రైల్వేలో 6,777 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన.. రాత పరీక్ష లేకుండానే ఎంపిక
ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే (Northeast Frontier Railway - NFR) వివిధ డివిజన్లు, వర్క్షాప్లలో భారీ సంఖ్యలో అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 6,777 ఖాళీల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుండి ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. జూలై 20, 2026 నుండి దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.
భారత ప్రభుత్వ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే (NFR) అప్రెంటిస్ యాక్ట్ 1961 పరిధి కింద వివిధ ట్రేడ్లలో శిక్షణ కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. అస్సాం, పశ్చిమ బెంగాల్, బిహార్ పరిధిలోని రైల్వే యూనిట్లు, వర్క్షాప్లలో ఈ ట్రైనింగ్ స్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు NFR అధికారిక వెబ్సైట్ nfr.indianrailways.gov.in ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ముఖ్యమైన తేదీలు (Important Dates)
- నోటిఫికేషన్ విడుదల తేదీ: జూలై 14, 2026
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: జూలై 20, 2026 (ఉదయం 9:00 గంటల నుండి)
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 19, 2026 (సాయంత్రం 5:30 గంటల వరకు)
అర్హత ప్రమాణాలు (Eligibility Criteria)
1. వయోపరిమితి (Age Limit):
అభ్యర్థుల కనీస వయస్సు 15 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. గరిష్ట వయస్సు 24 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వ్డ్ వర్గాల వారికి వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది (ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది).
2. విద్యార్హత (Educational Qualification):
జనరల్ ట్రేడ్లు: గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి కనీసం 50% మార్కులతో 10వ తరగతి (మెట్రిక్యులేషన్) లేదా తత్సమాన పరీక్ష ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. దీనితో పాటు NCVT/SCVT ద్వారా జారీ అయిన ఐటీఐ (ITI) సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలి.
ల్యాబొరేటరీ టెక్నీషియన్ (పాథాలజీ/రేడియాలజీ): అభ్యర్థులు కనీసం 50% మార్కులతో 10వ తరగతి పాస్ అవ్వడంతో పాటు 12వ తరగతి (ఇంటర్మీడియట్ సైన్స్) లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ (PCB) సబ్జెక్టులు చదివి ఉండాలి.
ఎంపిక ప్రక్రియ (Selection Process)
ఈ పోస్టుల భర్తీకి రైల్వే ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదా ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించదు. అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తిగా యూనిట్-వైజ్, ట్రేడ్-వైజ్, కమ్యూనిటీ-వైజ్ మెరిట్ జాబితా ఆధారంగా జరుగుతుంది.
ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ కోసం 10వ తరగతి మార్కులు, ఐటీఐ (ITI) లో సాధించిన మార్కుల సగటు (Average) ఆధారంగా ఫైనల్ ప్యానెల్ తయారు చేస్తారు.
ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టులకు 10వ తరగతి, 12వ తరగతి (సైన్స్ గ్రూప్) మార్కుల శాతాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని మెరిట్ జాబితా రూపొందిస్తారు.
స్టైపెండ్ వివరాలు
ఎంపికైన అభ్యర్థులకు శిక్షణ కాలంలో నిబంధనల ప్రకారం నెలవారీ స్టైపెండ్ లభిస్తుంది.
మొదటి సంవత్సరం: కనీస స్టైపెండ్ నెలకు ₹9,600 గా ఉంటుంది.
రెండవ సంవత్సరం: అప్రెంటిస్షిప్ కరికులమ్ ప్రకారం మినహాయింపులు ఉంటే, రెండో ఏడాది 10% పెంపుతో ₹10,560 చెల్లిస్తారు.
మూడవ సంవత్సరం: మూడో ఏడాది 15% పెంపుతో ₹11,040 స్టైపెండ్గా అందుతుంది.
దరఖాస్తు రుసుము (Application Fee)
జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ (పురుషులు) అభ్యర్థులకు: ₹100
ఎస్సీ (SC), ఎస్టీ (ST), దివ్యాంగులు (PwBD), అన్ని వర్గాల మహిళా అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు ఫీజు నుండి పూర్తి మినహాయింపు ఉంది.
ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల (EBC) అభ్యర్థులు కూడా ఫీజు మినహాయింపు పొందవచ్చు. అయితే వారి వార్షిక కుటుంబ ఆదాయం ₹50,000 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఏప్రిల్ 1, 2026 తర్వాత జారీ చేసిన ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాన్ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More