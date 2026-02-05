Edit Profile
    నైకా క్యూ3 ఫలితాలు: రూ. 68 కోట్లకు చేరిన నికర లాభం.. ఏకంగా 157 శాతం వృద్ధి

    నైకా మాతృ సంస్థ 'ఎఫ్‌ఎస్ఎన్ ఇ-కామర్స్' అక్టోబర్-డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే నికర లాభం 157 శాతం పెరిగి రూ. 68 కోట్లకు చేరింది. బ్యూటీ, ఫ్యాషన్ విభాగాల్లో పెరిగిన డిమాండ్ సంస్థ ఆదాయాన్ని భారీగా పెంచింది.

    Published on: Feb 05, 2026 5:35 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    నైకా (Nykaa) మాతృ సంస్థ 'ఎఫ్‌ఎస్ఎన్ ఇ-కామర్స్ వెంచర్స్' (FSN E-Commerce Ventures) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26) మూడో త్రైమాసికంలో రికార్డు స్థాయి లాభాలను ప్రకటించింది. గురువారం (ఫిబ్రవరి 5, 2026) విడుదల చేసిన ఫలితాల ప్రకారం, కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం 157 శాతం వృద్ధితో రూ. 68 కోట్లకు చేరింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ లాభం రూ. 26.41 కోట్లుగా మాత్రమే ఉంది.

    నైకా క్యూ3 ఫలితాలు: రూ. 68 కోట్లకు చేరిన నికర లాభం.. ఏకంగా 157 శాతం వృద్ధి (REUTERS)
    నైకా క్యూ3 ఫలితాలు: రూ. 68 కోట్లకు చేరిన నికర లాభం.. ఏకంగా 157 శాతం వృద్ధి (REUTERS)

    ఆదాయంలోనూ జోరు కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం (Revenue from operations) కూడా 27 శాతం పెరిగి రూ. 2,873 కోట్లకు చేరుకుంది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో ఇది రూ. 2,267 కోట్లుగా ఉంది. కంపెనీ నిర్వహణ పనితీరు (EBITDA) కూడా ఆకట్టుకుంది. ఎబిటా 63 శాతం వృద్ధితో రూ. 230 కోట్లకు చేరగా, మార్జిన్లు 180 బేసిస్ పాయింట్లు మెరుగుపడి 8 శాతానికి పెరిగాయి.

    బ్యూటీ విభాగమే వెన్నుముక

    స్కిన్‌కేర్, మేకప్ ఉత్పత్తులకు ఉన్న విపరీతమైన డిమాండ్ నైకా విజయానికి ప్రధాన కారణమైంది.

    • బ్యూటీ సెగ్మెంట్ ఆదాయం: 27 శాతం పెరిగి రూ. 2,622 కోట్లకు చేరింది.
    • GMV వృద్ధి: బ్యూటీ వర్టికల్‌లో గ్రాస్ మర్చండైజ్ వాల్యూ (GMV) 27 శాతం పెరిగి రూ. 4,302 కోట్లుగా నమోదైంది.

    ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లతో పాటు ఫిజికల్ స్టోర్లు, నైకా సొంత బ్రాండ్లు (House of Nykaa) కూడా ఆశించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలను ఇచ్చాయి.

    పుంజుకున్న ఫ్యాషన్ వ్యాపారం

    ఒకప్పుడు కాస్త నెమ్మదిగా సాగిన నైకా ఫ్యాషన్ విభాగం, ఇప్పుడు వేగంగా కోలుకుంటోంది. కొత్త బ్రాండ్లతో భాగస్వామ్యం, కస్టమర్లను ఆకట్టుకునే వ్యూహాల వల్ల ఈ విభాగం GMV 31 శాతం వృద్ధితో రూ. 1,476 కోట్లకు చేరింది. మొత్తంగా చూస్తే, డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో నైకా సాధించిన మొత్తం GMV రూ. 5,795 కోట్లు. ఇది సంస్థ చరిత్రలోనే అత్యధికం.

    ఫల్గుణి నాయర్ స్పందన

    నైకా వ్యవస్థాపకురాలు, సీఈఓ ఫల్గుణి నాయర్ ఈ ఫలితాలపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "నైకా ప్రయాణంలో క్యూ3 (Q3 FY2026) ఒక మైలురాయి. మేము అత్యధిక GMV మరియు ఎబిటా మార్జిన్లను సాధించాం. 13 ఏళ్ల ప్రయాణంలో నైకా ఇప్పుడు 5.2 కోట్ల మంది కస్టమర్లకు సేవలందిస్తున్న మల్టీ-ప్లాట్‌ఫామ్ లైఫ్‌స్టైల్ బిజినెస్‌గా ఎదిగింది. సాంకేతికత, కొత్త ఉత్పత్తుల విస్తరణపై మేము పెట్టిన పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి పునాది వేస్తున్నాయి" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

