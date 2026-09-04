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షేర్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు అలెర్ట్: ఎన్ఎస్ఈ ప్రి-ఓపెన్ నిబంధనల్లో మార్పులు

నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) సెప్టెంబర్ 7 నుంచి ప్రి-ఓపెన్ సెషన్ నియమ నిబంధనలను సవరించనుంది. ఆర్డర్ ఎంట్రీ సమయాన్ని రెండు విభాగాలుగా విభజించడంతో పాటు మార్కెట్ ఆర్డర్లపై ఆంక్షలు విధిస్తూ కొత్త నిబంధనలను రూపొందించింది.

Published on: Sep 4, 2026, 10:33:09 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లు, ట్రేడర్లకు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) కీలక సమాచారం అందించింది. సెప్టెంబర్ 7 సోమవారం నుంచి ప్రి-ఓపెన్ మార్కెట్ సెషన్ నిబంధనల్లో మార్పులు తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే, మొత్తం ప్రి-ఓపెన్ సెషన్ సమయం (ఉదయం 9:00 నుంచి 9:15 వరకు) యథాతథంగానే ఉంటుంది.

షేర్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు అలెర్ట్: ఎన్ఎస్ఈ ప్రి-ఓపెన్ నిబంధనల్లో మార్పులు (AI-generated image. )
షేర్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు అలెర్ట్: ఎన్ఎస్ఈ ప్రి-ఓపెన్ నిబంధనల్లో మార్పులు (AI-generated image. )

మార్కెట్‌లో పారదర్శకతను పెంచడం, సెబీ నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన 'క్లోజింగ్ ఆక్షన్ సెషన్' (సిఏఎస్) విధివిధానాలకు అనుగుణంగా మార్కెట్ కార్యకలాపాలను తీసుకురావడమే ఈ మార్పుల ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ నిర్ణయంతో క్యాష్, డెరివేటివ్స్ విభాగాల మధ్య మెరుగైన సమన్వయం ఏర్పడుతుందని ఎన్ఎస్ఈ భావిస్తోంది.

నూతన ప్రి-ఓపెన్ సెషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

సెప్టెంబర్ 7 నుంచి అమలులోకి వచ్చే నూతన విధానం ప్రకారం, ఆర్డర్ల స్వీకరణ సమయాన్ని రెండు వేర్వేరు దశలుగా విభజించారు:

మొదటి దశ (ఉదయం 9:00 నుంచి 9:05 వరకు): ఈ తొలి 5 నిమిషాల వ్యవధిలో ఇన్వెస్టర్లు లిమిట్ ఆర్డర్లతో (Limit Orders) పాటు మార్కెట్ ఆర్డర్లను (Market Orders) కూడా నమోదు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆర్డర్లను మార్చుకునే (Modification) లేదా రద్దు చేసుకునే (Cancellation) వెసులుబాటు ఉంటుంది.

రెండవ దశ (ఉదయం 9:05 నుంచి 9:10 వరకు): ఈ దశలో కేవలం లిమిట్ ఆర్డర్లను మాత్రమే స్వీకరిస్తారు. మార్కెట్ ఆర్డర్లను అనుమతించరు; ఒకవేళ నమోదు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే సిస్టమ్ తిరస్కరిస్తుంది. చివరి రెండు నిమిషాల్లో ఎక్స్ఛేంజ్ ముందస్తు సమాచారం లేకుండానే ర్యాండమ్‌గా సెషన్‌ను ముగించే (Random Closure) అవకాశం ఉంది.

ఆర్డర్ మ్యాచింగ్ సమయం (ఉదయం 9:10 నుంచి 9:12 వరకు): గతంలో ఉదయం 9:08 నుంచి 9:12 వరకు ఉన్న మ్యాచింగ్ సమయాన్ని ఇప్పుడు 9:10 నుంచి 9:12 వరకు మార్చారు. ఈ రెండు నిమిషాల్లో ఓపెనింగ్ ధరను (Opening Price) ఖరారు చేసి, ఆర్డర్లను మ్యాచ్ చేస్తారు.

బఫర్ సమయం (ఉదయం 9:12 నుంచి 9:15 వరకు): ప్రి-ఓపెన్ సెషన్ ముగిసి సాధారణ ట్రేడింగ్ సెషన్ ప్రారంభం కావడానికి వీలుగా ఈ 3 నిమిషాల వ్యవధిని కేటాయించారు.

. (NSE)
. (NSE)

ఈ నిబంధనలు ఏ షేర్లకు వర్తిస్తాయి?

కాల్ ఆక్షన్ ప్రాతిపదికన సాగే ఈ ప్రి-ఓపెన్ సెషన్ ఈక్విటీ మార్కెట్లోని అన్ని రకాల సెక్యూరిటీలకు వర్తిస్తుంది. ఇందులో సాధారణ ఈక్విటీ షేర్లతో పాటు ఎస్‌ఎంఈ (SME) సెక్యూరిటీలు, పార్ట్లీ పెయిడ్-అప్ షేర్లు, రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ట్రస్ట్‌లు (ఆర్‌ఈఐటీలు - REITs), ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ట్రస్ట్‌లు (ఇన్‌విట్‌లు - InvITs) ఉన్నాయి.

ఈ మార్పులు ఎందుకు తెచ్చారు?

ఆగస్టు 4న ఈక్విటీ క్యాష్ మార్కెట్లో సెబీ ప్రవేశపెట్టిన 'క్లోజింగ్ ఆక్షన్ సెషన్' (CAS) విధానంతో ఓపెనింగ్ ప్రైస్ డిస్కవరీని సమన్వయం చేసేందుకు ఎన్ఎస్ఈ ఈ సవరణలు చేసింది.

సిఏఎస్ విధానం వల్ల మార్కెట్ ముగింపు ధర నిర్ణయంలో పారదర్శకత పెరుగుతుంది. డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టులు ఉన్న షేర్లలో పెద్ద ఎత్తున ఆర్డర్లు వచ్చినప్పుడు ధరల హెచ్చుతగ్గులను నియంత్రించవచ్చని, పాసివ్ ఫండ్లు (Passive Funds) తక్కువ ట్రాకింగ్ ఎర్రర్‌తో లావాదేవీలు పూర్తి చేసుకోవచ్చని సెబీ స్పష్టం చేసింది. అదే తరహా మెరుగైన ఫలితాలను ప్రారంభ సమయమైన ప్రి-ఓపెన్ సెషన్‌లోనూ సాధించేందుకు ఎన్ఎస్ఈ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/షేర్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు అలెర్ట్: ఎన్ఎస్ఈ ప్రి-ఓపెన్ నిబంధనల్లో మార్పులు
Home/News/షేర్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు అలెర్ట్: ఎన్ఎస్ఈ ప్రి-ఓపెన్ నిబంధనల్లో మార్పులు
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