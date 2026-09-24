ఎన్నారైల భారత్ పెట్టుబడులు: బలహీనపడుతున్న రూపాయి.. సంపద భ్రమ కానుందా?
డాలర్లు, పౌండ్లలో సంపాదించే ఎన్నారైలకు రూపాయి క్షీణత తాత్కాలికంగా ఆకర్షణీయంగా కనిపించినా, అంతర్లీనంగా ఉండే కరెన్సీ రిస్క్ సంపదను దెబ్బతీస్తుందని అర్థ భారత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్స్ ఐ.ఎఫ్.ఎస్.సి. ఎల్.ఎల్.పి. మేనేజింగ్ పార్టనర్ సచిన్ సావ్రికర్ విశ్లేషించారు.
విదేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయులు తమ సంపాదనను స్వదేశానికి మళ్లించడం సాధారణ అంశం. అమెరికా టెక్ రంగంలో పనిచేసే విస్పి పటేల్కు డాలర్ మారకం విలువ రూ.70 నుంచి రూ.95 దాటడం ఎంతో లబ్ధి చేకూర్చినట్లు అనిపిస్తుంది. లండన్ ఫైనాన్స్ రంగంలో ఉన్న జాకబ్ మీనన్కు పౌండ్ విలువ రూ.92 నుంచి రూ.130కి చేరడం ఆర్థికంగా ఎదిగిన భావనను కలిగిస్తుంది. కానీ విదేశీ కరెన్సీని రూపాయల్లోకి మార్చినప్పుడు ఎక్కువ మొత్తం చేతికి వస్తున్నప్పటికీ, ఇది ఒక రకమైన 'సంపద భ్రమ' (Wealth Illusion) మాత్రమేనని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కొత్తగా పంపే నగదుకు ఎక్కువ రూపాయలు లభిస్తున్న మాట నిజమే అయినప్పటికీ, భారత్లో ఇప్పటికే ఉన్న రూపాయి ఆస్తుల విదేశీ కరెన్సీ విలువ మాత్రం క్షీణిస్తోంది. డాలర్లు, పౌండ్లు లేదా దిర్హామ్లలో సంపాదించే ఎన్నారైలకు, రూపాయల్లో చేసే ప్రతి పెట్టుబడిలోనూ అంతర్లీనంగా కరెన్సీ రిస్క్ పొంచి ఉంటుంది.
డాలర్ లెక్కల్లో రాబడి ఎంత?
భారత్లో చేసే ఒక పెట్టుబడి 12 శాతం రాబడిని అందించినంత మాత్రాన, డాలర్ ఆధారిత పెట్టుబడిదారుడికి వాస్తవంగా అంతే రాబడి దక్కుతుందని చెప్పలేం. ఒక ఏడాది కాలంలో రూపాయి విలువ 4 శాతం మేర క్షీణిస్తే, డాలర్లలో లెక్కించే నికర రాబడి సుమారు 8 శాతానికి పడిపోతుంది.
అందుకే ఎన్నారైలు భారతీయ పెట్టుబడులను కేవలం స్థానిక మార్కెట్ రాబడులతో మాత్రమే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్న ఇతర పెట్టుబడి అవకాశాలు, కరెన్సీ క్షీణత, ద్రవ్యత (Liquidity), పన్నులు, నిర్వహణ సంక్లిష్టతలతో పోల్చి చూడాలి.
భారత్లో ఉన్న ఎక్స్పోజర్ను సమీక్షించండి
చాలామంది ఎన్నారైలు, ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాల్లో నివసించేవారు రూపాయి విలువ పడిపోవడాన్ని భారత్కు మరింత డబ్బు పంపడానికి అనువైన అవకాశంగా భావిస్తారు. అయితే, నిధులు మళ్లించే ముందు భారత్లో తమకు ఇప్పటికే ఎంత ఎక్స్పోజర్ ఉందో లెక్కించాలి.
ఎన్నారై ఎక్స్పోజర్ అంటే కేవలం మ్యూచువల్ ఫండ్లు, బ్యాంక్ డిపాజిట్లు మాత్రమే కాదు. స్థిరాస్తులు, కుటుంబ వ్యాపారాలు, బీమా, పెన్షన్ నిధులు, వారసత్వంగా వచ్చిన సంపద కూడా ఇందులో భాగమే. కష్టపడి సంపాదించే ప్రతి డాలర్ లేదా పౌండ్ను రూపాయి ఆస్తిగా మార్చాలా వద్దా అనేది ఇక్కడ తేల్చుకోవాల్సిన ప్రధాన అంశం.
