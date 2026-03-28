RCB : డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో తొలిసారి విరాట్ కోహ్లీ ఆర్సీబీ- ఐపీఎల్ 2026 ట్రోఫీ దక్కేనా?
ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభానికి ఇంకొన్ని గంటలే ఉంది! మరి డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలో దిగుతున్న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్ ఈసారి ఎలా ఉంది? జట్టు బలాలు- బలహీనతలు ఏంటి? డీప్ ఎనాలసిస్ని ఇక్కడ చూసేయండి..
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు, విరాట్ కోహ్లీకి, ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్కి ఐపీఎల్ 2026 ఎంతో ప్రత్యేకం! ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఈ జట్టు తొలిసారిగా ‘డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్’ హోదాలో బరిలో దిగుతోంది. మరి ఆర్సీబీ తన హోదాను నిలబెట్టుకుని వరుసగా రెండోసారి కప్పు కొట్టగలుగుతుందా?
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తన జట్టును పెద్దగా మార్చలేదు. టైటిల్ గెలిచిన పాత కోర్ టీమ్నే నమ్ముకున్నారు, కేవలం కొద్దిమంది కొత్త ఆటగాళ్లను మాత్రమే చేర్చుకుని జట్టు రూపాన్ని కాపాడుకున్నారు. పైకి చూస్తే ఇది బలంగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఈ కొనసాగింపు అన్ని వేదికలు, పరిస్థితుల్లోనూ సరైన సమతుల్యతను ఇస్తుందా అనేది ప్రధాన ప్రశ్న.
ఐపీఎల్ 2026 ఆరంభ sమ్యాచ్కి (ఆర్సీబీ వర్సెస్ ఎస్ఆర్హెచ్)కి ఇంకొన్ని గంటల సమయమే ఉన్న నేపథ్యంలో.. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బలాలు, బలహీనతలతో పాటు పూర్తి ఎనాలసిస్ని ఇక్కడ చూసేయండి..
ఆర్సీబీ జట్టు - ఐపీఎల్ 2026..
(వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల యశ్ దయాల్ ఈ టోర్నీలో భాగం కావడం లేదు)
ఐపీఎల్ 2026లో ఆర్సీబీ బలాలు..
- ఒకటి కంటే ఎక్కువ మార్గాల్లో గెలిపించగల బ్యాటింగ్ యూనిట్:
ఈ బ్యాటింగ్ గ్రూప్లో కేవలం స్టార్ ఆటగాళ్లు మాత్రమే ఉండటం గొప్ప విషయం కాదు, దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది. విరాట్ కోహ్లీ టాప్ ఆర్డర్లో నియంత్రణను, వేగాన్ని అందిస్తాడు. ఫిల్ సాల్ట్ పవర్ప్లేలో అగ్రెసివ్ పవర్ను జోడిస్తాడు. కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ మిడిల్ ఓవర్లలో అత్యంత కీలకమైన బ్యాటర్, ముఖ్యంగా అతను స్పిన్ను కేవలం అడ్డుకోవడం కాకుండా స్కోర్ చేయగలడు. జితేష్ శర్మ మిడిల్ ఆర్డర్లో వేగంగా ఆడే వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్. టిమ్ డేవిడ్, రోమారియో షెపర్డ్ ఇన్నింగ్స్ చివరలో స్కోరును మరింత వేగవంతం చేస్తాడు.
ఆర్సీబీ ప్రతి మ్యాచ్లో ఒకే బ్యాటర్ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ పరిస్థితికైనా వారు అలవోకగా సర్దుబాటు చేసుకోగలరు.
2. నిలకడ వారికి నిజమైన ప్రత్యర్థి!
చాలా జట్లు నిలకడ గురించి మాట్లాడుతాయి, కానీ ఆర్సీబీ దాని చుట్టూ జట్టును నిర్మించింది. టైటిల్ గెలిచిన జట్టు నుంచి 17 మంది ఆటగాళ్లను అట్టిపెట్టుకోవడం అనేది కేవలం భావోద్వేగంతో చేసిన ప్లాన్ కాదు. ఇది ఆటగాళ్ల పాత్రలపై స్పష్టతను ఇస్తుంది. రజత్ పాటిదార్ కెప్టెన్గా, ఫ్లవర్ కోచ్గా కొనసాగుతున్నారు. దీనివల్ల ఆర్సీబీ చాలా తక్కువ అంతర్గత ప్రశ్నలతో సీజన్ను ప్రారంభిస్తోంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్కు ఇది ఒక పెద్ద నిర్మాణపరమైన ప్రయోజనం.
3. అంతరాయాలను తట్టుకునే ఫ్లెక్సిబులిటీ
మంచి ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ ఉండటం సాధారణం, కానీ గాయాలు లేదా ఫామ్ దెబ్బతిన్నప్పుడు కూడా జట్టు గుర్తింపు కోల్పోకుండా ఉండటమే అసలైన విజయం. ఇప్పుడు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఆ విషయంలో బలంగా ఉంది. బెథెల్ బ్యాటింగ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీని, అదనపు స్పిన్ ఆప్షన్ను ఇస్తాడు. కాక్స్ వికెట్ కీపింగ్ బ్యాకప్ ఇస్తాడు. డఫీ, తుషార విదేశీ వేగ బౌలింగ్ ప్రత్యామ్నాయాలుగా ఉన్నారు. వెంకటేష్ అయ్యర్ భారతీయ బ్యాటింగ్ ఆప్షన్గా జట్టుకు బలాన్ని ఇస్తారు.
