మనకు మంచి రోజులు వస్తున్నట్టే అనిపిస్తోంది.. క్రమంగా తగ్గుతున్న చమురు ధర
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు వరుసగా మూడో వారం తగ్గుముఖం పట్టాయి. మధ్యప్రాచ్యం నుంచి సరఫరా పుంజుకోవడం, అదనపు నిల్వల అంచనాలతో బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ 92 డాలర్ల దిగువకు చేరింది.
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు వరుసగా మూడో వారమూ తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఇరాన్పై అమెరికా మళ్లీ దాడులకు దిగవచ్చన్న ఆందోళనల కంటే, మార్కెట్లో పుష్కలంగా ఉన్న చమురు సరఫరా అంశమే ట్రేడర్లను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తోంది. గురువారం తీవ్ర ఒడుదొడుకులకు లోనైన అంతర్జాతీయ ప్రామాణిక 'బ్రెంట్ క్రూడ్' ధర, శుక్రవారం మరింత తగ్గి బ్యారెల్ 92 డాలర్ల దిగువన కొనసాగుతోంది. మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రతరం కాకపోవడం, సరఫరా బలంగా ఉందన్న సంకేతాలతో ట్రేడర్లు రిస్క్ ఆస్తుల నుంచి వెనక్కి తగ్గారు. ఫలితంగా ఈ వారం బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 4 శాతానికి పైగా నష్టపోయింది. భారత్ వంటి చమురు దిగుమతి దేశాలకు ఇది కాస్త ఊరటనిచ్చే పరిణామమే.
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో తగ్గిన దాడుల భయం
ఇరాన్పై కొత్తగా దాడులు జరిపే విషయంలో తాను ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకోవడం లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గురువారం 'యాక్సియోస్' (Axios) వార్తా సంస్థకు తెలిపారు. మరోవైపు, ఆ ప్రాంతం నుంచి చమురు ఎగుమతులపై నెలకొన్న ఆందోళనలను అమెరికా ఇంధన శాఖ మంత్రి క్రిస్ రైట్ తోసిపుచ్చారు. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన 'హార్ముజ్ జలసంధి' ద్వారా రికార్డు స్థాయిలో చమురు రవాణా సాగుతోందని ఆయన 'ఫాక్స్ న్యూస్'కు వెల్లడించారు. ట్రంప్, క్రిస్ రైట్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇరాన్పై అమెరికా మరో విడత దాడులు చేస్తుందన్న భయాలను తగ్గించాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న విస్తృత ఒత్తిడి కూడా ఈ వారం ముడి చమురు ధరలను కిందకు లాగింది. ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్ల సూచీ మూడేళ్లకు పైగా కాలంలో ఎన్నడూ లేనంత సుదీర్ఘ నష్టాల పరంపర వైపు సాగుతోంది. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) రంగ ట్రేడింగ్పై ఆందోళనలతో రాగి (కాపర్) ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపడంతో అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్లు లాభపడ్డాయి.
"కొత్తగా ఉద్రిక్తతలు పెరగకపోతే మార్కెట్ తగ్గుదల వైపే మొగ్గు చూపుతుంది. కమోడిటీల బలహీనత, ఇన్వెస్టర్లలో రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం తగ్గడం చమురుపై మరింత ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి," అని గ్లోబల్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చీఫ్ అనలిస్ట్ ఆర్నే లోమాన్ రాస్ముస్సెన్ విశ్లేషించారు. "ఇది అన్ని రంగాల్లో కనిపిస్తున్న విస్తృత విక్రయాల ధోరణి. బలహీనపడుతున్న మార్కెట్ మూలాలు చమురు ధరల పతనాన్ని మరింత వేగవంతం చేస్తున్నాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
క్షేత్రస్థాయిలో దాడులు.. అయినా తగ్గని సరఫరా
మధ్యప్రాచ్యం నుంచి చమురు సరఫరాలు తిరిగి పుంజుకోవడం, ట్రంప్ దాడుల నిర్ణయాన్ని నిలిపివేయడంతో ఈ నెలలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర దాదాపు ఐదో వంతు మేర పతనమైంది. అయితే, క్షేత్రస్థాయిలో అక్కడక్కడా చిన్నపాటి ఘర్షణలు మళ్లీ రాజుకున్నాయి. ఈ వారం అమెరికా యుద్ధ విమానాలు ఇరాన్కు చెందిన ఖెష్మ్ ద్వీపంపై దాడులు చేయగా, హార్ముజ్ జలసంధి దాటుతున్న చమురు ట్యాంకర్లపై టెహ్రాన్ దాడులను ముమ్మరం చేసింది.
