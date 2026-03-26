crown
    IPL 2026 Schedule: ఐపీఎల్ 2026 రెండో విడత షెడ్యూల్ రిలీజ్.. హైదరాబాద్‌ మ్యాచ్‌తోనే మొదలు.. పూర్తి షెడ్యూల్ ఇలా

    IPL 2026 Schedule: ఐపీఎల్ 2026 రెండో విడత షెడ్యూల్ ను కూడా బీసీసీఐ గురువారం (మార్చి 26) రిలీజ్ చేసింది. ఈ నెల 28 నుంచి మే 24 వరకు జరిగే మొత్తం లీగ్ మ్యాచ్ ల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. ప్లేఆఫ్స్, ఫైనల్ వేదికలను ఇంకా ఖరారు చేయలేదు.

    Published on: Mar 26, 2026 6:57 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు పండగ లాంటి గుడ్‌న్యూస్. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ రెండో దశ పూర్తి షెడ్యూల్‌ను బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా గురువారం (మార్చి 26) అఫీషియల్‌గా రిలీజ్ చేసింది. ఏప్రిల్ 12న ఫస్ట్ ఫేజ్ ముగియనుండగా, ఏమాత్రం గ్యాప్ లేకుండా మరుసటి రోజు ఏప్రిల్ 13 నుంచి మే 24 వరకు సెకండ్ హాఫ్ మ్యాచ్‌ల రచ్చ మొదలుకాబోతోంది. ప్లేఆఫ్స్ రేసు రసవత్తరంగా మారే ఈ రెండో దశ మ్యాచ్‌లు అభిమానులకు మంచి కిక్ ఇవ్వడం ఖాయం.

    IPL 2026 Schedule: ఐపీఎల్ 2026 రెండో విడత షెడ్యూల్ రిలీజ్.. హైదరాబాద్‌ మ్యాచ్‌తో మొదలు.. పూర్తి షెడ్యూల్ ఇలా (REUTERS)
    12 నగరాల్లో ఐపీఎల్ ఫీవర్..

    ఈ మిగిలిన మ్యాచ్‌లకు బెంగళూరు, ముంబై, చెన్నై, కోల్‌కతా, ఢిల్లీ, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్, లక్నో, జైపూర్, ధర్మశాల, రాయ్‌పూర్, న్యూ చండీగఢ్ లాంటి 12 సిటీస్ ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతున్నాయి. ఏప్రిల్ 13న ఉప్పల్ స్టేడియంలో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ మధ్య జరిగే అదిరిపోయే ఫైట్‌తో ఈ కీలకమైన రెండో దశ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్యాన్స్ అందరూ ఎప్పుడెప్పుడా అని వెయిట్ చేసే ఐదుసార్ల ఛాంపియన్ ముంబై ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు ఈ సెకండ్ లెగ్‌లోనే ఏకంగా రెండుసార్లు తలపడబోతున్నాయి.

    ఆర్సీబీ, రాజస్థాన్, పంజాబ్ జట్ల హోమ్ గ్రౌండ్స్ ఇవే..

    డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఈ సీజన్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో కేవలం ఒక్కసారే తలపడనుంది. ఆ మ్యాచ్ ఇప్పటికే ఫస్ట్ హాఫ్‌లో బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరగనుంది. ఇక ఆర్సీబీ తమ హోమ్ మ్యాచ్‌లను రెండు వేదికల్లో ఆడబోతోంది. బెంగళూరులో మూడు, రాయ్‌పూర్‌లో రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడుతుంది.

    రాజస్థాన్ రాయల్స్ తమ ఫస్ట్ హాఫ్ హోమ్ మ్యాచ్‌లను గువాహటిలో ఆడి, సెకండ్ హాఫ్‌లో నాలుగు మ్యాచ్‌ల కోసం తమ ఇలాఖా జైపూర్‌కు వస్తుంది. పంజాబ్ కింగ్స్ కూడా తమ హోమ్ మ్యాచ్‌లను ముల్లాన్‌పూర్, ధర్మశాల మధ్య పంచుకుంది. రెండో దశలో పంజాబ్ మూడు మ్యాచ్‌లను ధర్మశాలలో ఆడబోతోంది. ఈ సెకండ్ హాఫ్‌లో వీకెండ్స్ డబుల్ ధమాకా ఇస్తూ ఏకంగా ఎనిమిది డబుల్ హెడర్స్ జరగనున్నాయి. అయితే ప్లేఆఫ్స్, ఫైనల్ మ్యాచ్‌లు ఎక్కడ జరుగుతాయనేది బోర్డు ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు. త్వరలోనే ఆ వివరాలు కూడా బయటకు రానున్నాయి.

