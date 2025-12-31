ఈ ఏడాది 16% దూసుకెళ్లిన నిఫ్టీ బ్యాంక్.. మదుపర్లు కొనాల్సిన టాప్ స్టాక్స్ ఇవే
స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు, ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు వంటి సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఏడాది బ్యాంకింగ్ రంగం 16 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. హెచ్డీఎఫ్సీ, కోటక్, ఎస్బీఐ వంటి షేర్ల భవిష్యత్తుపై నిపుణులు ఆశాజనకంగా ఉన్నారు.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో బ్యాంకింగ్ రంగం సరికొత్త ఉత్సాహంతో పరుగులు తీస్తోంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుండి ఇప్పటివరకు (Year-to-Date) నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ 16 శాతం లాభపడి మదుపర్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంది. ఇదే సమయంలో ప్రధాన సూచీ నిఫ్టీ 50 కేవలం 10 శాతం వృద్ధిని మాత్రమే నమోదు చేయడం గమనార్హం. అంటే, మార్కెట్ సగటు వృద్ధి కంటే బ్యాంకింగ్ రంగం మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది.
కెనరా బ్యాంక్, ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్, ఫెడరల్ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ వంటి షేర్లు ఈ ఏడాది ఏకంగా 25 నుండి 50 శాతం వరకు లాభాలను పంచిపెట్టి ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్ఫోలియోకు బలాన్నిచ్చాయి.
లాభాల మార్జిన్లు స్థిరంగా ఉంటాయా?
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడం వల్ల బ్యాంకుల మార్జిన్లపై కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఈ పరిస్థితి చక్కబడుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. "వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ప్రభావం ఇప్పటికే మార్కెట్పై పడిందని, ఇకపై బ్యాంకుల మార్జిన్లు స్థిరంగా ఉంటాయని" రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ రీసెర్చ్ విభాగం ఎస్వీపీ అజిత్ మిశ్రా విశ్లేషించారు. రాబోయే రోజుల్లో రుణాల జారీ (Credit Offtake) మరింత పుంజుకుంటుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజాలు గతంలో ఎదుర్కొన్న మైక్రోఫైనాన్స్ సమస్యలు మరియు ఖర్చుల నిర్వహణ ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెక్కాయని, ఇది సానుకూల పరిణామమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నిపుణులు సూచిస్తున్న టాప్ పిక్స్ (Stocks to Buy)
ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్, రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ వంటి ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు రాబోయే త్రైమాసికాల్లో మెరుగైన ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉన్న కొన్ని కీలక స్టాక్స్ను సూచించాయి:
1. దిగ్గజ ప్రైవేట్ బ్యాంకులు:
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ (Kotak Mahindra Bank): రుణాల వృద్ధి స్థిరంగా ఉండటంతో నిపుణుల మొదటి ఛాయిస్గా నిలిచింది.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank): మార్కెట్ లీడర్గా దీనిపై నిపుణులు సానుకూలంగా ఉన్నారు.
యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank): త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన మెరుగైన వృద్ధిని కనబరుస్తోంది.
2. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు (PSU Banks):
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI): ప్రభుత్వ రంగ సంస్కరణల వల్ల ఎస్బీఐకి అత్యధిక ప్రయోజనం చేకూరుతుందని, రిస్క్ తక్కువ-రివార్డ్ ఎక్కువ ఉన్న స్టాక్గా దీనిని నిపుణులు అభివర్ణించారు.
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, కెనరా బ్యాంక్: వీటి బ్యాలెన్స్ షీట్లు బలంగా ఉండటం వల్ల ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు దీటుగా రాణించే అవకాశం ఉంది.
3. చిన్నపాటి ప్రైవేట్ బ్యాంకులు:
ఆర్బీఎల్ (RBL), కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్, సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్, డీసీబీ బ్యాంక్ వంటి వాటిలో 15 శాతం కంటే ఎక్కువ రుణ వృద్ధి నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్ అంచనా వేసింది.
భవిష్యత్తు చిత్రం: 2026 - 2027
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY26) లో బ్యాంకింగ్ రంగ లాభాల వృద్ధి కొంత నెమ్మదిగా (5 శాతం కంటే తక్కువ) ఉండవచ్చని, కానీ 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి ఇది మళ్ళీ రెండంకెల వృద్ధిని అందుకుంటుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII) పెరగడం దీనికి ప్రధాన కారణం కానుంది.
(ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ నష్టాలకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు తప్పనిసరిగా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించండి.)