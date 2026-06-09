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    Smartphones under 20000 : మొబైల్ ప్రియులకు పండగే.. రూ.20వేల లోపే వన్‌ప్లస్ సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లు!

    Oneplus new smartphone : భారత మార్కెట్​లో బడ్జెట్ వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడానికి వన్‌ప్లస్ సరికొత్త ‘ఎన్’ సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్లను సిద్ధం చేస్తోంది. జులైలో లాంచ్ కానున్న ఈ ఫోన్ల ధర రూ.20,000 లోపే ఉండవచ్చని లీకులు చెబుతున్నాయి.

    Published on: Jun 09, 2026 5:16 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ప్రీమియం, మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ల మార్కెట్​లో అగ్రగామిగా ఉన్న ‘వన్‌ప్లస్’ సంస్థ.. త్వరలోనే భారతీయ వినియోగదారులకు ఒక భారీ సర్‌ప్రైజ్ ఇవ్వబోతోంది! భారత్‌లో సాధారణ మొబైల్ ప్రియులను టార్గెట్ చేస్తూ.. వచ్చే నెలలోనే సరికొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్లను మార్కెట్​లోకి తీసుకురావడానికి కంపెనీ ప్లాన్ చేస్తోంది.

    వన్​ప్లస్​ నుంచి కొత్త, బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్స్.. (Representative Image)
    వన్​ప్లస్​ నుంచి కొత్త, బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్స్.. (Representative Image)

    ప్రముఖ టెక్ వెబ్‌సైట్ ‘స్మార్ట్‌ప్రిక్స్’ కథనం ప్రకారం.. ప్రముఖ టిప్‌స్టర్ యోగేష్ బ్రార్ ఇచ్చిన లీకుల ఆధారంగా వన్‌ప్లస్ సంస్థ సరికొత్త ‘ఎన్’ బ్రాండింగ్‌తో సరికొత్త అఫార్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్లను అభివృద్ధి చేస్తోంది. వీటిలో కొన్ని మోడళ్ల ధరలు రూ.20,000 కంటే తక్కువగానే ఉండబోతున్నట్లు టెక్ వర్గాల సమాచారం.

    ఈ సరికొత్త లైనప్ ద్వారా వన్‌ప్లస్ తన ఫ్లాగ్‌షిప్, మిడ్-రేంజ్ ఇమేజ్ దాటి బడ్జెట్ సెగ్మెంట్‌లోకి గట్టిగా అడుగుపెట్టాలని చూస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ధరల శ్రేణిలో వన్‌ప్లస్ బ్రాండ్‌కు పెద్దగా ఉనికి లేదు. అయితే, కంపెనీ కేవలం ఒక్క ఫోన్‌ను మాత్రమే కాకుండా, వివిధ ధరల్లో 'ఎన్' సిరీస్ పేరిట ఒక పూర్తి ఫ్యామిలీ సిరీస్‌ను రంగంలోకి దించడానికి వ్యూహాలు రచిస్తోందని ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. బడ్జెట్ పరిమితులు ఉండే కొనుగోలుదారుల అవసరాలకు తగ్గట్లుగా వేర్వేరు మోడళ్లను తీసుకురావడం ద్వారా, భారతదేశంలో అత్యంత తీవ్రమైన పోటీ ఉన్న బడ్జెట్ మొబైల్ మార్కెట్​లో భారీగా కస్టమర్లను సొంతం చేసుకోవాలని వన్‌ప్లస్ భావిస్తోంది.

    రూ.20 వేల లోపే వన్‌ప్లస్ క్రేజ్!

    ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్ల ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు ఇంకా పూర్తిగా బయటకు రానప్పటికీ, ధరల గురించిన లీకులు మాత్రం మార్కెట్​లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. రాబోయే ఎన్ సిరీస్ ఫోన్లలో కొన్ని మోడళ్ల ప్రారంభ ధర రూ.20,000 లోపే ఉంటుందని సమాచారం. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో వన్‌ప్లస్ బ్రాండ్ నుంచి లభిస్తున్న అత్యంత చౌకైన ఫోన్లలో ‘వన్‌ప్లస్ నార్డ్ సీఈ 6 లైట్’ ఒకటి. దీని ప్రారంభ ధర రూ.20,999 గా ఉంది. కానీ, రాబోయే సరికొత్త ఎన్ సిరీస్ ఫోన్లు దీనికంటే తక్కువ ధరకే లభించనున్నాయి.

    తక్కువ ధరలోనే వన్‌ప్లస్ బ్రాండ్‌కు గుర్తింపు తెచ్చిన అద్భుతమైన ‘ఆక్సిజన్ ఓఎస్’ సాఫ్ట్‌వేర్ అనుభవాన్ని సొంతం చేసుకునేందుకు ఈ సిరీస్ వినియోగదారులకు మంచి ఆప్షన్ కానుంది. క్లీన్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంటర్‌ఫేస్, స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్, నమ్మదగిన హార్డ్‌వేర్ విషయంలో వన్‌ప్లస్ కార్లకు మార్కెట్​లో మంచి పేరుంది. ఇప్పుడు అవే ప్లస్ పాయింట్లను తక్కువ ధరలోనే అందిస్తే, మొదటిసారి వన్‌ప్లస్ ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ఇవి బెస్ట్ ఛాయిస్‌గా మారుతాయి.

    'ఎన్' అంటే 'నార్డ్' కాదు!

    ఇక్కడ మొబైల్ ప్రియులు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గమనించాలి. ఈ కొత్త ఎన్ సిరీస్ అనేది ఇప్పటికే మార్కెట్​లో ఉన్న నార్డ్ లైనప్ కంటే భిన్నమైనది. మిడ్-రేంజ్ మార్కెట్​లో నార్డ్ సిరీస్ ద్వారా వన్‌ప్లస్ ఇప్పటికే బలమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నప్పటికీ, ఇంకా ఎక్కువ మంది సామాన్య కొనుగోలుదారులను ఆకట్టుకోవడానికి ఈ కొత్త ప్రయత్నం చేస్తోంది. అయితే, ఈ బ్రాండింగ్‌పై టెక్ వర్గాల్లో చిన్నపాటి సందిగ్ధత కూడా ఉంది. ఈ కొత్త డివైజ్‌లు పూర్తి స్వతంత్ర సిరీస్‌గా వస్తాయా లేదా వన్​ప్లస్ నార్డ్ ఫ్యామిలీతోనే ఏదైనా లింక్ కలిగి ఉంటాయా అనేది స్పష్టంగా తెలియాల్సి ఉంది.

    ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లు జులై నెలలో భారత మార్కెట్​లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇదే టైమ్‌లైన్ నిజమైతే, రాబోయే కొద్ది వారాల్లోనే ఈ ఫోన్లకు సంబంధించిన ప్రాసెసర్, కెమెరా సామర్థ్యం, బ్యాటరీ లైఫ్, ఫైనల్ ధరలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అధికారికంగా తెలిసే అవకాశం ఉంది.

    ప్రస్తుతానికి వన్‌ప్లస్ సంస్థ ఈ ఎన్ సిరీస్ గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, లీకైన వివరాలు చూస్తుంటే భారత బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్​లో భారీ వాటాను దక్కించుకోవడానికి కంపెనీ పెద్ద ప్లానే వేసినట్లు అర్థమవుతోంది. ఇదే గనుక నిజమైతే, దేశంలోనే వన్‌ప్లస్ బ్రాండ్ నుంచి వచ్చే అత్యంత చౌకైన స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌గా ఇది రికార్డు సృష్టిస్తుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Smartphones Under 20000 : మొబైల్ ప్రియులకు పండగే.. రూ.20వేల లోపే వన్‌ప్లస్ సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లు!
    Home/News/Smartphones Under 20000 : మొబైల్ ప్రియులకు పండగే.. రూ.20వేల లోపే వన్‌ప్లస్ సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లు!
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