ఐపీఎల్ 2026లో ఆర్సీబీ బలహీనతలు..
- బౌలింగ్ అటాక్ ఇంకా హేజిల్వుడ్పైనే ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంది:
ఇది ఈ జట్టులో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న సమస్య. జోష్ హేజిల్వుడ్ కేవలం ఒక విదేశీ పేసర్ మాత్రమే కాదు, ఆర్సీబీకి అవసరమైన కంట్రోల్, నమ్మకాన్ని ఇచ్చే కీలక బౌలర్. అతను అందుబాటులో ఉంటే బౌలింగ్ పూర్తిస్థాయిలో ఉంటుంది, లేకపోతే స్థాయి తగ్గుతుంది. సీజన్ ప్రారంభంలో అతను అందుబాటులో లేకపోవడం ఆర్సీబీకి ఒక లోటు.
2. విదేశీ ఆప్షన్లు ఎక్కువగా ఉండటం ఎంపికలో ఇబ్బంది కావచ్చు!
ఫిల్ సాల్ట్ ఖాయం అనుకుంటే, టిమ్ డేవిడ్, షెపర్డ్ కూడా బలమైన పోటీదారులు. హేజిల్వుడ్ ఫిట్గా ఉంటే నాలుగో ప్లేయర్గా వస్తారు. అప్పుడు బెథెల్, కాక్స్ వంటి ఉపయోగకరమైన ఆటగాళ్లు బయట కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. ఎంపికలో ఈ సందిగ్ధత వల్ల సరైన కాంబినేషన్ను సెట్ చేసుకోవడానికి ఆర్సీబీకి ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు.
3. చిన్నస్వామి స్టేడియం సవాల్!
ఏ జట్టుకైనా హోం గ్రౌండ్ పాజిటివ్ అవుతుంది. కానీ ఆర్సీబీ పరిస్థితి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు. స్వదేశీ మైదానంలో బ్యాటింగ్ ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, బౌలింగ్లో ఏ చిన్న లోపం ఉన్నా ఇక్కడ ప్రత్యర్థులు శిక్షిస్తారు. ఆర్సీబీ వద్ద ఇప్పుడు మంచి ఆప్షన్లు ఉన్నప్పటికీ, వారి హోం కండిషన్స్ చాలా క్లీన్ బౌలింగ్ నిర్మాణాన్ని కోరుతాయి.
4. అవకాశాలు - ముప్పులు
జాకబ్ బెథెల్: ఇతను జట్టులో అతిపెద్ద స్టార్ కాకపోవచ్చు, కానీ జట్టు సమతుల్యతను అత్యంత ప్రభావితం చేసే ఆటగాడు! ఇతను గనుక క్లిక్ అయితే ఆర్సీబీ ఎక్స్ప్లోజివ్ జట్టుగా మారుతుంది.
జాకబ్ డఫీ: హేజిల్వుడ్ లేని సమయంలో డఫీ తన సత్తా చాటడానికి ఇది గొప్ప అవకాశం.
పటిష్టమైన పునాది: గత సీజన్ గెలవడం ఒక అద్భుతం కాదని, అది ఒక సుస్థిరమైన జట్టు ఆరంభమని నిరూపించే అవకాశం పాటిదార్కు ఉంది.
ముప్పు: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రారంభంలో హేజిల్వుడ్ లేకపోవడంతో బౌలింగ్ కాంబినేషన్ సెట్ కాక ముందే పాయింట్లు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా ఉండటం వల్ల ప్రత్యర్థులు మరింత పకడ్బందీగా వస్తారు, ఇది ఒక భిన్నమైన ఒత్తిడి.
ఐపీఎల్ 2026- ఆర్సీబీ బెస్ట్ ప్లేయింగ్ ఎలెవన్..
విరాట్ కోహ్లీ, ఫిల్ సాల్ట్/జాకబ్ బెథెల్, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), కృనాల్ పాండ్యా, టిమ్ డేవిడ్, రోమారియో షెపర్డ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, సుయాష్ శర్మ, రసిఖ్ దార్.
ఇంపాక్ట్ సబ్: జోష్ హేజిల్వుడ్/జాకబ్ డఫీ
ఐపీఎల్ 2026- ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే..
ఐపీఎల్ 2026లో ఆర్సీబీ అత్యంత పటిష్టమైన జట్లలో ఒకటి. టైటిల్ను నిలబెట్టుకోవడానికి అవసరమైన అన్ని అర్హతలు కలిగి ఉన్న జట్టు ఇది. బౌలింగ్ ఎంపికల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే వారు ప్లేఆఫ్స్ చేరడం ఖాయం!
