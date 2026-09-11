యూపీఐలో కొత్త విప్లవం: 'టాప్ అండ్ పే', 'మై యూపీఐ' ఫీచర్లు ప్రారంభం
యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (యూపీఐ) సేవలను మరింత సులభతరం చేసేందుకు నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్పీసీఐ) సరికొత్త ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. యాప్ తెరిచే పనిలేకుండా డిజిటల్ చెల్లింపులు చేసే 'టాప్ అండ్ పే'తో పాటు 'మై యూపీఐ' పోర్టల్ను ఆవిష్కరించింది.
డిజిటల్ చెల్లింపుల రంగాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్పీసీఐ) గురువారం కీలక సంస్కరణలు చేపట్టింది. యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (యూపీఐ) వ్యవస్థలో ఫోన్ 'టాప్' చేస్తే సరిపోయే సౌకర్యంతో పాటు వినియోగదారుల సేవల నిర్వహణ కోసం ఒకే డిజిటల్ విండోను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
గ్లోబల్ ఫిన్టెక్ ఫెస్ట్ 2026 వేదికగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ఈ నూతన సేవలను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్పీసీఐ నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్, ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ అజయ్ కుమార్ చౌదరి, వివిధ బ్యాంకుల ఉన్నతాధికారులు, ఫిన్టెక్ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
యాప్ తెరిచే పనిలేకుండా 'టాప్ అండ్ పే'
కొత్తగా వచ్చిన 'టాప్ అండ్ పే' ఫీచర్తో పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ (పీఓఎస్) టెర్మినల్స్ వద్ద స్మార్ట్ఫోన్ అన్లాక్ చేసి, సదరు పరికరంపై ఉంచితే చెల్లింపులు పూర్తవుతాయి. ఇందుకోసం ఎలాంటి యూపీఐ యాప్ను ప్రత్యేకంగా ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎన్ఎఫ్సీ (నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్) సాంకేతికత ఆధారంగా పనిచేసే ఈ విధానంలో రూ.5,000 వరకు లావాదేవీలకు పిన్ (PIN) నంబర్ నమోదు చేయాల్సిన పనిలేదు.
రూ.5,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తాలకు మాత్రం పిన్ ఎంటర్ చేయడం తప్పనిసరి. ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్ లేని సమయంలో ఆఫ్లైన్ విధానంలోనూ, అలాగే రూపే (RuPay) క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా కూడా ఈ చెల్లింపులు నిర్వహించవచ్చని ఎన్పీసీఐ స్పష్టం చేసింది.
'మై యూపీఐ' పేరుతో ఏఐ కస్టమర్ సపోర్ట్
కస్టమర్ల సందేహాలు, సమస్యల పరిష్కారానికి ఎన్పీసీఐ 'మై యూపీఐ' పేరుతో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత వేదికను సిద్ధం చేసింది. ఇది 'ఫైనాన్స్ మోడల్ ఫర్ ఇండియా' (FiMI) అనే స్మాల్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. వివిధ బ్యాంకులు, యూపీఐ యాప్లలోని లావాదేవీలు, ఆటోపే ఆదేశాలను ఒక్క విండో ద్వారా నిర్వహించుకునేందుకు ఇది ఉపకరిస్తుంది.
ఆన్లైన్ మోసాలను అరికట్టేందుకు ఇందులో 'సేఫ్టీ స్విచ్' సౌకర్యం కల్పించారు. అనుమానాస్పద లావాదేవీలు గమనిస్తే వెంటనే డెబిట్ చెల్లింపులను ఈ స్విచ్ ద్వారా నిలిపివేయవచ్చు. దీనితో పాటు మొబైల్ నంబర్ను డిలింక్ చేయడం, వ్యాపారులకు చెల్లింపులు చేసే ముందు వారి వివరాలు పరిశీలించడం, క్రమం తప్పకుండా పంపే వారికి సులభంగా నిధులు బదిలీ చేసే ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఈ వేదిక 24/7 బహుభాషా సేవలను, రియల్ టైమ్ చార్జ్బ్యాక్ ప్రాసెసింగ్ను అందిస్తుంది.
బయోమెట్రిక్ సక్సెస్.. డిమాట్ 2.0 ద్వారా బాండ్ల టోకనైజేషన్
2025 గ్లోబల్ ఫిన్టెక్ ఫెస్ట్లో ప్రవేశపెట్టిన బయోమెట్రిక్ ఆధారిత యూపీఐ చెల్లింపులకు మార్కెట్లో భారీ స్పందన లభించింది. 2026 ఆగస్టు 31 నాటికి బయోమెట్రిక్ యూపీఐ లావాదేవీల సంఖ్య 629 కోట్లు దాటినట్లు ఎన్పీసీఐ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
అదేవిధంగా, ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా, సెబీ (SEBI) ఛైర్మన్ తుహిన్ కాంత పాండే కలసి 'డిమాట్ 2.0' ప్లాట్ఫారమ్ను ప్రారంభించారు. దీని ద్వారా కార్పొరేట్ బాండ్ల టోకనైజేషన్ ప్రక్రియ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఆర్ఈసీ (REC), ఎల్అండ్ టీ (L&T), ఐఐఎఫ్ఎల్ ఫైనాన్స్ సంస్థలు ఇప్పటికే టోకనైజ్డ్ కార్పొరేట్ బాండ్లను జారీ చేశాయి. సిడీఎస్ఎల్ (CDSL), ఎన్ఎస్డీఎల్ (NSDL) డిపాజిటరీల నేతృత్వంలో బీఎస్ఈ (BSE), ఎమ్ఎస్ఈఐ (MSEI), ఎన్ఎస్ఈ (NSE) ఎక్స్ఛేంజీలు, బ్యాంకులు ఈ ప్రాజెక్ట్ అమలులో భాగస్వాములుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More