Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ ఆదాయంలో 29% వృద్ధి.. ఇక బ్లేడ్ బ్యాటరీ బస్సుల ఉత్పత్తి

    ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ లిమిటెడ్ (OGL) మూడో త్రైమాసికంలో అదిరిపోయే ఫలితాలను సాధించింది. అలాగే ఒకే త్రైమాసికంలో 385 వాహనాలను డెలివరీ చేసి కొత్త రికార్డు సృష్టించింది. త్వరలో 'బ్లేడ్ బ్యాటరీ' సాంకేతికతతో కూడిన బస్సుల ఉత్పత్తిని ప్రారంభించనున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది.

    Published on: Feb 03, 2026 2:04 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఎంఈఐఎల్ (MEIL) అనుబంధ సంస్థ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ లిమిటెడ్, ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంటోంది. సోమవారం జరిగిన బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ల సమావేశంలో డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగిసిన మూడో త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలను సంస్థ ఆమోదించింది. ఈ సందర్భంగా కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మహేష్ బాబు పలు కీలక ప్రకటనలు చేశారు.

    ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ ఆదాయంలో 29% వృద్ధి.. ఇక బ్లేడ్ బ్యాటరీ బస్సుల ఉత్పత్తి
    ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ ఆదాయంలో 29% వృద్ధి.. ఇక బ్లేడ్ బ్యాటరీ బస్సుల ఉత్పత్తి

    సాంకేతిక విప్లవం: బ్లేడ్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీ భారత ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల రంగంలోనే తొలిసారిగా ఒలెక్ట్రా అభివృద్ధి చేసిన 'బ్లేడ్ బ్యాటరీ ప్యాక్‌'కు సర్టిఫికేషన్ లభించింది. "ఈ టెక్నాలజీ మా వృద్ధి వ్యూహంలో కీలక మైలురాయి. వచ్చే త్రైమాసికం నుంచే బ్లేడ్ బ్యాటరీతో కూడిన కొత్త బస్సుల ఉత్పత్తిని ప్రారంభిస్తాం" అని మహేష్ బాబు వెల్లడించారు. ఈ సాంకేతికత వల్ల బస్సులు మరింత సురక్షితంగా, సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి.

    ఆర్థిక ఫలితాల హైలైట్స్ (Q3 FY26):

    • ఆదాయం: గత ఏడాదితో పోలిస్తే 29 శాతం పెరిగి రూ. 663.60 కోట్లకు చేరింది.
    • నికర లాభం: ఈ త్రైమాసికంలో రూ. 46.68 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది.
    • రికార్డు డెలివరీలు: గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒకే త్రైమాసికంలో 385 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను (37% వృద్ధి) డెలివరీ చేసింది. ఇందులో 24 ఎలక్ట్రిక్ టిప్పర్లు కూడా ఉన్నాయి.
    • ఆర్డర్ బుక్: ప్రస్తుతం సంస్థ వద్ద 9,439 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల భారీ ఆర్డర్లు ఉన్నాయి. ఇది భవిష్యత్తులో కంపెనీ ఆదాయానికి గట్టి భరోసా ఇస్తోంది.
    • తొమ్మిది నెలల పనితీరు: ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో ఒలెక్ట్రా రూ. 1,667.45 కోట్ల ఆదాయాన్ని గడించింది. ఇది గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 23 శాతం ఎక్కువ. నికర లాభం రూ. 122.14 కోట్లుగా నమోదై స్థిరమైన వృద్ధిని కనబరిచింది.
    • విస్తరిస్తున్న ఉనికి: కేవలం బస్సులకే పరిమితం కాకుండా, ఎలక్ట్రిక్ టిప్పర్ల విభాగంలోనూ ఒలెక్ట్రా వేగంగా దూసుకెళ్తోంది. ఇప్పటివరకు సంస్థ మొత్తం 3,639 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను రోడ్లపైకి తెచ్చింది. కార్యనిర్వహణ సామర్థ్యం పెరగడం వల్లే లాభాల్లో ఈ స్థాయి వృద్ధి సాధ్యమైందని మహేష్ బాబు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
    recommendedIcon
    News/News/ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ ఆదాయంలో 29% వృద్ధి.. ఇక బ్లేడ్ బ్యాటరీ బస్సుల ఉత్పత్తి
    News/News/ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ ఆదాయంలో 29% వృద్ధి.. ఇక బ్లేడ్ బ్యాటరీ బస్సుల ఉత్పత్తి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes