స్మార్ట్ఫోన్ అతివాడకం.. ముంచుకొస్తున్న ‘ఫోన్ హ్యాండ్’ ముప్పు.. డాక్టర్ సలహా ఇదీ
గంటల తరబడి స్క్రోలింగ్, టైపింగ్, టెక్స్టింగ్, ఫోన్ను గట్టిగా పట్టుకోవడం వల్ల వచ్చే పునరావృత ఒత్తిడి గాయాలను వైద్య పరిభాషలో ‘ఫోన్ హ్యాండ్’ అని పిలుస్తున్నారు. ఈ సమస్య గురించి యశోద హాస్పిటల్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ దశరథ రామ రెడ్డి సూచనలు ఇవీ..
మానవ చేతి నిర్మాణం నిరంతరం ఒకే విధమైన కదలికలకు అలవాటు పడలేదు. ఉదాహరణకు, ఒకే చేతితో ఫోన్ను పట్టుకుని వేలితో గంటల తరబడి స్క్రోల్ చేయడం వల్ల కండరాలు, స్నాయువులు, కీళ్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుంది. మణికట్టును వింత కోణాల్లో ఉంచి ఫోన్ను పట్టుకోవడం వల్ల నాడులపై ఒత్తిడి పెరిగి, వాపు, నొప్పి మరియు చేతి పనితీరు తగ్గడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు
స్మార్ట్ఫోన్ అతివాడకం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సమస్యలు:
- టెక్స్టింగ్ థంబ్ (De Quervain’s Tenosynovitis): బొటనవేలు మొదట్లో తీవ్రమైన నొప్పి రావడం.
- ట్రిగ్గర్ ఫింగర్ (Trigger Finger): వేలిని కదిలిస్తున్నప్పుడు అది లాక్ అవ్వడం లేదా క్లిక్ అని శబ్దం రావడం.
- కార్పల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ (Carpal Tunnel Syndrome): చేతిలో తిమ్మిర్లు, బలహీనత, సూదులతో గుచ్చినట్లు అనిపించడం.
- రిస్ట్ టెండినిటిస్ (Wrist Tendonitis): మణికట్టు చుట్టూ వాపు, నొప్పి.
- నరాల ఒత్తిడి: మంట పుట్టడం, పట్టు కోల్పోవడం.
హెచ్చరిక సంకేతాలు - జాగ్రత్తలు
బొటనవేలు నొప్పి, మణికట్టు బిగుసుకుపోవడం, వేళ్లలో తిమ్మిర్లు, చేతుల్లో బలహీనత, వస్తువులను పట్టుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే అశ్రద్ధ చేయకండి. చికిత్స తీసుకోకపోతే, ఈ సమస్యలు దీర్ఘకాలిక నొప్పులుగా మారడమే కాకుండా, రోజువారీ పనులను కూడా కష్టతరం చేస్తాయి.
స్టడీ, వర్క్, గేమింగ్, సోషల్ మీడియా కోసం ఎక్కువ సమయం గడపడం వల్ల నేటి యువత ఈ సమస్యల బారిన ఎక్కువగా పడుతున్నారు. తప్పుడు భంగిమలో ఫోన్ చూడటం వల్ల చేతులు, మణికట్టుతో పాటు మెడ, భుజాల మీద కూడా భారం పడుతుంది.
నివారణ మార్గాలు
స్మార్ట్ఫోన్ అలవాట్లను మార్చుకోవడమే దీనికి ఉత్తమ పరిష్కారం.
- ప్రతి 20-30 నిమిషాలకు ఒకసారి విరామం తీసుకోండి.
- ఒక్క బొటనవేలునే వాడకుండా, రెండు చేతులను ఉపయోగించండి.
- మణికట్టును వీలైనంత సహజ స్థితిలో (Neutral position) ఉంచండి.
- అనవసరమైన స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించుకోండి.
- టెక్స్టింగ్ బదులు వాయిస్-టు-టెక్స్ట్ ఫీచర్ను వాడండి.
- రోజూ చేతులు, మణికట్టుకు సంబంధించిన వ్యాయామాలు (Stretches) చేయండి.
ఒకవేళ నొప్పి తగ్గకుండా, రోజువారీ పనులకు ఆటంకం కలిగిస్తుంటే లేదా తిమ్మిర్లు పెరుగుతుంటే, వెంటనే నిపుణులను సంప్రదించండి. ప్రారంభ దశలోనే విశ్రాంతి, ఫిజియోథెరపీ, సరైన వ్యాయామాలతో ఈ సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. స్మార్ట్ఫోన్ల వాడకం అనివార్యమైన ఈ రోజుల్లో, చేతుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి అవగాహన మరియు నివారణ మార్గాలే మనకు శ్రీరామరక్ష.
- డాక్టర్ దశరథ రామ రెడ్డి తేతలి,
సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్,
యశోద హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More