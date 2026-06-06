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    Kohli: కోహ్లి ఫ్యాన్స్ కు షాక్..అఫ్గానిస్థాన్ తో వన్డే సిరీస్ కు దూరం..జట్టులోకి యువ హిట్టర్.. రోహిత్, హార్దిక్ అప్డేట్

    Kohli: గాయం కారణంగా అఫ్గానిస్థాన్‌తో జరగబోయే వన్డే సిరీస్‌కు రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ దూరమయ్యాడు. అతని స్థానంలో యువ హిట్టర్ జట్టులోకి వచ్చాడు. మరోవైపు రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా ఫిట్‌నెస్‌పై బీసీసీఐ (BCCI) కీలక అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.

    Published on: Jun 06, 2026 5:37 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Kohli: టీమ్‌ఇండియా క్రికెట్ అభిమానులకు, కోహ్లి ఫ్యాన్స్ కు భారీ షాక్. అఫ్గానిస్థాన్‌తో త్వరలో ప్రారంభం కానున్న మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్ నుంచి స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ గాయం కారణంగా తప్పుకున్నాడు. అతని స్థానంలో యువ ఎడమచేతి వాటం ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్‌ను భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) శనివారం (జూన్ 6) జట్టులోకి ఎంపిక చేసింది.

    కోహ్లి ఫ్యాన్స్ కు షాక్.. అఫ్గానిస్థాన్ తో వన్డే సిరీస్ కు దూరం
    కోహ్లి ఫ్యాన్స్ కు షాక్.. అఫ్గానిస్థాన్ తో వన్డే సిరీస్ కు దూరం

    కోహ్లీ గాయం వెనుక అసలు కథ

    మే 31న జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 (IPL 2026) ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) తలపడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ హై-టెన్షన్ మ్యాచ్‌లో ఆర్‌సీబీ తరఫున ఆడుతున్న సమయంలోనే కోహ్లీకి తీవ్రమైన తొడకండరాల గాయం (హ్యామ్‌స్ట్రింగ్) అయింది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో 16 మ్యాచ్‌ల్లో 165.85 స్ట్రైక్ రేట్‌తో ఒక సెంచరీ, ఐదు హాఫ్ సెంచరీలతో ఏకంగా 675 పరుగులు చేసి టాప్ ఫామ్‌లో ఉన్న కోహ్లీ.. ఈ దురదృష్టకర గాయం కారణంగా అఫ్గాన్ సిరీస్‌కు దూరం కావాల్సి వచ్చింది.

    కాంబినేషన్ పై ఎఫెక్ట్

    విరాట్ కోహ్లీ దూరం కావడం టీమ్ ఇండియా టాప్-ఆర్డర్ కాంబినేషన్‌ను పూర్తిగా మార్చేయనుంది. కోహ్లీ సాధారణంగా వన్డేల్లో ఇన్నింగ్స్ యాంకర్ పాత్ర పోషిస్తాడు. కానీ అతని స్థానంలో జైస్వాల్ రాకతో పవర్‌ప్లేలో రోహిత్ శర్మతో కలిసి లెఫ్ట్-రైట్ కాంబినేషన్ లభించనుంది. ఇది టీమ్‌ఇండియా అగ్రెసివ్ బ్యాటింగ్ శైలికి ప్లస్ కానుంది.

    యశస్వి జైస్వాల్‌కు బంపర్ ఛాన్స్

    యశస్వి జైస్వాల్ ప్రస్తుతం భారత వన్డే జట్టులో రెగ్యులర్ సభ్యుడిగా లేడు. 2025 ప్రారంభంలో వన్డేల్లోకి అరంగేట్రం చేసిన జైస్వాల్, ఇప్పటివరకు కేవలం నాలుగు వన్డేలు మాత్రమే ఆడాడు. అతను చివరిగా 2025 డిసెంబర్‌లో దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో విశాఖపట్నం వేదికగా అజేయంగా 116 పరుగులు చేయడం విశేషం. పవర్‌ప్లేలో దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేసి జట్టుకు భారీ ఆరంభాలు ఇవ్వగల సామర్థ్యం జైస్వాల్ సొంతం.

    రోహిత్, హార్దిక్ ఫిట్‌నెస్‌పై ఉత్కంఠ

    మరోవైపు సీనియర్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యాల ఫిట్‌నెస్ క్లియరెన్స్ కోసం బోర్డు ఇంకా ఎదురుచూస్తోందని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా తెలిపాడు. ఐపీఎల్ 2026 సమయంలో ముంబై ఇండియన్స్‌కు చెందిన ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లు గాయపడ్డారు. హార్దిక్ పాండ్యా వెన్నునొప్పితో బాధపడుతుండగా, రోహిత్ శర్మ ఏప్రిల్‌లో ఆర్‌సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో హ్యామ్‌స్ట్రింగ్ గాయానికి గురయ్యాడు.

    అఫ్గాన్ తో వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్

    మ్యాచ్ తేదీ వేదిక సమయం (IST)

    1వ వన్డే జూన్ 13, 2026 ధర్మశాల మధ్యాహ్నం 1:30

    2వ వన్డే జూన్ 17, 2026 లక్నో మధ్యాహ్నం 1:30

    3వ వన్డే జూన్ 20, 2026 చెన్నై మధ్యాహ్నం 1:30

    People Also Ask (FAQ)

    ప్రశ్న: అఫ్గానిస్థాన్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు విరాట్ కోహ్లీ ఎందుకు దూరమయ్యాడు?

    సమాధానం: మే 31న జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) తరఫున ఆడుతున్నప్పుడు కోహ్లీకి తొడకండరాల గాయం (Hamstring Injury) అయింది. ఈ గాయం తీవ్రత కారణంగానే అతను ఈ సిరీస్‌కు దూరమయ్యాడు.

    ప్రశ్న: వన్డే జట్టులో కోహ్లీ స్థానాన్ని ఎవరు భర్తీ చేశారు?

    సమాధానం: విరాట్ కోహ్లీ స్థానంలో యువ ఎడమచేతి వాటం ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్‌ను బీసీసీఐ సెలెక్టర్లు ఎంపిక చేశారు.

    ప్రశ్న: రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉన్నారు?

    సమాధానం: వారు తమ గాయాల (Hamstring & Back Injury) నుంచి కోలుకోవడానికి బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (CoE - Center of Excellence) లో పునరావాస (Rehab) ప్రక్రియలో ఉన్నారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/News/Kohli: కోహ్లి ఫ్యాన్స్ కు షాక్..అఫ్గానిస్థాన్ తో వన్డే సిరీస్ కు దూరం..జట్టులోకి యువ హిట్టర్.. రోహిత్, హార్దిక్ అప్డేట్
    Home/News/Kohli: కోహ్లి ఫ్యాన్స్ కు షాక్..అఫ్గానిస్థాన్ తో వన్డే సిరీస్ కు దూరం..జట్టులోకి యువ హిట్టర్.. రోహిత్, హార్దిక్ అప్డేట్
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