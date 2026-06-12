Kane Williamson: క్రికెట్కు కేన్ విలియమ్సన్ గుడ్బై.. 48 సెంచరీలు, 6 డబుల్ సెంచరీలు, 19346 రన్స్.. ఓ శకం ముగిసింది
Kane Williamson: న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ దిగ్గజం కేన్ విలియమ్సన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు తక్షణమే రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. 16 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్కు ముగింపు పలుకుతూ, ప్రపంచ క్రికెట్లోని ‘ఫ్యాబ్-4’లో ఒకడైన విలియమ్సన్ నిష్క్రమించడంతో కివీస్ క్రికెట్లో ఒక స్వర్ణ శకం ముగిసింది.
Kane Williamson: క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తూ ఒక ఊహించని వార్త వెలువడింది. న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ హిస్టరీలోనే అత్యంత గొప్ప బ్యాటర్గా, క్లాస్ కెప్టెన్గా పేరొందిన కేన్ విలియమ్సన్ అన్ని ఫార్మాట్ల అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు తక్షణమే రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.
దీనితో అతని 16 ఏళ్ల అద్భుతమైన క్రికెట్ కెరీర్ కు తెరపడింది. గ్రౌండ్ లో ఎల్లప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉంటూ, జట్టును ముందుండి నడిపిన ఈ ‘కూల్ కెప్టెన్’ ఇకపై ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ల్లో కనిపించరనే వార్త అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది.
Fab Four Legend | ప్రపంచ క్రికెట్ను శాసించిన క్లాస్ బ్యాటర్
గత దశాబ్ద కాలంగా వరల్డ్ క్రికెట్ను శాసించిన జో రూట్, విరాట్ కోహ్లీ, స్టీవ్ స్మిత్ల సరసన 'ఫ్యాబ్ ఫోర్' (Fab Four) గ్రూప్లో విలియమ్సన్ ఒకరిగా గుర్తింపు పొందాడు. మోడ్రన్ క్రికెట్లో అద్భుతమైన టెక్నిక్, క్లాసిక్ షాట్లతో మూడు ఫార్మాట్లలోనూ కివీస్ బ్యాటింగ్ విభాగానికి అతడు వెన్నెముకగా నిలిచాడు.
35 ఏళ్ల ఈ కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్ తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో మొత్తం 19,346 అంతర్జాతీయ పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 48 సెంచరీలు, 6 డబుల్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. న్యూజిలాండ్ తరఫున అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డు కూడా విలియమ్సన్ పేరిటే ఉంది.
WTC Champions 2021 | ఐసీసీ ట్రోఫీ కల నెరవేర్చిన నాయకుడు
విలియమ్సన్ కేవలం గొప్ప బ్యాటర్ మాత్రమే కాదు.. అంతకంటే అద్భుతమైన వ్యూహకర్త. న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ చరిత్రలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే మైలురాయి 2021లో ఆవిష్కృతమైంది. అతని కెప్టెన్సీలోనే కివీస్ జట్టు భారత్ను ఓడించి తొలి ఐసీసీ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC) గెలుచుకుంది.
న్యూజిలాండ్కు అందివచ్చిన మొట్టమొదటి మేజర్ ఐసీసీ ప్రపంచ టైటిల్ ఇదే కావడం విశేషం. మైదానంలో ఆటగాళ్లు ఎంతటి ఒత్తిడిలో ఉన్నా, తన ప్రశాంత వదనంతో జట్టులో భరోసా నింపడం కేన్కు మాత్రమే సాధ్యమైంది.
"సరైన సమయంలోనే తప్పుకుంటున్నా": కేన్
"ఈ నిర్ణయం గురించి నేను కొంతకాలంగా ఆలోచిస్తున్నాను. గత కొన్ని రోజులుగా దీనిపై నాకు పూర్తి స్పష్టత వచ్చింది. రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడానికి ఇదే సరైన సమయమని భావిస్తున్నాను" అని కేన్ విలియమ్సన్ పేర్కొన్నాడు.
"న్యూజిలాండ్ జెర్సీ వేసుకుని ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్లోనూ నా వంద శాతం శ్రమను, అంకితభావాన్ని పెట్టాననే తృప్తి నాకుంది" అని అతడు సగర్వంగా చెప్పాడు. ఇలాంటి ఒక పెద్ద నిర్ణయాన్ని ఎవరి ఒత్తిడి లేకుండా, స్వచ్ఛందంగా తన సొంత షరతుల ప్రకారం తీసుకోవడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు విలియమ్సన్ తెలిపాడు.
