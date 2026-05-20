    ప్రధాని మోదీ వైరల్ వీడియో ఎఫెక్ట్: నార్వే జర్నలిస్ట్ మెటా అకౌంట్ల సస్పెన్షన్

    ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నార్వే పర్యటనలో ఆయనను సూటిగా ప్రశ్నలడిగి వార్తల్లో నిలిచిన నార్వే జర్నలిస్ట్ 'హెల్లే లీంగ్' (Helle Lyng) సోషల్ మీడియా ఖాతాలు సస్పెన్షన్‌కు గురయ్యాయి. తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ ఖాతాలను మెటా సంస్థ సస్పెండ్ చేసినట్లు ఆమె వెల్లడించారు. 

    Published on: May 20, 2026 10:03 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    నార్వే రాజధాని ఓస్లోలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి. నార్వే పత్రిక 'దగ్సావిసెన్' (Dagsavisen)కు చెందిన మహిళా జర్నలిస్ట్ హెల్లే లీంగ్, ప్రధాని మోదీని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ కావడమే కాకుండా, ఇప్పుడు ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతాల సస్పెన్షన్‌కు దారితీశాయి.

    నార్వే పర్యటనలో భారత ప్రధాని మోదీని ప్రశ్నించి వార్తల్లో నిలిచిన నార్వే జర్నలిస్ట్ 'హెల్లే లీంగ్' (Helle Lyng) సోషల్ మీడియా ఖాతాలు సస్పెన్షన్‌కు గురయ్యాయి

    అసలేం జరిగింది?

    నార్వే ప్రధాని జోనాస్ గహర్ స్టోరేతో కలిసి ప్రధాని మోదీ సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. సమావేశం ముగించుకుని మోదీ వెళ్తుండగా, హెల్లే లీంగ్ స్పందిస్తూ.. "ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్వేచ్ఛా పత్రికా రంగం (నార్వే) నుంచి ప్రశ్నలు ఎందుకు తీసుకోరు?" అని ప్రశ్నించారు. ఈ వీడియోను ఆమె సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ, "వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్‌లో నార్వే మొదటి స్థానంలో ఉంటే, భారత్ 157వ స్థానంలో ఉంది. పాలకులను ప్రశ్నించడమే మా బాధ్యత" అని పేర్కొన్నారు.

    మెటా అకౌంట్ల సస్పెన్షన్

    ఈ వైరల్ వీడియో తర్వాత ఆమెపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ట్రోలింగ్ జరిగింది. కొందరు ఆమెను 'విదేశీ ఏజెంట్' అని, 'చైనా ప్రాక్సీ' అని విమర్శించారు. ఈ పరిణామాల మధ్య మే 19న ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ ఖాతాలు సస్పెండ్ అయినట్లు 'X' (ట్విట్టర్) వేదికగా తెలిపారు.

    "పత్రికా స్వేచ్ఛ కోసం చెల్లించిన చిన్న మూల్యం ఇది. నా ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ అకౌంట్లు సస్పెండ్ అయ్యాయి. చాలా మంది భారతీయులకు సమాధానం ఇవ్వాలనుకున్నాను, కానీ నా స్పందన ఇప్పుడు ఆలస్యం కావచ్చు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

    తన అకౌంట్‌ను అప్పీల్ చేసుకోవడానికి 180 రోజుల సమయం ఉందని మెటా పంపిన నోటీసు స్క్రీన్ షాట్‌ను కూడా ఆమె షేర్ చేశారు.

    భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ (MEA) స్పందన

    ఈ వివాదం అక్కడితో ఆగలేదు. ఆ తర్వాత జరిగిన MEA మీడియా సమావేశానికి హెల్లే లీంగ్‌ను భారత రాయబార కార్యాలయం ఆహ్వానించింది. అక్కడ ఆమె "మిమ్మల్ని మేము ఎందుకు నమ్మాలి? మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనను ఎప్పుడు ఆపుతారు?" అని విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సెక్రటరీ (వెస్ట్) సిబి జార్జ్‌ను ప్రశ్నించారు.

    దీనికి సిబి జార్జ్ సుదీర్ఘంగా సమాధానమిస్తూ.. "భారత్ ప్రపంచ జనాభాలో ఆరో వంతు ఉంది, కానీ ప్రపంచ సమస్యల్లో ఆరో వంతు భారత్‌లో లేవు. మా రాజ్యాంగం ప్రతి పౌరుడికి ప్రాథమిక హక్కులను గ్యారంటీ ఇస్తుంది. ఎవరి హక్కులకైనా భంగం కలిగితే వారు కోర్టుకు వెళ్ళవచ్చు. ప్రజాస్వామ్య దేశంగా మేము గర్వపడుతున్నాం" అని స్పష్టం చేశారు.

    స్పూన్ ఫీడింగ్ కాదు, నేను గూఢచారిని కాదు

    తనపై వస్తున్న ఆరోపణలపై హెల్లే లీంగ్ స్పందిస్తూ.. తాను ఏ విదేశీ ప్రభుత్వానికి గూఢచారిని కాదని, కేవలం ఒక జర్నలిస్టుగా తన విధిని మాత్రమే నిర్వర్తించానని వివరణ ఇచ్చారు. అధికారంలో ఉన్నవారిని నిలదీయడమే జర్నలిజం అని ఆమె సమర్థించుకున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. హెల్లే లీంగ్ అకౌంట్లు ఎందుకు సస్పెండ్ అయ్యాయి?

    మెటా సంస్థ దీనిపై అధికారిక కారణం తెలపలేదు. అయితే, ప్రధాని మోదీ వీడియో వైరల్ అయిన తర్వాత ఆమెపై వచ్చిన ఫిర్యాదులు లేదా 'కమ్యూనిటీ గైడ్‌లైన్స్' ఉల్లంఘన పేరుతో ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు.

    2. వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్‌లో భారత్ స్థానం ఎంత?

    హెల్లే లీంగ్ తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్న ప్రకారం, 2026 నాటికి వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్‌లో భారత్ 157వ స్థానంలో ఉంది. నార్వే మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

    3. ఆమె ప్రశ్నలకు భారత ప్రభుత్వం ఎలా స్పందించింది?

    భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ఆమె ప్రశ్నలను తోసిపుచ్చలేదు. ఆమెను నేరుగా మీడియా సమావేశానికి ఆహ్వానించి, భారత రాజ్యాంగం, ప్రజాస్వామ్య విలువల గురించి సుదీర్ఘంగా వివరణ ఇచ్చింది.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

