    RCB vs GT : విరాట్ కోహ్లీ నిలబడితే చాలు- ఆర్సీబీదే ట్రోఫీ! గుజరాత్​పై అదిరే ఫామ్..

    Virat Kohli : ఐపీఎల్​ 2026 ఫైనల్​ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అందరి చూపు విరాట్​ కోహ్లీపైనే ఉంది. కోహ్లీ నిలబడితే చాలు ట్రోఫీ ఆర్సీబీ చేతికి చిక్కుతుందని అనుకుంటున్నారు. గుజరాత్​పై కోహ్లీకి మంచి ఫామ్ ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    May 31, 2026, 17:02:20 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Virat Kohli RCB 2026 : ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ పోరుకు సమయం ఆసన్నమైంది. అహ్మదాబాద్‌లోని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియం 'నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం' వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ), గుజరాత్ టైటాన్స్ (జీటీ) జట్లు తమ రెండొవ ఐపీఎల్ టైటిల్ కోసం తలపడనున్నాయి. ఎప్పటిలాగే ఈ మెగా ఫైనల్​లో అందరి కళ్లూ ఆర్సీబీ రన్ మెషీన్, 'కింగ్' విరాట్ కోహ్లీ పైనే ఉన్నాయి. ఈ సీజన్ అంతటా ఆర్సీబీకి అత్యంత నమ్మకమైన ఆటగాడిగా నిలిచిన కోహ్లీ.. గుజరాత్ టైటాన్స్‌పై అసాధారణ రికార్డును కలిగి ఉండటం మరొక ప్లస్​ పాయింట్. ఈ రాత్రి జరగబోయే తుది పోరులో గుజరాత్ బౌలింగ్ అటాక్‌ను కోహ్లీ ఎలా ఎదుర్కొంటాడనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

    ఆర్సీబీ కీ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ.. (PTI)

    ఈ సీజన్‌లో విరాట్ కోహ్లీ తన పాత 'యాంకర్' రోల్‌ను పూర్తిగా పక్కనబెట్టి, మొదటి బంతి నుంచే బౌండరీలతో విరుచుకుపడుతున్నాడు.

    ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ గణాంకాలు, రబడాతో పోటీ, రికార్డుల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాము..

    1. గుజరాత్ టైటాన్స్‌పై కోహ్లీ 'విశ్వరూపం'!

    ఐపీఎల్ చరిత్రలో గుజరాత్ టైటాన్స్‌పై కోహ్లీ సాధించినంత విజయాన్ని మరే ఇతర బ్యాటర్ సాధించలేదు!

    భారీ రికార్డు: గుజరాత్‌పై ఆడిన 9 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో కోహ్లీ 71.85 అద్భుతమైన సగటుతో, 153.82 స్ట్రైక్ రేట్‌తో ఏకంగా 503 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 4 హాఫ్ సెంచరీలు, 2023 సీజన్‌లో కొట్టిన ఒక గుర్తుండిపోయే సెంచరీ ఉన్నాయి.

    ఏప్రిల్​ 30, 2022 నుంచి మే 26, 2026 వరకు జీటీపై జరిగిన 9 మ్యాచుల్లో విరాట్​ కోహ్లీ వరుసగా 58, 73, 101, 70, 42, 7, 81, 28, 43 రన్స్ చేశాడు.

    హిస్టారికల్ మైల్‌స్టోన్: ఈ వారంలోనే జరిగిన క్వాలిఫైయర్ 1 మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌పై కోహ్లీ 43 పరుగులు చేసి జీటీపై 500 పరుగుల మార్కును దాటాడు. అదే ఇన్నింగ్స్ ద్వారా ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే వరుసగా 4 సీజన్లలో (2023, 2024, 2025, 2026) 600 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పరుగులు చేసిన ఏకైక బ్యాటర్‌గా చరిత్ర సృష్టించాడు. మొత్తం మీద ఐపీఎల్‌లో 600+ రన్స్ సాధించడం కోహ్లీకి ఇది 6వ సారి.

    2. విరాట్ కోహ్లీ వర్సెస్ కాగిసో రబడా: అసలైన ఫైట్ ఇదే!

