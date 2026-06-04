కొత్త టాటా టియాగో బేస్ వేరియంట్ (Smart): తక్కువ ధరలోనే లేటెస్ట్ ఫీచర్లు
టాటా మోటార్స్ తమ పాపులర్ హ్యాచ్బ్యాక్ 'టియాగో'ను 2026 ఎడిషన్ కోసం సరికొత్త డిజైన్, అదనపు భద్రతా ఫీచర్లతో అప్డేట్ చేసింది. కేవలం రూ. 4.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో లభించే దీని బేస్ వేరియంట్ 'స్మార్ట్' (Smart) లో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను ప్రామాణికంగా అందించడం విశేషం.
బడ్జెట్ ధరలో సురక్షితమైన, ఫీచర్ రిచ్ సిటీ కార్ల కోసం చూసే వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని టాటా మోటార్స్ సరికొత్త 2026 టాటా టియాగో (Tata Tiago) ను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. రూ. 4.69 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ కారు ఎంట్రీ లెవెల్ 'స్మార్ట్' వేరియంట్ అయినప్పటికీ, కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా ఎన్నో ఫీచర్లను జోడించింది. డిజిటల్ క్లస్టర్తో పాటు 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు ఇందులో ఉండటం విశేషం.
ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్
సాధారణంగా బేస్ వేరియంట్ కార్లు లుక్ పరంగా చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి, కానీ టియాగో స్మార్ట్ వేరియంట్ అలా అనిపించదు. ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో భాగంగా దీనికి సరికొత్త ఫ్రంట్ గ్రిల్ (ఫాసియా), బాడీ-కలర్ బంపర్స్ అందించారు.
లుక్ అండ్ స్టైలింగ్: కారు వెనుక భాగంలో ఎల్ఈడీ (LED) టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఇచ్చారు. కారుకు రగ్గడ్ లుక్ ఇవ్వడం కోసం 'కాస్మో గ్రెయిన్' టెక్స్చర్డ్ వీల్ ఆర్చ్ క్లాడింగ్ను ఉపయోగించారు.
పరిమితులు: బేస్ వేరియంట్ కాబట్టి ఇందులో హాలోజన్ హెడ్ల్యాంప్స్, స్టీల్ వీల్స్ మాత్రమే వస్తాయి. ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, డీఆర్ఎల్లు (DRLs), బాడీ-కలర్ ఓఆర్వీఎంలు (ORVMs) వంటివి పై వేరియంట్లలో మాత్రమే లభిస్తాయి.
ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు (Interior & Features)
కారు క్యాబిన్ లోపల సరికొత్త డ్యాష్బోర్డ్ను 'ఫ్యాబ్రిసియా లక్స్' ట్రిమ్తో డిజైన్ చేశారు. టాటా వారి కొత్త స్ట్రీరింగ్ వీల్తో పాటు ప్రయాణికులకు మంచి అండర్-థై సపోర్ట్ ఇచ్చే ప్రీమియం మెలంజ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఫ్రంట్ సీట్లను అమర్చారు.
కొత్త టియాగో బేస్ వేరియంట్ ప్రధాన ఫీచర్లు:
- డిజిటల్ ఐలాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
- టిల్ట్-అడ్జస్టబుల్ స్టీరింగ్ వీల్
- మ్యాన్యువల్ హెచ్వీఏసీ
- శాటిన్ క్రోమ్ ఇంటీరియర్ డోర్ హ్యాండిల్స్
- 12V పవర్ సాకెట్
ఈ వేరియంట్లో టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, ఇతర లగ్జరీ కన్వీనియన్స్ ఫీచర్లు ఉండవు. కస్టమర్లు అవసరమైతే వీటిని బయట లేదా అదనపు యాక్సెసరీస్గా ఫిట్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
రక్షణే పరమావధి - భద్రతా ప్రమాణాలు
ఈ కారులో అత్యంత చెప్పుకోదగ్గ హైలైట్ భద్రత. ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో బేస్ వేరియంట్ నుంచే 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను స్టాండర్డ్గా అందిస్తున్నారు.
దీనితో పాటు మరికొన్ని కీలక సేఫ్టీ ఫీచర్లు:
- ఈబీడీతో కూడిన ఏబీఎస్ (ABS with EBD), కార్నర్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (CSC)
- వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు
- ఐసోఫిక్స్ (ISOFIX) చైల్డ్ సీట్ యాంకర్లు
- ప్రయాణికులందరికీ త్రీ-పాయింట్ ఈఎల్ఆర్ (ELR) సీట్ బెల్టులు, సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్లు
ఇంజన్, పవర్ట్రెయిన్
టాటా టియాగో స్మార్ట్ వేరియంట్లో 1.2-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ను ఉపయోగించారు. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో జత చేయబడింది. రన్నింగ్ ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలనుకునే మైలేజ్ ప్రియుల కోసం ఈ బేస్ వేరియంట్ సీఎన్జీ (CNG) ఆప్షన్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More