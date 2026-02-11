నాన్సీ గత్రీ కిడ్నాప్ కేసులో అనూహ్య మలుపు: పొరుగువారిపై పెరుగుతున్న అనుమానాలు
అమెరికన్ టీవీ దిగ్గజం సవన్నా గత్రీ తల్లి నాన్సీ గత్రీ కిడ్నాప్ కేసు ఇప్పుడు సరికొత్త మలుపులు తిరుగుతోంది. ఎఫ్బీఐ (FBI) తాజాగా ఒక అనుమానితుడికి సంబంధించిన వీడియో ఫుటేజీని విడుదల చేయడంతో, సోషల్ మీడియాలో ఒక వ్యక్తిపై తీవ్రస్థాయిలో చర్చ నడుస్తోంది. పొరుగు ఇళ్లలో సోదాలు నిర్వహించడం సంచలనం కలిగిస్తోంది.
టక్సన్ (Tucson) ప్రాంతంలో నివసించే 84 ఏళ్ల నాన్సీ గత్రీని జనవరి 31న ఆమె నివాసం నుండే గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అపహరించారు. ఈ క్రమంలో, ఎఫ్బీఐ అధికారులు నాన్సీ ఇంటి ముందరి డోర్ బెల్ కెమెరా నుంచి సేకరించిన వీడియోను విడుదల చేశారు. అందులో ముసుగు ధరించిన ఒక వ్యక్తి ఆయుధంతో కనిపిస్తూ, కెమెరాను దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నించడం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
పొరుగువారిపై ఎందుకు అనుమానం?
ఈ వీడియో బయటకు రాగానే సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త వైరల్గా మారింది. నాన్సీ ఇంటికి అతి సమీపంలోనే తన తల్లితో కలిసి నివసిస్తున్న 43 ఏళ్ల వ్యక్తిపై నెటిజన్లు వేలెత్తి చూపుతున్నారు.
- నేర చరిత్ర: సదరు వ్యక్తికి గతంలో కిడ్నాప్, దాడుల వంటి తీవ్రమైన నేర చరిత్ర ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది.
- అజ్ఞాత పోస్ట్: "అతను చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి, అతని నేర చరిత్ర చూస్తే నాన్సీ కేసులో అతని ప్రమేయం ఉండే అవకాశం ఉంది" అంటూ ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్ అయింది.
- వైరుధ్యం: అయితే, మరికొందరు మాత్రం సదరు వ్యక్తి ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్నాడని వాదిస్తున్నారు. ఈ విషయాలపై అధికారులు ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
- రంగంలోకి అధికారులు: ఇంటింటికీ సోదాలు ఈ ఆరోపణలు వెల్లువెత్తిన వెంటనే అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఫోక్స్ న్యూస్ నివేదిక ప్రకారం ఎఫ్బీఐ , పీమా కౌంటీ షెరీఫ్ విభాగం అధికారులు నాన్సీ నివసించే వీధిలో ఇంటింటికీ వెళ్లి ఆరా తీశారు. అనుమానం ఉన్న ఒక ఇంటిలోకి కూడా వెళ్లి విచారణ జరిపినట్లు సమాచారం.
- తాజా సమాచారం: అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థల సమాచారం ప్రకారం, ఈ కేసుకు సంబంధించి బుధవారం నాడు టక్సన్ సమీపంలో ఒక వ్యక్తిని విచారణ కోసం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే, అతను ఈ వీడియోలో ఉన్న వ్యక్తియేనా లేక కేవలం విచారణలో భాగంగా పట్టుకున్నారా అనేది ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడి కాలేదు.
ప్రస్తుతానికి ఎఫ్బీఐ కానీ, స్థానిక షెరీఫ్ కార్యాలయం కానీ ఎవరినీ అధికారికంగా నిందితులుగా ప్రకటించలేదు. 84 ఏళ్ల నాన్సీ గత్రీకి ఆరోగ్య సమస్యలు (పేస్ మేకర్) ఉండటంతో, ఆమె క్షేమంగా తిరిగి రావాలని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు ప్రార్థిస్తున్నారు. "మా అమ్మ క్షేమంగా తిరిగి వస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాము" అని సవన్నా గత్రీ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.
