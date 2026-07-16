ఐఆర్సీటీసీ కొత్త వెబ్సైట్: నో క్యాప్చా, ఫాస్టర్ చెకవుట్.. మరెన్నో ఫీచర్లు
రైల్వే ప్రయాణికులకు రైలు టికెట్ బుకింగ్ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం మరియు యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా మార్చేందుకు ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) సరికొత్త బీటా వెబ్సైట్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇందులో క్యాప్చాలు, పాప్-అప్లు లేకుండా వేగంగా టికెట్లు బుక్ చేసుకునేలా ప్రధాన మార్పులు చేశారు.
రైలు టికెట్లు బుక్ చేసుకునే సమయంలో ఎదురవుతున్న ఆలస్యం, సాంకేతిక ఇబ్బందులపై ముఖ్యంగా విద్యార్థుల నుండి వచ్చిన ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ గత నెలలో కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆ ప్రకటనకు అనుగుణంగా, భారతీయ రైల్వే కేటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) సరికొత్త ఫీచర్లతో కూడిన అప్గ్రేడెడ్ బీటా వెబ్సైట్ను ప్రారంభించింది.
బుధవారం (జూలై 15) రాత్రి 9 గంటల నుండి ఈ కొత్త వెబ్సైట్ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ప్రయాణికులు ఈ కొత్త వెబ్సైట్ రూపురేఖలను అనుభవపూర్వకంగా పరిశీలించి, అందరి ఫీడ్బ్యాక్ సేకరించడం కోసమే దీనిని మొదట బీటా వెర్షన్లో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రయాణికులు నేరుగా https://www.irctc.co.in/eticket/ లింక్ ద్వారా గానీ, లేదా ప్రస్తుతం ఉన్న ఐఆర్సీటీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ హోమ్పేజీలో ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా గానీ ఈ కొత్త వెర్షన్ను ఉపయోగించవచ్చు.
కొత్త బీటా వెబ్సైట్లోని 4 ప్రధాన ఫీచర్లు
రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం, ఈ కొత్త వెబ్సైట్లో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం నాలుగు ముఖ్యమైన మార్పులు చేశారు.
నో క్యాప్చా, నో పాప్-అప్స్ (No Captcha & Distracting Elements): టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో ప్రయాణికులకు విసుగు తెప్పించే అనవసరమైన క్యాప్చాలు (Captchas), ప్రకటనల పాప్-అప్లు, ఫ్లాషింగ్ గ్రాఫిక్స్ వంటి ఎలాంటి ఆటంకాలు ఈ కొత్త సైట్లో ఉండవు.
సీట్ల లభ్యత సులభంగా (Seat Availability): ప్రయాణికులు తాము వెళ్లాలనుకునే రైలుకు సంబంధించి అన్ని తరగతుల (Classes) సీట్ల లభ్యతను ఒకేసారి, ఎంతో సులభంగా స్క్రీన్పై చూసుకునే వీలుంటుంది.
వేగవంతమైన చెకవుట్ (Faster Checkout): కొత్త వెబ్సైట్ డిజైన్ టికెట్ బుకింగ్ ప్రక్రియలోని దశలను (Steps) గణనీయంగా తగ్గించింది. దీనివల్ల ప్రయాణికులు అతి తక్కువ సమయంలోనే వేగంగా పేమెంట్ పూర్తి చేసి టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
సులభమైన రిపీట్ బుకింగ్ (Easier Repeat Booking): ఒకసారి ప్రయాణికుల వివరాలను నమోదు చేసి టికెట్ బుక్ చేసిన తర్వాత, ఆ వివరాలన్నీ ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతాయి. దీనివల్ల తదుపరి సారి ప్రయాణించేటప్పుడు మళ్లీ మళ్లీ వివరాలు నమోదు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా సులభంగా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: కొత్త ఐఆర్సీటీసీ బీటా వెబ్సైట్ ఎప్పటి నుండి అందుబాటులోకి వచ్చింది? జవాబు: రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ సమాచారం ప్రకారం, జూలై 15 బుధవారం రాత్రి 9 గంటల నుండి ఈ కొత్త వెబ్సైట్ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ప్రశ్న 2: కొత్త వెబ్సైట్లో బుకింగ్ వేగంగా అవ్వడానికి చేసిన మార్పులు ఏంటి? జవాబు: బుకింగ్ ప్రక్రియలోని దశలను (Steps) తగ్గించడం, ప్రయాణికుల వివరాలు ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవ్వడం, మరియు అనవసరమైన క్యాప్చాలు, పాప్-అప్లను తొలగించడం ద్వారా చెకవుట్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేశారు.
ప్రశ్న 3: ఈ కొత్త బీటా వెబ్సైట్ను ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? జవాబు: వినియోగదారులు నేరుగా https://www.irctc.co.in/eticket/ లింక్ ద్వారా ప్రవేశించవచ్చు లేదా ప్రస్తుత ఐఆర్సీటీసీ హోమ్పేజీలో ఇచ్చిన బీటా వర్షన్ లింక్ను క్లిక్ చేయవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More