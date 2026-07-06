Nothing Phone 4b : రేపే నథింగ్ ఫోన్ 4బీ లాంచ్- 6000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో! తక్కువ ధరకే?
భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న Nothing Phone 4b జులై 7న దేశీయ మార్కెట్లో గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. కంపెనీ తీసుకొస్తున్న సరికొత్త బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ 'బీ' సిరీస్లో భాగంగా వస్తున్న ఈ మొబైల్.. స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్, గ్లిఫ్ లైటింగ్ డిజైన్తో అలరించనుంది.
లండన్కు చెందిన ప్రముఖ టెక్ బ్రాండ్ ‘నథింగ్’.. భారత మార్కెట్లో మరో సంచలనానికి సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే తన వినూత్న డిజైన్లతో మార్కెట్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ సంస్థ ఇప్పుడు సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రీమియం సిరీస్, మిడ్-రేంజ్ 'ఏ' సిరీస్ కంటే తక్కువ ధరలో సరికొత్త 'బీ' సిరీస్ని ఇండియాలో పరిచయం చేస్తోంది. ఈ మేరకు ఈ సిరీస్ నుంచి వస్తున్న మొట్టమొదటి స్మార్ట్ఫోన్ 'నథింగ్ ఫోన్ 4బీ' రేపు (జూలై 7) భారత్లో అధికారికంగా విడుదల కానుంది.
నథింగ్ ఫోన్ 4బీ రేపే లాంచ్.. ప్రత్యేకంగా 'ఆర్సీబీ ఎడిషన్'!
నథింగ్ ఫోన్ 4బీ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ ఈవెంట్ జులై 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని నథింగ్ అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నారు.
ఈ లాంచ్లో భాగంగా క్రికెట్ అభిమానుల కోసం నథింగ్ సంస్థ ఒక ప్రత్యేక సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేసింది! 'నథింగ్ ఫోన్ 4బీ ఆర్సీబీ లిమిటెడ్ ఎడిషన్'ను కూడా రేపు విడుదల చేయనుంది. రెడ్ కలర్ ఫినిషింగ్తో వచ్చే ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ ఫోన్లు కేవలం బెంగళూరులోని నథింగ్ అఫీషియల్ స్టోర్లో మాత్రమే జులై 7 సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి లభిస్తాయి. 'మొదట వచ్చిన వారికి మొదటి ప్రాధాన్యత' ప్రాతిపదికన పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే వీటిని విక్రయించనున్నారు.
నథింగ్ ఫోన్ 4బీ- ఆకట్టుకునే డిజైన్.. గ్లిఫ్ బార్ లైటింగ్!
నథింగ్ బ్రాండ్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది.. దాని వెనుక ఉండే ట్రాన్స్పరెంట్ డిజైన్, ఎల్ఈడీ లైట్లు. ఈ ఫోన్ 4బీలో కూడా నథింగ్ తన సిగ్నేచర్ ‘గ్లిఫ్ బార్’ ఇంటర్ఫేస్ను కొనసాగించింది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఎడమ వైపు పైన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్, పక్కనే రికార్డింగ్ సమయాన్ని సూచించే చిన్న రెడ్ కలర్ ఎల్ఈడీ లైట్ ఉన్నాయి.
ముందు భాగంలో సెల్ఫీ కెమెరా కోసం పంచ్-హోల్ కటౌట్ను ఇచ్చారు. ఈ ఫోన్ బ్లూ, ఆర్సీబీ రెడ్ కలర్స్తో పాటు బ్లాక్, వైట్, పర్పుల్ రంగులలో కూడా లభించే అవకాశం ఉందని టెక్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
నథింగ్ ఫోన్ 4బీ- ఫీచర్లు (అంచనా)..
కంపెనీ పూర్తి వివరాలను రేపటి ఈవెంట్లో ప్రకటించనున్నప్పటికీ, లీకైన సమాచారం ప్రకారం ఈ నథింగ్ ఫోన్ 4బీ స్పెసిఫికేషన్లు ఈ విధంగా ఉండనున్నాయి:
డిస్ప్లే: 120హెచ్జెడ్ రీఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేసే 6.7 ఇంచుల ఫ్లెక్సిబుల్ అమోలెడ్ స్క్రీన్.
ప్రాసెసర్: ఆన్-డివైజ్ ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఫీచర్ల సపోర్ట్తో పనిచేసే క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 4 ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ‘నథింగ్ ఓఎస్ 4.1’.
కెమెరా: వెనుక వైపు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) కలిగిన 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా + 8 మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా.
బ్యాటరీ: లాంగ్ లైఫ్ ఇచ్చే 5,400ఎంఏహెచ్ లేదా 6,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనిపై రేపటి ఈవెంట్లో ఒక క్లారిటీ వస్తుంది.
నథింగ్ ఫోన్ 4బీ- ధర, వేరియంట్ల వివరాలు..
నథింగ్ ఫోన్ 4బీ ధరను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అయితే, ఇది బడ్జెట్ శ్రేణిలో రానుండటంతో మార్కెట్లో దీని ధర చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండబోతోందని సమాచారం. ఈ ఫోన్ బేస్ వేరియంట్ 8జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్తో ప్రారంభం కానుండగా, 8జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉండనుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం కంపెనీ మొత్తం నాలుగు రకాల స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో దీనిని తీసుకువచ్చే యోచనలో ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More