భవిష్యత్ ఖర్చుల ఆధారంగా కరెన్సీ ఎంపిక
పెట్టుబడులకు వచ్చే రాబడి ఎంత ముఖ్యమో, ఆ డబ్బును భవిష్యత్తులో ఎక్కడ, ఏ కరెన్సీలో ఖర్చు చేస్తారనేది అంతే ముఖ్యం.
భారత్లో స్థిరపడాలనుకుంటే: రిటైర్మెంట్ తర్వాత భారత్లోనే నివసించాలనుకునే వారికి రూపాయల్లో ఎక్కువ పెట్టుబడులు ఉండటం సమంజసమే.
విదేశాల్లోనే ఉండాలనుకుంటే: వృద్ధాప్య జీవితాన్ని విదేశాల్లో గడపాలనుకునేవారు ఆ దేశపు కరెన్సీకి అనుగుణంగానే అసెట్ అలోకేషన్ చేసుకోవాలి.
తరచుగా విదేశీ పర్యటనలు చేసేవారు: భారత్లోనే స్థిరపడాలనుకున్నా, విదేశీ పర్యటనలు ఎక్కువగా ఉంటే కరెన్సీ రిస్క్ పడకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
గ్లోబల్ డైవర్సిఫికేషన్ - గిఫ్ట్ సిటీ మార్గం
భారత్లో ఇప్పటికే ఎక్కువ పెట్టుబడులు ఉన్న ఎన్నారైలు మళ్లీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు లేదా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో పెట్టడం వల్ల డైవర్సిఫికేషన్ పెరగకపోగా రిస్క్ కేంద్రీకృతమవుతుంది. అదనంగా భారత్లోనే పెట్టుబడులు పెంచాలనుకుంటే గిఫ్ట్ (GIFT) సిటీ వ్యూహాలను పరిశీలించవచ్చు. హార్డ్ కరెన్సీ లేదా అమెరికన్ డాలర్లలో లభించే ప్రైవేట్ ఈక్విటీ (PE), వెంచర్ క్యాపిటల్ (VC), ప్రైవేట్ క్రెడిట్ వంటివి కరెన్సీ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
విదేశాల్లో ఎక్కువ ఖర్చులు ఉండే ఎన్నారైల కోసం ఒక నమూనా పోర్ట్ఫోలియో:
- 55% డాలర్లలో ఉండే గ్లోబల్ అసెట్స్
- 15% గిఫ్ట్ సిటీ PE/VC
- 10% డైవర్సిఫైడ్ భారతీయ ఈక్విటీ ఫండ్లు
- 10% గిఫ్ట్ సిటీ ప్రైవేట్ క్రెడిట్
- 10% బంగారం
వాస్తవ రాబడి సూత్రం - పన్ను రిస్క్
ఎన్నారైలు తమ నికర రాబడిని లెక్కించేటప్పుడు ఈ కింది సమీకరణాన్ని పాటించాలి.
వాస్తవ రాబడి = ఆశించిన రాబడి - కరెన్సీ ప్రభావం - పన్నులు - ఖర్చులు - లిక్విడిటీ ప్రీమియం - పరిపాలనా రిస్క్
యుఏఈ, ఒమన్ వంటి దేశాల్లో నివసించే ఎన్నారైలకు 'డీమ్డ్ రెసిడెన్సీ' నిబంధనలు, టీడీఎస్ అసమానతలు, ఫెమా (FEMA) పరిధిలోని నివాస హోదాకు, ఆదాయపు పన్ను చట్టం కింద ఉండే నివాస హోదాకు మధ్య వ్యత్యాసాల వల్ల పన్ను సంక్లిష్టతలు ఎదురవుతాయి. సంపదను కాపాడుకోవడానికి కేవలం రూపాయి బలహీనతను చూసి ఆకర్షితులు కాకుండా, అంతర్జాతీయ కోణంలో సమగ్ర వ్యూహంతో అడుగులు వేయడమే ఉత్తమం.
రచయిత పరిచయం:
ఈ విశ్లేషణాత్మక కథనాన్ని సచిన్ సావ్రికర్ అందించారు. ఆయన 'అర్థ భారత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్స్ ఐ.ఎఫ్.ఎస్.సి. ఎల్.ఎల్.పి.' (Arth Bharat Investment Managers IFSC LLP) లో మేనేజింగ్ పార్టనర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
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