ప్రస్తుత కివీస్ జట్టులో అద్భుతమైన ప్రతిభావంతులు ఉన్నారని, జట్టు భవిష్యత్తుపై తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు. "ఈ జట్టును నేను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాను. ఇన్నేళ్లు ఇందులో భాగమైనందుకు గర్వంగా ఉంది. నా గుండెల్లో కివీస్ జట్టుకు ఎప్పటికీ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది" అని అతడు ఎమోషనల్ అయ్యాడు.
Coach Rob Walter on Williamson | కివీస్ డీఎన్ఏలోనే ఆయన ముద్ర ఉంది
"కేన్తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావడం ఒక గొప్ప వరంగా భావిస్తున్నాను. ఆయన కేవలం ఒక అద్భుతమైన ఆటగాడు మాత్రమే కాదు, అంతకంటే గొప్ప వ్యక్తి" అని న్యూజిలాండ్ కోచ్ రాబ్ వాల్టర్ కొనియాడారు.
అతడు సాధించిన రికార్డులు, బ్యాటింగ్ నైపుణ్యాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కానీ జట్టు సంస్కృతిని, ఆట ప్రమాణాలను విలియమ్సన్ మార్చిన విధానం బ్లాక్క్యాప్స్ డీఎన్ఏలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుందని వాల్టర్ ప్రశంసించారు.
ప్రస్తుతం ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో ఉన్న న్యూజిలాండ్ జట్టు టెస్ట్ సిరీస్ ఆడుతోంది. రిటైర్మెంట్ అధికారికంగా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, ఈ సిరీస్లోని మిగిలిన మ్యాచ్ల నుంచి విలియమ్సన్ తప్పుకోనున్నాడు. అతని స్థానంలో రాబోయే కొత్త ఆటగాడి వివరాలను బోర్డు త్వరలోనే ప్రకటించనుంది.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
కేన్ విలియమ్సన్ రిటైర్మెంట్ నిజంగా వరల్డ్ క్రికెట్ లో ఒక పెద్ద వెలితిని మిగుల్చుతుంది. గ్రౌండ్ లో స్లెడ్జింగ్ లు, గొడవలు లేకుండా కూడా క్రికెట్ ను ఎంత హుందాగా ఆడవచ్చో నిరూపించిన 'జెంటల్మన్' అతడు.
విరాట్ కోహ్లీ, స్టీవ్ స్మిత్ లతో సమానమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న కేన్.. ఒత్తిడిలో కివీస్ జట్టును నడిపించిన తీరు ఎప్పటికీ రోల్ మోడల్. ఇంగ్లండ్ తో సిరీస్ మధ్యలోనే అతడు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం షాకింగ్ గా ఉన్నా, ఒక లెజెండ్ తన సొంత ఇష్టప్రకారం వీడ్కోలు పలకడం అతని క్లాస్ కు నిదర్శనం.
People Also Ask (FAQs)
కేన్ విలియమ్సన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో మొత్తం ఎన్ని పరుగులు చేశారు?
కేన్ విలియమ్సన్ తన 16 ఏళ్ల కెరీర్లో అన్ని ఫార్మాట్లు కలిపి మొత్తం 19,346 పరుగులు సాధించారు. ఇందులో 48 సెంచరీలు, 6 డబుల్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
కేన్ విలియమ్సన్ కెప్టెన్సీలో న్యూజిలాండ్ సాధించిన అతిపెద్ద విజయం ఏది?
విలియమ్సన్ సారథ్యంలో 2021లో న్యూజిలాండ్ జట్టు మొట్టమొదటి ఐసీసీ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC) టైటిల్ను గెలుచుకుంది. ఇది ఆ దేశ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యున్నత ఘనత.
క్రికెట్లో 'ఫ్యాబ్ ఫోర్' (Fab Four) అంటే ఎవరు?
గత దశాబ్ద కాలంలో ప్రపంచ క్రికెట్ను శాసించిన నలుగురు అత్యుత్తమ సమకాలీన బ్యాటర్లను 'ఫ్యాబ్ ఫోర్' అంటారు. ఇందులో కేన్ విలియమ్సన్ (న్యూజిలాండ్) తో పాటు విరాట్ కోహ్లీ (భారత్), స్టీవ్ స్మిత్ (ఆస్ట్రేలియా), జో రూట్ (ఇంగ్లండ్) ఉన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
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