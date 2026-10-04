నిఫ్టీ 22,000 కిందకు పడితే బేర్ల పండుగే: విశ్లేషకుల హెచ్చరిక
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో వరుస నష్టాలతో నిఫ్టీ 50 సూచీ కీలకమైన 22,000 స్థాయికి చేరువైంది. ఆర్బీఐ ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష, యూఎస్ ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు సహా అంతర్జాతీయ ప్రతికూలతలతో మార్కెట్లో బేర్స్ విజృంభించే అవకాశముందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
గత వారంలో జరిగిన వరుస నాలుగు సెషన్లలో స్టాక్ మార్కెట్లు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురయ్యాయి. నిఫ్టీ 50 సూచీ 23,140 పాయింట్ల స్థాయి నుంచి ఏకంగా 22,421 పాయింట్లకు జారిపోయింది. వారం వ్యవధిలోనే 719 పాయింట్లు (3.10 శాతం) కోల్పోయింది. ముడిచమురు ధరలు స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడిదారుల (FII) విక్రయాలు, రూపాయి బలహీనపడటం, అంతర్జాతీయ బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరగడం మార్కెట్ను భారీగా దెబ్బతీశాయి. ఈ నేపథ్యంలో నిఫ్టీ 22,000 మార్కు కంటే దిగువకు పడిపోతే బేర్లు మరింత పట్టు సాధించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
షార్ట్ టర్మ్ రికవరీ సాధ్యమేనా?
కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ మాట్లాడుతూ, మార్కెట్లో ప్రతి ఎగువ స్థాయి వద్ద అమ్మకాల ఒత్తిడి స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని తెలిపారు. "వారాంతపు చార్టులలో సుదీర్ఘ బేరిష్ క్యాండిల్ ఏర్పడింది. ఇంట్రాడే చార్టులలో వరుసగా 'లోయర్ హైస్', 'లోయర్ లోస్' నమోదు కావడం ప్రతికూల ట్రెండ్ను సూచిస్తోంది. స్వల్పకాలంలో మార్కెట్ నమూనా బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ, అతిగా అమ్మకాలు జరిగిన (ఓవర్సోల్డ్) స్థితిలో ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుత స్థాయిల నుంచి 22,500 వరకు సాంకేతిక పుంజుకునే (పుల్బ్యాక్) ర్యాలీ నమోదయ్యే అవకాశాన్ని తోసిపుచ్చలేం" అని శ్రీకాంత్ వివరించారు.
ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్ల పెంపు ముప్పు?
అవినాష్ మెంటార్ రీసెర్చ్ వ్యవస్థాపకుడు అవినాష్ గోరక్షకర్ అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ రికవరీ ర్యాలీ తాత్కాలికమే కావచ్చు. రాబోయే ఆర్బీఐ ద్రవ్య పరపతి విధాన కమిటీ (MPC) సమావేశంలో కనీసం 25 బేసిస్ పాయింట్ల (BPS) వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఉంటుందని మార్కెట్ అంచనా వేస్తోంది. "మార్కెట్లు వరుసగా కుప్పకూలుతున్నప్పటికీ భారత ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన లేదా వ్యాఖ్య రాకపోవడం ఇదే తొలిసారి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆర్బీఐ ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా కీలక రేట్లను పెంచి మార్కెట్ను ఆశ్చర్యపరిచే అవకాశముంది. ఒకవేళ ఆర్బీఐ 25 బేసిస్ పాయింట్ల కంటే ఎక్కువ పెంపును ప్రకటిస్తే, నిఫ్టీ 50 క్లోజింగ్ ఆధారంగా 22,000 మార్కు కంటే దిగువకు పడిపోవచ్చు" అని గోరక్షకర్ విశ్లేషించారు.
యూఎస్ ఫెడ్ నిర్ణయాలు, ముడిచమురు ఒత్తిడి
కేసీ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ ఎం ఓజా మాట్లాడుతూ, ఆర్బీఐ 25 బేసిస్ పాయింట్ల పెంపును మార్కెట్ ఇప్పటికే లెక్కల్లోకి తీసుకుందని పేర్కొన్నారు. అయితే అక్టోబర్ 2026 చివరిలో జరిగే యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశం ఫలితం కోసం మార్కెట్ వేచి చూస్తోందన్నారు. యూఎస్ ఫెడ్ మరో 25 బేసిస్ పాయింట్ల రేటు పెంపు చేపడితే, అది అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్స్ను పెంచి డాలర్ను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ఇది దలాల్ స్ట్రీట్ సహా ప్రపంచ ఈక్విటీ మార్కెట్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెస్తుందని ఆయన విశ్లేషించారు.
సెబీ రిజిస్టర్డ్ మార్కెట్ నిపుణుడు అనుజ్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, రాబోయే వారం బుల్స్, బేర్స్ ఇద్దరికీ చాలా కీలకమని అన్నారు. "నిఫ్టీ 50 సూచీ 22,000 పైన క్లోజ్ అయితే ట్రెండ్ రివర్సల్ ఆశలు సజీవంగా ఉంటాయి. ఒకవేళ 22,000 కంటే దిగువన ముగిస్తే బేర్లు పండుగ చేసుకుంటాయి" అని అనుజ్ పేర్కొన్నారు. యూఎస్ ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, నాన్-ఫామ్ పేరోల్ డేటా కూడా అత్యంత కీలకమని, అక్కడ ప్రతికూల సంఖ్యలు వస్తే యూఎస్ ఫెడ్ మరో 25 బేసిస్ పాయింట్ల కోత/మార్పుల దిశగా ఆలోచించే అవకాశాలు సుగమమవుతాయని, ఇది గ్లోబల్ మార్కెట్లకు ప్రతికూలమని చెప్పారు.
అలాగే, రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం చైనా రిఫైనరీలు తమ దేశీయ నిల్వలను కాపాడుకోవడానికి అక్టోబర్ ఇంధన ఎగుమతులను నిలిపివేశాయి. మార్చిలో యూఎస్-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా మధ్యప్రాచ్యం నుంచి క్రూడ్ సరఫరాలకు విఘాతం కలగడంతో చైనా ఎగుమతులను పరిమితం చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ నిర్ణయం ఇప్పటికే గరిష్ట స్థాయిల్లో ఉన్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలను మరింత పెంచుతుందని, ఇది అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ప్రతికూల పరిణామమని అవినాష్ గోరక్షకర్ హెచ్చరించారు.
నిఫ్టీ సాంకేతిక విశ్లేషణ (Technical Outlook)
నిఫ్టీ 50 చార్ట్ ప్యాటర్న్ గురించి మహేష్ ఎం ఓజా వివరిస్తూ, నిఫ్టీకి చారిత్రాత్మకంగా నిర్దిష్ట శ్రేణిలో (Range) ట్రేడ్ అయ్యే అలవాటు ఉందన్నారు. "ప్రస్తుతం నిఫ్టీ 22,000 నుంచి 26,000 విస్తృత శ్రేణిలో కదులుతోంది. దీనికి 21,700 వద్ద అత్యంత కీలకమైన మద్దతు (సపోర్ట్) ఉంది. కోవిడ్-19 కంటే ముందు నిఫ్టీ సుదీర్ఘకాలం 18,000 నుంచి 20,000 శ్రేణిలో, అలాగే 2015 నుంచి 2018 మధ్య 15,000 నుంచి 18,000 శ్రేణిలో ట్రేడ్ అయింది. ఒకవేళ నిఫ్టీ 21,700 స్థాయిని స్పష్టంగా దాటి కిందకు పడిపోతే (Breakdown), అది 20,000 స్థాయిలను పరీక్షించే అవకాశం పెరుగుతుంది. ఆ తర్వాత తదుపరి కీలక సపోర్ట్ 21,700 నుంచి 19,800 - 19,700 శ్రేణికి మారుతుంది" అని ఆయన వివరించారు.
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