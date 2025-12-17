Edit Profile
    న్యూ బజాజ్ పల్సర్ 150: షోరూమ్‌లకు చేరుకున్న 2026 మోడల్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు

    దశాబ్దాలుగా ఇండియన్ రోడ్లపై రారాజుగా వెలుగుతున్న 'బజాజ్ పల్సర్ 150' ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో సిద్ధమైంది. కొత్త ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్, ఆధునిక గ్రాఫిక్స్‌తో వస్తున్న ఈ 2026 మోడల్ ఇప్పటికే డీలర్‌షిప్‌లకు చేరుకుంది. పాత లుక్ స్థానంలో మరింత స్టైలిష్ మార్పులు ఈ బైక్‌ సొంతం.

    Published on: Dec 17, 2025 10:45 AM IST
    By HT Telugu Desk
    బైక్ లవర్స్‌కు బజాజ్ ఆటో తీపి కబురు అందించింది. ఐకానిక్ పల్సర్ 150 మోడల్‌ను భారీ మార్పులతో అప్‌డేట్ చేస్తూ 2026 ఎడిషన్‌ను సిద్ధం చేసింది. పల్సర్ 220F అప్‌డేట్ తర్వాత, ఇప్పుడు అందరూ ఎదురుచూస్తున్న 150 సీసీ సెగ్మెంట్ వంతు వచ్చింది. ఈ కొత్త మోడల్ ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా డీలర్ల వద్దకు చేరుకోవడం చూస్తుంటే, మరికొద్ది రోజుల్లోనే అధికారిక లాంచ్ ఉంటుందని స్పష్టమవుతోంది.

    న్యూ బజాజ్ పల్సర్ 150: షోరూమ్‌లకు చేరుకున్న 2026 మోడల్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు (Youtube / BIKER TOWN)
    న్యూ బజాజ్ పల్సర్ 150: షోరూమ్‌లకు చేరుకున్న 2026 మోడల్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు (Youtube / BIKER TOWN)

    ఏమిటా మార్పులు? పాత పల్సర్‌కు, కొత్తదానికి తేడా ఏంటి?

    సుమారు రెండు దశాబ్దాలుగా పల్సర్ గుర్తింపుగా ఉన్న 'వోల్ఫ్-ఐ' (Wolf-eye) హెడ్‌ల్యాంప్ డిజైన్‌కు బజాజ్ స్వస్తి పలికింది.

    LED హెడ్‌ల్యాంప్: ఈసారి బైక్ ముందు భాగంలో మరింత షార్ప్‌గా ఉండే ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్‌ను అమర్చారు. ఇది బైక్‌కు ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తుంది.

    ఎల్‌ఈడీ ఇండికేటర్లు: ఇప్పటివరకు వచ్చిన హాలోజన్ బల్బుల స్థానంలో స్లిమ్ ఎల్‌ఈడీ టర్న్ ఇండికేటర్లను చేర్చారు.

    డిజిటల్ కన్సోల్: నివేదికల ప్రకారం.. ఇందులో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, కాల్/మెసేజ్ అలర్ట్స్ చూపే ఫుల్ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉండే అవకాశం ఉంది.

    కొత్త గ్రాఫిక్స్: మజిక్యులర్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్‌పై కొత్త రంగులు మరియు డెకాల్స్ (Decals) బైక్‌ను మరింత స్పోర్టీగా మార్చేశాయి.

    ఇంజిన్‌లో మార్పులు ఉన్నాయా?

    మెకానికల్ పరంగా చూస్తే ఎలాంటి మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. అదే నమ్మకమైన 149.5 సీసీ ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌ను ఇందులో కొనసాగించారు.

    • పవర్: 14 PS
    • టార్క్: 13.25 Nm
    • గేర్ బాక్స్: 5-స్పీడ్ గేర్ బాక్స్

    "పల్సర్ 150 ఎప్పటి నుంచో నమ్మకమైన పర్ఫార్మెన్స్‌కు మారుపేరు. ఈ కొత్త మార్పులు దీనికి మరింత ఆధునిక సొగగును అద్దాయి. ముఖ్యంగా ఎల్‌ఈడీ లైటింగ్ యువతను ఆకట్టుకుంటుంది" అని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    కొత్త రంగుల్లో న్యూ బజాజ్ పల్సర్ 150
    కొత్త రంగుల్లో న్యూ బజాజ్ పల్సర్ 150

    ధర ఎంత ఉండవచ్చు?

    ప్రస్తుతం పల్సర్ 150 సింగిల్ డిస్క్ వేరియంట్ ధర రూ. 1,05,144 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. ట్విన్ డిస్క్ వెర్షన్ రూ. 1,11,675 పలుకుతోంది. ఈ కొత్త ఫీచర్ల కారణంగా ధర సుమారు రూ. 3,000 నుంచి రూ. 4,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    బజాజ్ 25 ఏళ్ల పండగ (Silver Jubilee) వేడుకల్లో భాగంగా రానున్న ఈ కొత్త పల్సర్, 'ఇండియా బైక్ వీక్ (IBW) 2025'లో లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    News/News/న్యూ బజాజ్ పల్సర్ 150: షోరూమ్‌లకు చేరుకున్న 2026 మోడల్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు
