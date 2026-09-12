స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషణ: నిఫ్టీ 50 పతనం కానుందా? కీలక స్థాయిలు ఇవే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు తగ్గడంతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఆరంభ నష్టాల నుంచి కోలుకున్నాయి. అయినప్పటికీ నిఫ్టీ 50 బలహీన సంకేతాలను చూపుతోంది. కీలక మద్దతు స్థాయిలు విచ్ఛిన్నమైతే సూచీ మరింత క్షీణించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
శుక్రవారం (సెప్టెంబరు 11) ట్రేడింగ్లో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ప్రారంభ నష్టాల నుంచి కోలుకున్నప్పటికీ, చివరకు నష్టాల్లోనే ముగిశాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లలో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు క్షీణించడం, తక్కువ ధరల వద్ద కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించడం సూచీలకు కొంత ఊరటనిచ్చింది. నిఫ్టీ 50 ఇంట్రాడే కనిష్ఠ స్థాయి నుంచి 0.72 శాతం మేర పుంజుకున్నప్పటికీ, ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి 80 పాయింట్లు (0.34 శాతం) క్షీణించి 23,398 వద్ద స్థిరపడింది.
సెన్సెక్స్, ముడి చమురు బాట
మరో వైపు సెన్సెక్స్ కూడా తన నష్టాలను చాలా వరకు తగ్గించుకొని 148 పాయింట్లు (0.16 శాతం) తగ్గి 74,754 వద్ద ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బెంచ్ మార్క్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 2.3 శాతం తగ్గి బ్యారెల్కు 105.14 డాలర్లకు చేరింది. అంతకుముందు 108 డాలర్లను దాటిన చమురు ధరలు తిరిగి దిగిరావడం భారత మార్కెట్కు మద్దతుగా నిలిచింది. యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు ఫిబ్రవరి చివర్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ 72 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, ప్రస్తుతం 100 డాలర్ల పైన కొనసాగుతోంది. ఇక యూఎస్ వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) క్రూడ్ 2 శాతం తగ్గి 100.46 డాలర్లకు చేరింది.
నిఫ్టీ 50 సాంకేతిక చిత్రం: మద్దతు, నిరోధక స్థాయిలు
ప్రస్తుతం నిఫ్టీ 50 బలహీనమైన సాంకేతిక నిర్మాణాన్ని సూచిస్తోంది. ప్రధాన మూవింగ్ యావరేజ్ల కంటే దిగువన ట్రేడ్ అవుతుండటంతో అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగవచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
"నిఫ్టీకి తక్షణ మద్దతు (Support) స్థాయి 23,200–23,250 వద్ద ఉంది. ఈ స్థాయి విచ్ఛిన్నమైతే, సూచీ 23,000–22,900 వద్దకు, ఆ తర్వాత 22,400 స్థాయిలకు దిగజారవచ్చు. పైకి వెళ్లే క్రమంలో 23,500 వద్ద తక్షణ నిరోధం (Resistance) ఎదురవుతుంది. ప్రధాన నిరోధకత 24,000–24,100 వద్ద ఉంది. 24,100 స్థాయిని స్థిరంగా దాటితేనే మార్కెట్ 24,300–24,350 వైపు ప్రయాణించే వీలుంది" అని ఆనంద్ రాఠీ షేర్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్ సీనియర్ మేనేజర్ (టెక్నికల్ రీసెర్చ్) జిగర్ ఎస్ పటేల్ విశ్లేషించారు.
ఆర్ఎస్ఐ (RSI) 25 సమీపంలో ఉండటం, డీఎమ్ఐ (DMI) బేరిష్ ట్రెండ్ను సూచిస్తుండటంతో పెట్టుబడిదారులు 23,200 సపోర్ట్, 24,100 రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలను నిశితంగా గమనించాలని ఆయన సూచించారు.
పెట్టుబడిదారులు ఎలా వ్యవహరించాలి?
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఒకేసారి భారీ కొనుగోళ్లు చేయకూడదని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ హితేష్ టేలర్ స్పష్టం చేశారు. మార్కెట్ బాటమ్ అవుట్ అయ్యేంత వరకు ఆగడం మంచిదని, విడతలవారీగా (Staggered approach) పెట్టుబడులు పెట్టడం శ్రేయస్కరమని పేర్కొన్నారు.
"నిఫ్టీ ప్రస్తుతం తన కీలక ఈఎమ్ఏ (EMA) స్థాయిల కంటే దిగువన ట్రేడ్ అవుతోంది. స్వల్పకాలిక ట్రెండ్ బలహీనంగా ఉంది. 23,000–23,070 పరిధి కీలకమైన మద్దతు స్థాయిగా పనిచేస్తుంది. ఈ స్థాయిని నిలబెట్టుకుంటే సాంకేతిక రికవరీకి అవకాశం ఉంటుంది. లేకపోతే దిద్దుబాటు మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉంది" అని హితేష్ టేలర్ వివరించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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