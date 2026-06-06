Kohli: కోహ్లి ఫ్యాన్స్ కు షాక్..అఫ్గానిస్థాన్ తో వన్డే సిరీస్ కు దూరం..జట్టులోకి యువ హిట్టర్.. రోహిత్, హార్దిక్ అప్డేట్
Kohli: గాయం కారణంగా అఫ్గానిస్థాన్తో జరగబోయే వన్డే సిరీస్కు రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ దూరమయ్యాడు. అతని స్థానంలో యువ హిట్టర్ జట్టులోకి వచ్చాడు. మరోవైపు రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా ఫిట్నెస్పై బీసీసీఐ (BCCI) కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
Kohli: టీమ్ఇండియా క్రికెట్ అభిమానులకు, కోహ్లి ఫ్యాన్స్ కు భారీ షాక్. అఫ్గానిస్థాన్తో త్వరలో ప్రారంభం కానున్న మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ నుంచి స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ గాయం కారణంగా తప్పుకున్నాడు. అతని స్థానంలో యువ ఎడమచేతి వాటం ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ను భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) శనివారం (జూన్ 6) జట్టులోకి ఎంపిక చేసింది.
కోహ్లీ గాయం వెనుక అసలు కథ
మే 31న జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 (IPL 2026) ఫైనల్ మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) తలపడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ హై-టెన్షన్ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ తరఫున ఆడుతున్న సమయంలోనే కోహ్లీకి తీవ్రమైన తొడకండరాల గాయం (హ్యామ్స్ట్రింగ్) అయింది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో 16 మ్యాచ్ల్లో 165.85 స్ట్రైక్ రేట్తో ఒక సెంచరీ, ఐదు హాఫ్ సెంచరీలతో ఏకంగా 675 పరుగులు చేసి టాప్ ఫామ్లో ఉన్న కోహ్లీ.. ఈ దురదృష్టకర గాయం కారణంగా అఫ్గాన్ సిరీస్కు దూరం కావాల్సి వచ్చింది.
కాంబినేషన్ పై ఎఫెక్ట్
విరాట్ కోహ్లీ దూరం కావడం టీమ్ ఇండియా టాప్-ఆర్డర్ కాంబినేషన్ను పూర్తిగా మార్చేయనుంది. కోహ్లీ సాధారణంగా వన్డేల్లో ఇన్నింగ్స్ యాంకర్ పాత్ర పోషిస్తాడు. కానీ అతని స్థానంలో జైస్వాల్ రాకతో పవర్ప్లేలో రోహిత్ శర్మతో కలిసి లెఫ్ట్-రైట్ కాంబినేషన్ లభించనుంది. ఇది టీమ్ఇండియా అగ్రెసివ్ బ్యాటింగ్ శైలికి ప్లస్ కానుంది.
యశస్వి జైస్వాల్కు బంపర్ ఛాన్స్
యశస్వి జైస్వాల్ ప్రస్తుతం భారత వన్డే జట్టులో రెగ్యులర్ సభ్యుడిగా లేడు. 2025 ప్రారంభంలో వన్డేల్లోకి అరంగేట్రం చేసిన జైస్వాల్, ఇప్పటివరకు కేవలం నాలుగు వన్డేలు మాత్రమే ఆడాడు. అతను చివరిగా 2025 డిసెంబర్లో దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్లో విశాఖపట్నం వేదికగా అజేయంగా 116 పరుగులు చేయడం విశేషం. పవర్ప్లేలో దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేసి జట్టుకు భారీ ఆరంభాలు ఇవ్వగల సామర్థ్యం జైస్వాల్ సొంతం.
రోహిత్, హార్దిక్ ఫిట్నెస్పై ఉత్కంఠ
మరోవైపు సీనియర్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యాల ఫిట్నెస్ క్లియరెన్స్ కోసం బోర్డు ఇంకా ఎదురుచూస్తోందని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా తెలిపాడు. ఐపీఎల్ 2026 సమయంలో ముంబై ఇండియన్స్కు చెందిన ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లు గాయపడ్డారు. హార్దిక్ పాండ్యా వెన్నునొప్పితో బాధపడుతుండగా, రోహిత్ శర్మ ఏప్రిల్లో ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్లో హ్యామ్స్ట్రింగ్ గాయానికి గురయ్యాడు.
అఫ్గాన్ తో వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్
మ్యాచ్ తేదీ వేదిక సమయం (IST)
1వ వన్డే జూన్ 13, 2026 ధర్మశాల మధ్యాహ్నం 1:30
2వ వన్డే జూన్ 17, 2026 లక్నో మధ్యాహ్నం 1:30
3వ వన్డే జూన్ 20, 2026 చెన్నై మధ్యాహ్నం 1:30
People Also Ask (FAQ)
ప్రశ్న: అఫ్గానిస్థాన్తో వన్డే సిరీస్కు విరాట్ కోహ్లీ ఎందుకు దూరమయ్యాడు?
సమాధానం: మే 31న జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) తరఫున ఆడుతున్నప్పుడు కోహ్లీకి తొడకండరాల గాయం (Hamstring Injury) అయింది. ఈ గాయం తీవ్రత కారణంగానే అతను ఈ సిరీస్కు దూరమయ్యాడు.
ప్రశ్న: వన్డే జట్టులో కోహ్లీ స్థానాన్ని ఎవరు భర్తీ చేశారు?
సమాధానం: విరాట్ కోహ్లీ స్థానంలో యువ ఎడమచేతి వాటం ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ను బీసీసీఐ సెలెక్టర్లు ఎంపిక చేశారు.
ప్రశ్న: రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉన్నారు?
సమాధానం: వారు తమ గాయాల (Hamstring & Back Injury) నుంచి కోలుకోవడానికి బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (CoE - Center of Excellence) లో పునరావాస (Rehab) ప్రక్రియలో ఉన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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