నీట్ యూజీ 2026 తొలి విడత సీట్ల కేటాయింపు వాయిదా.. కొత్త తేదీ ఇదే
మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ (MCC) నీట్ యూజీ 2026 రౌండ్-1 సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాల విడుదలను వాయిదా వేసింది. పూర్వ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆగస్టు 19న రావలసిన ఈ ఫలితాలు ఆగస్టు 21న విడుదల కానున్నాయి. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ mcc.nic.in ద్వారా ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు.
దేశవ్యాప్తంగా వైద్య విద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ (MCC) కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. నీట్ యూజీ (NEET UG) 2026 రౌండ్-1 సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాల విడుదలను వాయిదా వేసింది.
ఆగస్టు 21న ఫలితాల విడుదల
గతంలో ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆగస్టు 19న విడుదల కావాల్సిన తొలి విడత సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాలను ఇప్పుడు ఆగస్టు 21, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు ఎంసీసీ అధికారికంగా తెలిపింది. మొదటి రౌండ్ కౌన్సెలింగ్కు నమోదు చేసుకున్న అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను ఎంసీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ mcc.nic.in లో నేరుగా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
కాలేజీల్లో రిపోర్టింగ్, డేటా పరిశీలన తేదీలు
సీట్లు పొందిన అభ్యర్థులు కళాశాలల్లో చేరడానికి తగిన వ్యవధి కల్పించారు. ఫలితాల ప్రకటన అనంతరం, ఆగస్టు 22 నుండి ఆగస్టు 31, 2026 వరకు సంబంధిత వైద్య కళాశాలల్లో విద్యార్థులు నేరుగా హాజరై రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత, ప్రవేశం పొందిన విద్యార్థుల సమాచారాన్ని కళాశాల యాజమాన్యాలు సెప్టెంబర్ 1, 2026న సమగ్రంగా సరిచూసి ధ్రువీకరిస్తాయి.
ఫలితాలను పరిశీలించే విధానం
అభ్యర్థులు తమ సీటు కేటాయింపు వివరాలను సులభంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ కింది దశలను అనుసరించవచ్చు.
- మొదట ఎంసీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ mcc.nic.in ఓపెన్ చేయండి.
- హోమ్పేజీలో కనిపించే 'NEET UG Seat Allotment Result 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ లాగిన్ వివరాలు నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేయండి.
- స్క్రీన్పై మీ సీటు కేటాయింపు వివరాలు కనిపిస్తాయి.
- ఫలితాలను సరిచూసుకుని, భవిష్యత్ అవసరాల కోసం అలాట్మెంట్ లెటర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్అవుట్ తీసి ఉంచుకోండి.
ఏ ఏ సీట్లకు కౌన్సెలింగ్?
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ ప్రముఖ వైద్య విద్యా సంస్థల్లోని ప్రవేశాల కోసం ఎంసీసీ ఈ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను చేపడుతోంది.
- 15% అఖిల భారత కోటా (AIQ) సీట్లు
- 100% డీమ్డ్, కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలు (ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ, ఏఎంయూ, బీహెచ్యూలతో సహా)
- ఈఎస్ఐసీ (ESIC), ఏఎఫ్ఎంసీ (AFMC - రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రమే), ఐపీ యూనివర్సిటీ సీట్లు
- 100% ఎయిమ్స్ (AIIMS), జిప్మర్ (JIPMER) సీట్లు
- కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లోని బీఎస్సీ నర్సింగ్ (B.Sc Nursing) సీట్లు
మరిన్ని వివరాలు, తదుపరి మార్గదర్శకాల కోసం అభ్యర్థులు ఎప్పటికప్పుడు ఎంసీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ను పరిశీలించాలని అధికారులు సూచించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More