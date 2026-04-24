Quote of the Day: డబ్బుతో విజయం రాదు.. సంపాదించుకునే స్వేచ్ఛ కావాలి: నెల్సన్ మండేలా శక్తిమంతమైన మాట

డబ్బుతో విజయం రాదు.. సంపాదించుకునే స్వేచ్ఛ కావాలి: నెల్సన్ మండేలా శక్తిమంతమైన మాట
విజయం అనేది కేవలం సంపదతోనే సాధ్యం కాదని, ఆ సంపదను సృష్టించే స్వేచ్ఛ, అవకాశాలు ఉన్నప్పుడే అసలైన ప్రగతి సిద్ధిస్తుందని నెల్సన్ మండేలా విశ్వసించారు. నేటి ప్రపంచ ఆర్థిక గమనానికి దిక్సూచిలా నిలిచే ఆయన ఆలోచనా దృక్పథంపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ.
"విజయం అంటే కేవలం బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెంచుకోవడం కాదు.. ఆ విజయాన్ని అందుకునేందుకు కావలసిన స్వేచ్ఛను కలిగి ఉండటం."
జాతి వివక్షపై పోరాడి, దక్షిణాఫ్రికా దశను మార్చిన మహనీయుడు నెల్సన్ మండేలా చెప్పిన ఈ మాటలు ఎప్పటికీ మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఎంత బలంగా ఉన్నా, సామాన్యుడికి అవకాశాలు అందనప్పుడు ఆ సంపదకు అర్థం ఉండదని మండేలా ఏనాడో గుర్తించారు.
ఆశయ సాధనలో 27 ఏళ్ల పోరాటం
దక్షిణాఫ్రికాలో వర్ణ వివక్షను రూపుమాపేందుకు మండేలా తన జీవితాన్ని ధారపోశారు. 27 ఏళ్ల సుదీర్ఘ జైలు జీవితం ఆయన సంకల్పాన్ని మరింత దృఢం చేసింది. 1994లో ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఎన్నికైన తొలి నల్లజాతీయుడిగా ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు, కేవలం అధికారాన్ని మార్చడం మాత్రమే ఆయన లక్ష్యం కాదు. సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తికీ గౌరవం, సమాన అవకాశాలు కల్పించడం కోసం ఆయన పరితపించారు. నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీతగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన మండేలా, ఆర్థిక స్వేచ్ఛే మానవ వికాసానికి మూలమని నమ్మారు.
డబ్బు ముఖ్యం కాదు.. అవకాశమే కీలకం
సాధారణంగా మనం డబ్బు ఉంటేనే విజయం వస్తుందని అనుకుంటాం. కానీ మండేలా దీనిని సరికొత్త కోణంలో విశ్లేషించారు. "డబ్బు విజయాన్ని సృష్టించదు.. దానిని సంపాదించుకునే స్వేచ్ఛ మాత్రమే విజయాన్ని సృష్టిస్తుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంటే, ఒక దేశంలో పెట్టుబడులు పెరిగినంత మాత్రాన సరిపోదు; ఆ దేశంలోని పౌరులకు విద్య, వైద్యం, వ్యాపారం చేసుకునే వెసులుబాటు సమానంగా అందాలి.
ఉదాహరణకు, మన భారతదేశంలో స్టార్టప్ విప్లవాన్ని గమనిస్తే.. ఇక్కడ యువతకు నైపుణ్యం ఉంది, కానీ వారి ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టేందుకు కావాల్సిన 'ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' (Ease of Doing Business) వంటి స్వేచ్ఛా వాతావరణం దొరికినప్పుడే అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. పెట్టుబడి అనేది కేవలం ఒక సాధనం మాత్రమే, కానీ ఆ సంకల్పం వెనుక ఉండే స్వేచ్ఛే అసలైన ఇంధనం.
వ్యవస్థాగత మార్పులే దేశానికి శ్రీరామరక్ష
ఆర్థిక అసమానతలు పెరుగుతున్న నేటి కాలంలో మండేలా మాటలు పాలసీ మేకర్లకు ఒక హెచ్చరిక లాంటివి. కేవలం కొందరి చేతుల్లోనే సంపద కేంద్రీకృతమైతే అది సామాజిక అశాంతికి దారితీస్తుంది. స్వేచ్ఛా పూరితమైన మార్కెట్లు, పారదర్శకమైన పాలన, నాణ్యమైన విద్య అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక సామాన్య పౌరుడు తన ప్రతిభతో పైకి రాగలడు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వంటి రంగాలు ఉద్యోగాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో కేవలం పెట్టుబడి ఉన్నవారే కాకుండా, నేర్చుకునే స్వేచ్ఛ, అవకాశం ఉన్నవారు మాత్రమే నిలదొక్కుకోగలరు.
డబ్బు వెనక పడడం కాదు..
మండేలా దృష్టిలో లక్ష్యం అంటే కేవలం డబ్బు వెనుక పడటం కాదు. తన చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి ఏదైనా చేయగలగడం, తనను తాను నిరూపించుకోగలగడం. ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వస్తున్న మార్పులను తట్టుకోవాలంటే ప్రతి వ్యక్తికీ నైపుణ్యం, దానిని ప్రదర్శించే స్వేచ్ఛా వేదిక కావాలి. అప్పుడే మండేలా కలలుగన్న సమసమాజం ఆవిష్కృతమవుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నెల్సన్ మండేలా విజయం గురించి ఏమన్నారు?
డబ్బు విజయాన్ని నిర్దేశించదని, సంపదను సృష్టించుకునే స్వేచ్ఛే అసలైన విజయానికి దారి తీస్తుందని మండేలా అభిప్రాయపడ్డారు.
2. మండేలా మాటలు నేటి ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ఎలా వర్తిస్తాయి?
నేటి డిజిటల్ యుగంలో కేవలం పెట్టుబడి ఉంటే సరిపోదు. ఆవిష్కరణలు చేసే స్వేచ్ఛ, నైపుణ్యాలను పెంచుకునే అవకాశాలు ఉంటేనే దేశాలు ఆర్థికంగా పురోగమిస్తాయని ఆయన మాటలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
3. మండేలా పోరాటం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?
జాతి వివక్షను అంతం చేసి, వర్ణంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికీ సమాన రాజకీయ, ఆర్థిక స్వేచ్ఛను అందించడమే ఆయన ప్రధాన లక్ష్యం.
4. ఆర్థిక స్వేచ్ఛ అంటే ఏమిటి?
వ్యక్తి తన ప్రతిభకు తగ్గట్టుగా, ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా వ్యాపారం లేదా వృత్తిని ఎంచుకుని అభివృద్ధి చెందే వాతావరణాన్ని ఆర్థిక స్వేచ్ఛ అంటారు.