    మైదానంలో కోహ్లీ, గుజరాత్ పేసర్ కాగిసో రబడా ఎదురెదురు పడితే అది క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు ప్యూర్ 'బాక్సాఫీస్' వినోదాన్ని ఇస్తుంది.

    లీగ్ స్టేజ్ హైలైట్: ఈ సీజన్ లీగ్ మ్యాచ్‌లో రబడా బౌలింగ్‌లో కోహ్లీ వరుసగా 5 ఫోర్లు కొట్టి స్టేడియాన్ని ఊపేశాడు. అయితే, అదే ఓవర్లో ఒక షార్ట్ డెలివరీతో కోహ్లీని రబడా అవుట్ చేసి దానికి ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడు.

    పవర్ ప్లే టాస్క్: ప్రస్తుతం పర్పుల్ క్యాప్ హోల్డర్‌గా (28 వికెట్లు) ఉన్న రబడా, పవర్‌ప్లేలో కోహ్లీని అవుట్ చేయడమే కాకుండా అతడి రన్ రేట్‌ను కట్టడి చేయగలడా అనేది ఇక్కడ పెద్ద ప్రశ్న. అహ్మదాబాద్ పిచ్ సాధారణంగా బ్యాటర్లకు అనుకూలిస్తుంది కాబట్టి, కోహ్లీ క్రీజులో సెట్ అయితే గుజరాత్ బౌలర్లకు తిప్పలు తప్పవు.

    3. ఆర్సీబీ బ్యాక్-టు-బ్యాక్ టైటిల్ కల..

    ఈ సీజన్‌లో కోహ్లీ గణాంకాలు: ఈ ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో కోహ్లీ ఇప్పటివరకు ఆడిన 15 ఇన్నింగ్స్‌లలో 50.00 సగటుతో, 164.38 అద్భుతమైన స్ట్రైక్ రేట్‌తో సరిగ్గా 600 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక సెంచరీ (105* వర్సెస్ కేకేఆర్), 4 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. కోహ్లీ కెరీర్‌లోనే ఒక సీజన్‌లో నమోదైన బెస్ట్ స్ట్రైక్ రేట్ ఇదే కావడం విశేషం.

    అయితే కోహ్లీకి ఈసారి ఆరెంజ్​ క్యాప్ దక్కడం దాదాపు అసాధ్యమనే చెప్పాలి. 15ఏళ్ల యువ సంచలనం వైభవ్​ సూర్యవంశీ 776 పరుగులతో టాప్​లో ఉన్నాడు. జీటీ ప్లేయర్లు గిల్, సుదర్శన్​లు అతనికి గట్టి ఫైట్​ ఇస్తున్నారు. కోహ్లీ మాత్రం ప్రస్తుతం 6వ స్థానంలో ఉన్నాడు. సూర్యవంశీ స్కోర్​ని బీట్​ చేయాలంటే.. కోహ్లీ ఒక్క మ్యాచ్​లో 177 రన్స్​ చేయాలి.

    ఏదేమైనా, ఆర్సీబీ జట్టు వరుసగా రెండొవ ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ముద్దాడాలన్నా, కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ చరిత్ర సృష్టించాలన్నా.. ఓపెనర్​గా విరాట్ కోహ్లీ ఇచ్చే స్టార్ట్ అత్యంత కీలకం కానుంది. ఒకవేళ మహ్మద్ షమీ, రబడాల కొత్త బంతిని తట్టుకుని కోహ్లీ నిలబడితే, ఆర్సీబీ మిడిలార్డర్ స్వేచ్ఛగా ఆడి భారీ స్కోరు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది.

    మరోవైపు గుజరాత్ టైటాన్స్ ట్రోఫీ గెలవాలంటే కోహ్లీని వీలైనంత త్వరగా పెవిలియన్ చేర్చాలని క్రికెట్​ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/Entertainment/RCB Vs GT : విరాట్ కోహ్లీ నిలబడితే చాలు- ఆర్సీబీదే ట్రోఫీ! గుజరాత్​పై అదిరే ఫామ్..