అదే సమయంలో, ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హూతీ తిరుగుబాటుదారులు సౌదీ రాజధాని రియాద్పై దాడులు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇరాన్పై అమెరికా తన దిగ్బంధనాన్ని మరింత విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఇన్ని ఘర్షణలు జరుగుతున్నా చమురు ధరలు తగ్గడాన్ని బట్టి చూస్తే భౌగోళిక రాజకీయ అంశాలు వెనక్కి వెళ్లినట్లు కనిపిస్తోందని జూలియస్ బేర్ గ్రూప్ ఎకనామిక్స్ విభాగాధిపతి నార్బర్ట్ రూకర్ అభిప్రాయపడ్డారు. మధ్యప్రాచ్య ఎగుమతులు బలంగా ఉండటం, సరఫరా మిగులు సంకేతాలు పెరగడమే ఇందుకు కారణమని ఆయన సూచించారు. "నేటి మార్కెట్ వాస్తవాలను చూస్తుంటే, చమురు ధరలు ఒత్తిడిలో ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఈ ఒత్తిడి మరికొంత కాలం కొనసాగే అవకాశం ఉందని మేము భావిస్తున్నాము" అని రూకర్ తెలిపారు.
భారీగా మిగులు నిల్వల అంచనాలు
సరఫరా పరిస్థితి మరింత తగ్గుదల వైపు మారుతోందనడానికి అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ (ఐఈఏ) అంచనాలే నిదర్శనం. ఈ త్రైమాసికంలో రోజుకు సుమారు 20 లక్షల బ్యారెళ్ల చమురు మిగులు ఉంటుందని ఐఈఏ అంచనా వేసింది. వచ్చే ఏడాది మార్కెట్లో చమురు నిల్వలు అవసరానికి మించి పేరుకుపోయే ప్రమాదం ఉందని గోల్డ్మన్ శాక్స్ గ్రూప్ హెచ్చరించింది. మరోవైపు, బ్రెంట్ క్రూడ్లోని రెండు సమీప కాంట్రాక్టుల మధ్య ధరల వ్యత్యాసం (ప్రాంప్ట్ స్ప్రెడ్) బలహీనపడింది. స్వల్పకాలంలో చమురు సరఫరా ఒత్తిడి తగ్గుతోందనడానికి ఇది సంకేతం.
ఇంధన మార్కెట్లు కూడా కాస్త తేలికపడుతున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ వారం యూరోపియన్ గ్యాసాయిల్ ఫ్యూచర్స్ ధరలు తగ్గాయి. "ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాలతో మార్కెట్లలో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొన్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ తగ్గుదల ఎంతో కీలకం" అని శాక్సో బ్యాంక్ కమోడిటీ స్ట్రాటజీ విభాగాధిపతి ఓలే స్లోత్ హాన్సెన్ అన్నారు. అయితే, ఇరాన్ యుద్ధానికి పరిష్కారం లభిస్తుందన్న బలమైన ఆధారాలు లభించే వరకు చమురు ధరలు ఇంతకంటే భారీగా పడిపోవడం కష్టమేనని హాన్సెన్ స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు, అమెరికాలో సగటు రిటైల్ పెట్రోల్ (గ్యాసోలిన్) ధర గ్యాలన్కు 3.69 డాలర్లకు తగ్గింది. ఇటీవల జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్ల విజయాలకు కారణమైన అధిక ఇంధన బిల్లులపై ప్రజల్లో ఉన్న ఆగ్రహాన్ని ఈ ధరల తగ్గుదల కొంతవరకు శాంతింపజేసే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More