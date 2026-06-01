Virat Kohli : 37ఏళ్ల ‘కుర్రాడు’.. దుమ్మురేపాడు- ఐపీఎల్ ఫైనల్లో కింగ్ కోహ్లీ విశ్వరూపం!
IPL 2026 final : విరాట్ కోహ్లీ దుమ్మురేపాడు! ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్లో విన్నింగ్ 6 కొట్టి గుజరాత్ టైటాన్స్పై ఆర్సీబీని గెలిపించాడు. అనంతరం తన ఆట గురించి, జట్టు గురించి మాట్లాడాడు. ఆ వివరాలు..
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 గ్రాండ్ ఫైనల్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ (జీటీ) జట్టును 5 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసి వరుసగా రెండోసారి ఐపీఎల్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ముంబై ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తర్వాత బ్యాక్-టు-బ్యాక్ ఐపీఎల్ టైటిల్స్ గెలిచిన మూడొవ జట్టుగా రజత్ పటిదార్ సేన రికార్డు సృష్టించింది.
గుజరాత్ నిర్దేశించిన 156 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆర్సీబీ మరో 12 బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించింది. రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ 75 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి జట్టుకు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు. లీగ్లోకి అడుగుపెట్టిన 19 ఏళ్ల తర్వాత తన కెరీర్లోనే అత్యంత వేగవంతమైన ఐపీఎల్ హాఫ్ సెంచరీ (25 బంతుల్లో) బాదిన కోహ్లీకి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కింది.
కోట్లాది మంది ఆర్సీబీ అభిమానుల దశాబ్దాల నిరీక్షణ గత ఏడాది తీరగా.. ఈ ఏడాది కూడా బెంగళూరు ఆటగాళ్లు అదే జోరును కొనసాగించి లీగ్ను తమ గుప్పిట్లోకి తెచ్చుకున్నారు. ఆర్సీబీ బౌలర్ల ధాటికి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 155 పరుగులకే పరిమితమైంది.
ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ హైలైట్స్, విరాట్ కోహ్లీ ఎమోషనల్ కామెంట్స్ ఇక్కడ చూద్దాము..
'పవర్ప్లేలోనే ఆటను ముగించాలనుకున్నాం'
లక్ష్య ఛేదనలో విరాట్ కోహ్లీ, వెంకటేష్ అయ్యర్ జోడీ ఆర్సీబీ ఇన్నింగ్స్ను మెరుపు వేగంతో ప్రారంభించింది. కేవలం 4 ఓవర్లలోనే జట్టు స్కోరును 50 దాటించారు.
మ్యాచ్ అనంతరం రవిశాస్త్రితో మాట్లాడిన కోహ్లీ.. తమ వ్యూహాన్ని వెల్లడించాడు:
"డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోనే నేను వెంకటేష్ అయ్యర్తో ఒకటే చెప్పాను.. మనం పవర్ప్లేలోనే మ్యాచ్ను మన వైపు తిప్పేయాలి. పెద్ద మ్యాచ్లలో వికెట్లు పడితే రన్ రేట్ పెరిగి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అందుకే మొదటి నుంచే బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాం," అని కోహ్లీ చెప్పాడు. మధ్యలో ఆర్సీబీ వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయినా.. కోహ్లీ ఒక ఎండ్లో నిలబడి 18 ఓవర్లలోనే (156/5) మ్యాచ్ను ముగించాడు.
19 ఏళ్ల నిరీక్షణ.. కెరీర్ బెస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ!
37 ఏళ్ల వయసులోనూ కుర్రాళ్లకు పోటీగా కోహ్లీ ఈ సీజన్లో 650 కంటే ఎక్కువ పరుగులు సాధించి ఆర్సీబీని ముందుండి నడిపించాడు.
రబడాను ఊచకోత కోసిన కింగ్: గుజరాత్ ప్రధాన పేసర్, పర్పుల్ క్యాప్ హోల్డర్ కాగిసో రబడా వేసిన 6 బంతుల్లో కోహ్లీ ఏకంగా 25 పరుగులు రాబట్టి మ్యాచ్ను ఏకపక్షం చేశాడు. ఇన్నింగ్స్ మధ్యలో కండరాలు పట్టేసినా నొప్పిని భరిస్తూ క్రీజులోనే ఉండి విన్నింగ్ షాట్ కొట్టాడు.
మార్పు తప్పలేదు: 2008 నుంచి ఐపీఎల్ ఆడుతున్న కోహ్లీ.. తన కెరీర్లోనే అత్యంత వేగవంతమైన అర్ధశతకాన్ని (25 బంతుల్లోనే 50) ఈ ఫైనల్లోనే నమోదు చేయడం విశేషం. దీనిపై కోహ్లీ స్పందిస్తూ.. "నేటి ఆధునిక టీ20 క్రికెట్లో యువ ఆటగాళ్లు మనల్ని నిరంతరం పుష్ చేస్తుంటారు. ఆ అదనపు 20-30 పరుగుల కోసం నా ఆటను కాదు, నా మైండ్సెట్ను మార్చుకున్నాను. ప్రత్యర్థి జట్టులోని అత్యుత్తమ బౌలర్లను టార్గెట్ చేయడమే నా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను," అని నవ్వుతూ పేర్కొన్నాడు.
ప్రత్యర్థి జెర్సీ ఏదైతే మాకేంటి?
"ట్రోఫీ గెలిచే వేళ క్రీజులో ఉండాలనే నా కల నిజమైంది"
"మనం ఐపీఎల్ గెలిచేటప్పుడు నేనే క్రీజులో ఉండి విన్నింగ్ రన్స్ కొట్టాలని ఎన్నో సార్లు కలలు కన్నాను. ఈ రాత్రి అది సాధ్యమైంది. ఫైనల్కు ముందు మా జట్టు చాలా రిలాక్స్గా, నమ్మకంగా ఉంది. చాలా మంది మమ్మల్ని ఫైనల్లో ఏ జట్టుతో ఆడాలనుకుంటున్నారు అని అడిగారు. మాకు ఎవరైతే ఏంటి? ప్రత్యర్థి ఏ జెర్సీ వేసుకున్నా మాకు అనవసరం, మేము మా క్రికెట్పైనే ఫోకస్ పెట్టాం. మేము ఏ జట్టును పోక్ చేయము. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మా సీనియర్ ఆటగాళ్ల అనుభవం ఏంటో చూపించాము," అని కోహ్లీ గర్వంగా చెప్పాడు.
ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ ఆర్సీబీ వర్సెస్ జీటీ- మ్యాచ్ స్కోరు బోర్డు..
గుజరాత్ టైటాన్స్: 155/8 (20 ఓవర్లు) - రాసిఖ్ సలామ్ దార్ 3/??, జోష్ హేజిల్వుడ్ 2/??, భువనేశ్వర్ కుమార్ 2/??.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: 156/5 (18 ఓవర్లు) - విరాట్ కోహ్లీ 75* (అజేయం), వెంకటేష్ అయ్యర్ (మెరుపు ఇన్నింగ్స్).
గత ఏడాది తొలి టైటిల్ గెలిచిన ఆర్సీబీ.. ఈసారి డిఫెండింగ్ ఛాంపి హోదాలో బరిలోకి దిగి ట్రోఫీని నిలబెట్టుకోవడం ద్వారా తానేంటో నిరూపించుకుంది. బెంగళూరు వీధులు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లు ప్రస్తుతం 'ఆర్సీబీ.. ఆర్సీబీ' నినాదాలతో హోరెత్తిపోతున్నాయి.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.