Vivo Y6a : వివో నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్- 7200ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో!
Vivo Y6a price : ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ 'వివో' (Vivo) చైనా మార్కెట్లో సరికొత్త బడ్జెట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ 'వివో వై6ఎ' (Vivo Y6a) ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఏకంగా 7,200mAh భారీ బ్యాటరీ, అడ్వాన్స్డ్ ఐపీ69 రేటింగ్ వంటి పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్ అడుగుపెట్టింది.
స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో బ్యాటరీ లైఫ్, డ్యూరెబులిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వినియోగదారులను టార్గెట్ చేస్తూ వివో సంస్థ తన వై6ఏ స్మార్ట్ఫోన్ని ఇటీవలే చైనాలో లాంచ్ చేసింది. స్క్వేర్ షేప్డ్ కెమెరా ఐలాండ్, పంచ్-హోల్ డిస్ప్లే డిజైన్, సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో ఈ ఫోన్ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొబైల్ అప్డేట్స్ గురించి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాము..
వివో వై6ఏ- ధర, లభ్యత..
చైనా మార్కెట్లో వివో వై6ఏ స్మార్ట్ఫోన్ సింగిల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్లో మాత్రమే లభిస్తుంది.
ధర: 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర 1,999 యువాన్లుగా ఉంది (భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ. 28,000).
కలర్ ఆప్షన్లు: గెలాక్సీ సిల్వర్, అబ్సిడియన్ బ్లాక్, ఫీనిక్స్ గోల్డ్ రంగులలో ఈ ఫోన్ వివో చైనా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులోకి వచ్చింది.
వివో వై6ఏ- ప్రత్యేకతలు, ఫీచర్లు..
డిస్ప్లే: ఈ వివో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లో 6.75-ఇంచుల హెచ్డీ+ (720×1,570 పిక్సెల్స్) ఎల్సీడీ టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లేను అందించారు. ఇది 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 240హెచ్జెడ్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 1,200 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ప్రాసెసర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్: క్వాల్కామ్కు చెందిన 4ఎన్ఎం స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో ఈ ఫోన్ రన్ అవుతుంది. గ్రాఫిక్స్ కోసం అడ్రినో 613 జీపీయూని ఇచ్చారు. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా వివో సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ‘ఆరిజిన్ ఓఎస్ 6’పై ఇది పనిచేస్తుంది.
భారీ బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్ ప్రధాన హైలైట్ దీనిలోని 7,200ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ. దీనికి తోడు 44డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. బ్యాటరీ లైఫ్ను మెరుగుపరచడం కోసం వివో ఈ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.
ఐపీ రేటింగ్ (దుమ్ము, నీటి రక్షణ): ఈ ఫోన్కు ఏకంగా ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్స్ ఇవ్వడం విశేషం. దీనివల్ల ఫోన్ పూర్తిగా నీటిలో మునిగినా లేదా తీవ్రమైన వేడి నీటి జెట్ ప్రవాహాలకు గురైనా పాడవకుండా ఉంటుంది.
వివో వై6ఏ- కెమెరా, ఇతర కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు..
ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే, వివో వై6ఎ వెనుక భాగంలో సింగిల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఎఫ్/1.8 అపెర్చర్, ఆటోఫోకస్, 10ఎక్స్ డిజిటల్ జూమ్ సదుపాయం ఉన్న 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను అమర్చారు. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో ఎఫ్/2.05 అపెర్చర్తో కూడిన 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ ద్వారా 1080పీ హై-డెఫినిషన్ వీడియోలను రికార్డ్ చేయవచ్చు.
ఇతర ఫీచర్లలో 5జీ కనెక్టివిటీ, డ్యూయల్-బ్యాండ్ వైఫై, బ్లూటూత్ 4.2, యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్, ఐఆర్ బ్లాస్టర్, భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్, ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ బరువు 219 గ్రాములు కాగా, 8.39ఎంఎం మందాన్ని కలిగి ఉంటుంది
ఈ వివో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ఇండియా లాంచ్పై సంస్థ అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More