    ఐపీఎల్ 2026 పూర్తి మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్ ఇదే

    మార్చి 28: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ - బెంగళూరులో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మార్చి 29: ముంబై ఇండియన్స్ వర్సెస్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ - ముంబైలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మార్చి 30: రాజస్థాన్ రాయల్స్ వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - గువాహటిలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మార్చి 31: పంజాబ్ కింగ్స్ వర్సెస్ గుజరాత్ టైటాన్స్ - న్యూ చండీగఢ్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 1: లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ వర్సెస్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ - లక్నోలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 2: కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ వర్సెస్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ - కోల్‌కతాలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 3: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ పంజాబ్ కింగ్స్ - చెన్నైలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 4: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ - ఢిల్లీలో, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 4: గుజరాత్ టైటాన్స్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ - అహ్మదాబాద్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 5: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ - హైదరాబాద్‌లో, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 5: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - బెంగళూరులో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 6: కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ వర్సెస్ పంజాబ్ కింగ్స్ - కోల్‌కతాలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 7: రాజస్థాన్ రాయల్స్ వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ - గువాహటిలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 8: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వర్సెస్ గుజరాత్ టైటాన్స్ - ఢిల్లీలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 9: కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ వర్సెస్ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ - కోల్‌కతాలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 10: రాజస్థాన్ రాయల్స్ వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - గువాహటిలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 11: పంజాబ్ కింగ్స్ వర్సెస్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ - న్యూ చండీగఢ్‌లో, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 11: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ - చెన్నైలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 12: లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ వర్సెస్ గుజరాత్ టైటాన్స్ - లక్నోలో, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 12: ముంబై ఇండియన్స్ వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - ముంబైలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 13: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ - హైదరాబాద్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 14: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ - చెన్నైలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 15: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ - బెంగళూరులో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 16: ముంబై ఇండియన్స్ వర్సెస్ పంజాబ్ కింగ్స్ - ముంబైలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 17: గుజరాత్ టైటాన్స్ వర్సెస్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ - అహ్మదాబాద్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 18: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ - బెంగళూరులో, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 18: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - హైదరాబాద్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 19: కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ - కోల్‌కతాలో, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 19: పంజాబ్ కింగ్స్ వర్సెస్ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ - న్యూ చండీగఢ్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 20: గుజరాత్ టైటాన్స్ వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ - అహ్మదాబాద్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 21: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ - హైదరాబాద్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 22: లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ - లక్నోలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 23: ముంబై ఇండియన్స్ వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - ముంబైలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 24: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ గుజరాత్ టైటాన్స్ - బెంగళూరులో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 25: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వర్సెస్ పంజాబ్ కింగ్స్ - ఢిల్లీలో, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 25: రాజస్థాన్ రాయల్స్ వర్సెస్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ - జైపూర్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 26: గుజరాత్ టైటాన్స్ వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - అహ్మదాబాద్‌లో, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 26: లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ వర్సెస్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ - లక్నోలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 27: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - ఢిల్లీలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 28: పంజాబ్ కింగ్స్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ - న్యూ చండీగఢ్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 29: ముంబై ఇండియన్స్ వర్సెస్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ - ముంబైలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    ఏప్రిల్ 30: గుజరాత్ టైటాన్స్ వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - అహ్మదాబాద్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 1: రాజస్థాన్ రాయల్స్ వర్సెస్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ - జైపూర్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 2: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ - చెన్నైలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 3: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ - హైదరాబాద్‌లో, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు

    మే 3: గుజరాత్ టైటాన్స్ వర్సెస్ పంజాబ్ కింగ్స్ - అహ్మదాబాద్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 4: ముంబై ఇండియన్స్ వర్సెస్ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ - ముంబైలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 5: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - ఢిల్లీలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 6: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ పంజాబ్ కింగ్స్ - హైదరాబాద్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 7: లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - లక్నోలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 8: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వర్సెస్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ - ఢిల్లీలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 9: రాజస్థాన్ రాయల్స్ వర్సెస్ గుజరాత్ టైటాన్స్ - జైపూర్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 10: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ - చెన్నైలో, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు

    మే 10: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ - రాయ్‌పూర్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 11: పంజాబ్ కింగ్స్ వర్సెస్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ - ధర్మశాలలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 12: గుజరాత్ టైటాన్స్ వర్సెస్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ - అహ్మదాబాద్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 13: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ - రాయ్‌పూర్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 14: పంజాబ్ కింగ్స్ వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ - ధర్మశాలలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 15: లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - లక్నోలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 16: కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ వర్సెస్ గుజరాత్ టైటాన్స్ - కోల్‌కతాలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 17: పంజాబ్ కింగ్స్ వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - ధర్మశాలలో, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు

    మే 17: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ - ఢిల్లీలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 18: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ - చెన్నైలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 19: రాజస్థాన్ రాయల్స్ వర్సెస్ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ - జైపూర్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 20: కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ - కోల్‌కతాలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 21: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ గుజరాత్ టైటాన్స్ - చెన్నైలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 22: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - హైదరాబాద్‌లో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 23: లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ వర్సెస్ పంజాబ్ కింగ్స్ - లక్నోలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

    మే 24: ముంబై ఇండియన్స్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ - ముంబైలో, మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు

    మే 24: కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ వర్సెస్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ - కోల్‌కతాలో, రాత్రి 7:30 గంటలకు

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