నాన్సీ గత్రీ కిడ్నాప్ కేసు: ఇన్వెస్టిగేషన్ టైమ్లైన్ (జనవరి 31 - ఫిబ్రవరి 11, 2026)
- జనవరి 31, 2026 (శనివారం): చివరిసారిగా కనిపించిన సమయం
- సాయంత్రం 5:32: నాన్సీ తన కుమార్తె అనీ నివాసానికి డిన్నర్ కోసం వెళ్లారు.
- రాత్రి 9:48: డిన్నర్ ముగించుకుని తిరిగి తన ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఆమె అల్లుడు టోమాసో సియోని ఆమెను ఇంట్ దించి వెళ్లారు.
- రాత్రి 9:50: నాన్సీ ఇంటి గ్యారేజ్ డోర్ మూతపడింది. ఇదే ఆమె క్షేమంగా ఉన్నట్లు తెలిసిన చివరి సమయం.
- ఫిబ్రవరి 1, 2026 (ఆదివారం): కిడ్నాప్ జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్న రోజు
- తెల్లవారుజామున 1:47: నాన్సీ ఇంటి డోర్బెల్ కెమెరా డిస్కనెక్ట్ అయింది. ఎవరో కావాలనే దీన్ని తొలగించినట్లు గుర్తించారు.
- తెల్లవారుజామున 2:12: ఇంట్లోని మరో సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ కదలికలను గుర్తించింది (కానీ ఫుటేజీ రికార్డ్ కాలేదు).
- తెల్లవారుజామున 2:28: నాన్సీ ఫోన్లోని ఆమె 'పేస్మేకర్' (Pacemaker) యాప్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. కిడ్నాపర్లు ఆమెను ఇంటి నుంచి తీసుకెళ్లిన సమయం ఇదే అయి ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
- మధ్యాహ్నం 12:03: నాన్సీ చర్చికి రాకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
- ఫిబ్రవరి 2 - ఫిబ్రవరి 5: ముమ్మర గాలింపు, ఆధారాల సేకరణ
- ఫిబ్రవరి 2: అధికారులు దీన్ని అధికారికంగా కిడ్నాప్ కేసుగా ప్రకటించారు. స్థానిక టీవీ ఛానెల్కు క్రిప్టో కరెన్సీ డిమాండ్ చేస్తూ ఒక అజ్ఞాత ఈమెయిల్ (Ransom Note) వచ్చింది.
- ఫిబ్రవరి 5: నాన్సీ ఇంటి పోర్చ్పై లభించిన రక్తపు నమూనాలు ఆమెవేనని డీఎన్ఏ పరీక్షల్లో తేలింది. అదే రోజు ఎఫ్బీఐ (FBI) 50,000 డాలర్ల రివార్డు ప్రకటించింది.
- ఫిబ్రవరి 9: కిడ్నాపర్లు విధించిన చివరి గడువు (Deadline) ముగిసింది. అప్పటివరకు కుటుంబానికి ఎలాంటి సమాచారం అందలేదు.
- ఫిబ్రవరి 10: ఎఫ్బీఐ డీలీట్ అయిన డేటా నుంచి సేకరించిన కీలక వీడియోను విడుదల చేసింది. అందులో ముసుగు ధరించిన, ఆయుధంతో ఉన్న ఒక వ్యక్తి నాన్సీ ఇంటి వద్ద కెమెరాను దెబ్బతీస్తూ కనిపించాడు.
- ఫిబ్రవరి 10 సాయంత్రం: టక్సన్ సమీపంలో ఒక ట్రాఫిక్ స్టాప్ వద్ద ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
- ఫిబ్రవరి 11, 2026 (నేడు): తాజా పరిస్థితి ప్రస్తుతం అదుపులోకి తీసుకున్న వ్యక్తిని ఎఫ్బీఐ విచారిస్తోంది. ఇతనే వీడియోలో ఉన్న వ్యక్తియా? లేక నాన్సీ పొరుగున నివసించే వారిలో ఒకరా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు సాగుతోంది. నాన్సీ క్షేమంగా తిరిగి వస్తుందని కుటుంబ సభ్యులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.