ఐటీ మోజు.. ఏఐ దెబ్బకు ఇన్వెస్టర్ల గుండెల్లో గుబులు, ఇప్పుడు ఎలా?
భారతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఐటీ రంగంలో 10-25% వరకు భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రభావంతో ఐటీ షేర్లు పతనమవుతుండటంతో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన మొదలైంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇన్వెస్టర్లు భయపడాలా లేక వేచి చూడాలా? నిపుణుల విశ్లేషణ మీకోసం.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లో గత నాలుగు రోజులుగా ఐటీ షేర్లు భారీగా పతనమవుతున్నాయి. కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ 9.4 శాతం నష్టపోయింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రాకతో భారత ఐటీ సేవల రంగానికి గడ్డుకాలం మొదలైందన్న వార్తలు మార్కెట్ను కలవరపెడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, దేశంలోని అగ్రశ్రేణి మ్యూచువల్ ఫండ్లు (MFs) ఐటీ షేర్లలో భారీగా నిధులు కేటాయించడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఐటీ రంగంలో మ్యూచువల్ ఫండ్ల భారీ వేట
దేశంలోని అతిపెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఒకటైన పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ (PPFAS) తన మొత్తం నిధులలో సుమారు 25 శాతాన్ని ఐటీ రంగానికే కేటాయించింది. ఈ ఫండ్ నిర్వహణలో ఉన్న రూ. 1,33,970 కోట్లలో నాలుగో వంతు కేవలం టెక్నాలజీ షేర్లలోనే ఉంది. ఇందులో దేశీయ దిగ్గజాలు ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, హెచ్సీఎల్ టెక్తో పాటు అమెజాన్, ఆల్ఫాబెట్ (గూగుల్), ఫేస్బుక్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు కూడా ఉండటం గమనార్హం.
మరికొన్ని ఫండ్ల పరిస్థితి చూస్తే:
- కోటక్ మిడ్క్యాప్, ఐసీఐసీఐ ప్రూ వాల్యూ ఫండ్, కోటక్ ఫ్లెక్సీక్యాప్: ఈ ఫండ్లు 14 నుంచి 16 శాతం నిధులను ఐటీ షేర్లలో పెట్టాయి.
- నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్క్యాప్ ఫండ్ మినహా, దాదాపు అన్ని టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు తమ పోర్ట్ఫోలియోలో 10 శాతానికి పైగా ఐటీ షేర్లనే కలిగి ఉన్నాయి.
ఏఐ (AI) వల్ల ముప్పు ఏమిటి?
ఆంత్రోపిక్ (Anthropic) సంస్థ 'క్లాడ్' (Claude) అనే సరికొత్త ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రవేశపెట్టడం ఐటీ రంగంలో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు మానవ వనరులపై ఆధారపడి నడిచే ఐటీ సేవల మోడల్ను ఏఐ పూర్తిగా మార్చేస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ప్రకారం, జనరేటివ్ ఏఐ వల్ల భారత ఐటీ కంపెనీల ఆదాయం 12 శాతం వరకు తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. రాబోయే 3-4 ఏళ్లలో ప్రతి ఏటా రెవెన్యూ వృద్ధిపై 2 శాతం మేర ప్రభావం పడవచ్చని వారు అంచనా వేస్తున్నారు.
విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల (FII) నిష్క్రమణ
ఐటీ రంగంపై నమ్మకం సడలడంతో విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు తమ వాటాలను తగ్గించుకుంటున్నారు.
- TCS: గత ఏడాది డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో ఎఫ్ఐఐల వాటా 12.7 శాతం ఉండగా, అది ఇప్పుడు 10.4 శాతానికి పడిపోయింది. ఫలితంగా టీసీఎస్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 10 లక్షల కోట్ల దిగువకు చేరింది.
- Infosys: ఇన్ఫోసిస్లో కూడా విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు వాటాలు విక్రయిస్తుండగా, ఆ స్థానాన్ని దేశీయ మ్యూచువల్ ఫండ్లు (SIP నిధుల ద్వారా) భర్తీ చేస్తున్నాయి.
ఇన్వెస్టర్లు భయపడి అమ్మేయాలా?
మార్కెట్ దిగ్గజం సునీల్ సుబ్రహ్మణ్యం అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. ఈ సమయంలో కంగారుపడి వాటాలను విక్రయించడం సరైన నిర్ణయం కాదు. ఏఐ వల్ల ఐటీ రంగం రూపురేఖలు మారతాయే తప్ప, ఆ రంగం పూర్తిగా కనుమరుగు కాదని ఆయన గుర్తు చేస్తున్నారు.
"స్వల్ప కాలంలో ఐటీ రంగానికి ఒడిదుడుకులు తప్పవు. కానీ దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు. కంపెనీలు తమ వ్యాపార నమూనాలను ఏఐకి అనుగుణంగా మార్చుకుంటున్న తీరును గమనించాలి" అని రెలిగేర్ బ్రోకింగ్కు చెందిన అజిత్ మిశ్రా సూచిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. ఐటీ షేర్లలో మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఎందుకు ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టాయి?
ఐటీ కంపెనీల వద్ద ఉన్న భారీ నగదు నిల్వలు (Cash Rich), మంచి మేనేజ్మెంట్, స్థిరమైన డివిడెండ్ల కారణంగా మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఈ రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాయి.
2. ఏఐ (AI) వల్ల ఐటీ ఉద్యోగాలు పోతాయా?
డేటా ఎంట్రీ, టెస్టింగ్ వంటి సాధారణ పనులకు ఏఐ వాడకం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఆయా విభాగాల్లో ఉద్యోగుల అవసరం తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే కొత్త టెక్నాలజీలను నేర్చుకునే వారికి అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
3. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ల ద్వారా పెట్టుబడి పెడుతుంటే, మీ ఫండ్ మేనేజర్ నిర్ణయాలపై నమ్మకం ఉంచండి. నేరుగా షేర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వారు మాత్రం ఏఐని తమ వ్యాపారంలోకి ఎలా ఆహ్వానిస్తున్నాయో చూసి ఆ కంపెనీల్లోనే కొనసాగడం మంచిది.