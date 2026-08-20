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    నన్ను నా విజయాలతో చూడొద్దు: నెల్సన్ మండేలా జీవిత సూత్రం వెనుక అసలు సత్యం

    విజయాల కంటే ఎదురుదెబ్బలు తగిలినప్పుడు తిరిగి లేచి నిలబడటంలోనే మానవ జీవిత నిజమైన గొప్పతనం ఉందని దక్షిన ఆఫ్రికా దిగ్గజం నెల్సన్ మండేలా చెప్పారు. ఆయన జీవితంలోని సంకల్పం, పట్టుదలకు అద్దం పట్టే ఆ సార్వకాలిక సందేశపు అంతరార్థం ఇదీ!

    Published on: Aug 20, 2026, 09:12:31 IST
    By HT Telugu Desk
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    "నా విజయాలను చూసి నన్ను అంచనా వేయకండి, ఎన్నిసార్లు కిందపడ్డాను, పడిన ప్రతిసారీ తిరిగి ఎలా లేచి నిలబడ్డాను అనేదాని ఆధారంగానే నన్ను అంచనా వేయండి" అనే నెల్సన్ మండేలా మాటలు సాధారణ వ్యక్తిత్వ వికాస వాక్యం కాదు. తన నమ్మకాల కోసం ఏకంగా 27 ఏళ్ల పాటు జైలు జీవితాన్ని గడిపిన ఒక మహోన్నత నాయకుడి జీవితానుభవం నుంచి పుట్టుకొచ్చిన మహాసత్యం అది. మనిషి విలువను సాధించిన విజయాలతో కాకుండా, ఎదుర్కొన్న కష్టాలను అధిగమించిన తీరుతో కొలవాలనే ఒక సరికొత్త నిర్వచనాన్ని ఆయన ప్రపంచానికి అందించారు.

    నన్ను నా విజయాలతో చూడొద్దు: నెల్సన్ మండేలా జీవిత సూత్రం వెనుక అసలు సత్యం
    నన్ను నా విజయాలతో చూడొద్దు: నెల్సన్ మండేలా జీవిత సూత్రం వెనుక అసలు సత్యం

    విజయాల వెనుక దాగివున్న పోరాటం

    సాధారణంగా ఏ ప్రజా నాయకుడైనా లేదా సగటు మనిషైనా తమ ప్రతిభకు, సాధించిన విజయాలనే ప్రామాణికంగా చూపాలని కోరుకుంటారు. కానీ మండేలా ఆ ప్రమాణాన్ని స్పష్టంగా తిరస్కరించారు. విజయాలు అనేవి బయటకు కనిపించే చివరి ఫలితాలు మాత్రమే. ఆ స్థాయికి చేరుకోవడానికి వెనుక ఎంత శ్రమ దాగి ఉంది, క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఎన్నిసార్లు ఆగిపోకుండా ముందుకు సాగారనేది బాహ్య ప్రపంచానికి కనిపించదు.

    పడిపోవడం, మళ్లీ లేవడం అనేది ఒకసారి జరిగి ముగిసే ఘట్టం కాదని మండేలా నొక్కిచెప్పారు. అదొక సుదీర్ఘమైన ప్రక్రియ. ప్రతి ఎదురుదెబ్బ తర్వాత మళ్లీ లేచి నిలబడటానికి కొత్త నిర్ణయం, బలమైన సంకల్పం అవసరం. దశాబ్దాల పాటు అత్యంత ఒత్తిడి మధ్య ఆయన తీసుకున్న అలాంటి దృఢమైన నిర్ణయాల సమాహారమే ఆయన జీవితంగా మారింది.

    అణచివేతపై సాగించిన చారిత్రాత్మక పోరాటం

    సౌత్ ఆఫ్రికాలోని ఈస్టర్న్ కేప్ చిన్న గ్రామం ఎంవెజోలో 1918 జూలై 18న నెల్సన్ మండేలా జన్మించారు. న్యాయశాస్త్రం అభ్యసించిన ఆయన ఆఫ్రికన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ యూత్ లీగ్ వ్యవస్థాపక సభ్యునిగా మారారు. మెజారిటీ ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులను కాలరాస్తున్న జాతి వివక్ష వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా సుదీర్ఘ పోరాటం సాగించారు.

    ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు కుట్ర పన్నినట్లు ఆరోపిస్తూ 1964లో ఆయనకు జీవిత ఖైదు విధించారు. రాబ్బెన్ ఐలాండ్‌లోని అత్యంత దారుణమైన జైలు వాతావరణంలో 18 ఏళ్లు సహా మొత్తం 27 ఏళ్ల పాటు కారాగార వాసం అనుభవించారు. కఠినమైన సున్నపురాయి గనుల్లో శ్రమ చేయిస్తూ, ఆరు నెలలకు ఒకసారి మాత్రమే సందర్శకులను, ఉత్తరాలను అనుమతించేవారు. సాయుధ పోరాటాన్ని వీడితే షరతులతో కూడిన విడుదల ఇస్తామని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించినా ఆయన దేనికీ లొంగలేదు.

    శాంతి, సామరస్యాల బాట

    1990 ఫిబ్రవరి 11న 71 ఏళ్ల వయస్సులో జైలు నుంచి విడుదలైన మండేలా, తనపై జరిగిన అన్యాయం పట్ల కక్ష పెంచుకోలేదు. శాంతి, సామరస్య విధానంతో దక్షిణాఫ్రికాను ప్రజాస్వామ్య పథం వైపు నడిపించారు. ఈ కృషికిగానూ 1993లో నోబెల్ శాంతి బహుమతి అందుకున్నారు. 1994లో దేశ తొలి ప్రజాస్వామ్య అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికై, ఒక విడత పాలన ముగిశాక స్వచ్ఛందంగా తప్పుకున్నారు. 2013 డిసెంబర్ 5న కన్నుమూశారు.

    నేటి జీవితానికి ఈ సూత్రం ఎలా వర్తిస్తుంది?

    స్వయం మూల్యాంకనం మార్చుకోండి: మిమ్మల్ని లేదా ఇతరులను సాధించిన వస్తువులు, ఫలితాల ఆధారంగా కాకుండా ఎంతటి కష్టాల నుంచి తిరిగి కోలుకున్నారనే దాని ఆధారంగా అంచనా వేయడం అలవాటు చేసుకోండి.

    ఓటములను అవమానంగా భావించకండి: సాధారణంగా వైఫల్యాలను, పరాజయాలను బలహీనతలుగా భావిస్తారు. కానీ ఆ ఓటముల నుంచి తిరిగి పుంజుకోవడమే మీ అసలైన శక్త్యనుసారమైన ఆధారమని గుర్తించండి.

    సంక్లిష్టతను అంగీకరించండి: జీవితం అనుకున్నట్లు సరళంగా సాగదు. పడిలేచే ప్రతి క్షణం మీ జీవితానికి కొత్త అర్థాన్ని ఇస్తుందని నమ్మండి.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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